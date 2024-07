A TPM de cada signo

Imagine a TPM como uma visita indesejada que bate à sua porta todos os meses, mas dependendo do seu “anfitrião astrológico”, a estadia pode ter uma dinâmica bem diferente. Sim, cada signo enfrenta a TPM de forma diferente.

Algumas mulheres encaram essa época com maratonas de filmes e um arsenal de chocolates, enquanto outras se transformam em atletas de maratona buscando os benefícios da endorfina.

Mas essa característica não está relacionado ao signo solar, aquele que todo mundo conhece apenas como o “seu signo”. Na verdade, é a Lua e nosso signo lunar que está ligado ao nosso emocional, ao feminino e o nosso humor.

Provavelmente você já ouvir falar sobre a relação entre fases da lua e o ciclo menstrual. Isso porque assim como a Lua, as mulheres são cíclicas e cada fase muda o nosso humor, a disposição e as escolhas de cada uma.

Mas além das fases da lua, cada uma de nós tem sua “própria Lua”, por isso, cada signo enfrenta a TPM conforme esse posicionamento no seu Mapa.

A Lua e a TPM

Para saber sua Lua e, consequentemente, como seu signo enfrenta a TPM, você precisa conferir seu mapa. É só seguir o passo a passo:

Acesse aqui o Mapa Astral grátis Personare.

Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo.

Então, veja o seu Perfil Astrológico , que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.

, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa. Selecione a opção Planetas e então procure pela Lua. Anota o signo que aparece ao lado.

A seguir, entenda como a Astrologia pode te ajudar a passar por esse período de forma mais tranquila. Mas você também pode contar com estes tratamentos naturais para melhorar o humor na TPM, assim como escolher a alimentação certa para a TPM.

Como cada signo enfrenta a TPM

Então, agora que você já sabe seu signo lunar, veja abaixo como cada signo enfrenta a TPM.

Áries

Valentes e autônomas, mulheres com Lua em Áries abordam os desconfortos menstruais como enfrentam qualquer obstáculo: diretamente e sem rodeios. Mas sua impaciência para desacelerar as faz buscar atividades energéticas para canalizar a tensão emocional, como praticar esportes vigorosos, se perder em playlists de rock energético, ou realizar uma sessão intensa de boxe, geralmente por conta própria.

Touro

Intensamente ligadas ao prazer sensorial, mulheres com Lua em Touro dedicam o período menstrual ao autocuidado e à indulgência. Além disso, preferem vestir roupas ultraconfortáveis, preparar e saborear refeições que confortam a alma e o corpo, e perfumar o ambiente com essências calmantes que promovem um estado de equilíbrio interno.

Gêmeos

Para mulheres com Lua em Gêmeos, a comunicação é uma saída essencial durante a TPM. Por isso, se beneficiam de interações sociais, seja uma longa videochamada com amigos ou atualizando seus status nas redes sociais. Além disso, esse é também um tempo para colocar a leitura e o aprendizado em dia, aproveitando para absorver novos conteúdos.

Câncer

Extremamente sensíveis e intuitivas, mulheres com Lua em Câncer são profundamente ligadas às fases da Lua e, por isso, podem ficar particularmente mais vulneráveis durante a menstruação.

Necessitam de cuidados e carinho, como assistir filmes que aqueçam o coração ou desfrutar de refeições caseiras feitas por entes queridos, encontrando conforto no seio familiar ou entre amigos próximos.

Leão

Mulheres com Lua em Leão, sempre vibrantes e cheias de vida, podem sentir uma baixa de energia nesse período. Nesse sentido, se esforçam para manter sua luz interior acesa, investindo em momentos de autocuidado e permitindo-se momentos de introspecção para recuperar o ânimo e continuar a brilhar.

Virgem

Mulheres com Lua em Virgem costuma ser atentas ao próprio bem-estar e, por isso, lidam com o ciclo menstrual com uma abordagem prática e preventiva. Além disso, tendem a ser amantes da natureza e de rituais de purificação, encontram apoio em chás curativos e banhos de ervas que reafirmam sua conexão com o corpo e a mente.

Libra

Social e harmoniosa, mulheres com Lua em Libra buscam companhia durante seu período menstrual. Se a solidão bater à porta, podem organizar encontros, mesmo que virtuais, para se embelezar e compartilhar momentos agradáveis, mantendo seu equilíbrio emocional através do contato humano.

Escorpião

Reservadas e introspectivas, mulheres com Lua em Escorpião preferem passar por seu ciclo menstrual em privacidade. Evitam o drama público e, se mais emocionais, tendem a se isolar até que se sintam prontas para interagir novamente, pedindo respeito ao seu espaço pessoal.

Sagitário

Conhecidas pelo otimismo, mulheres com Lua em Sagitário podem sentir um declínio de energia durante a TPM. Buscam leveza através de filmes divertidos ou livros inspiradores, e não raro se voltam à meditação para reencontrar seu equilíbrio natural.

Capricórnio

Determinadas e independentes, mulheres com Lua em Capricórnio muitas vezes ignoram os sinais de que precisam desacelerar durante a menstruação. Continuam a empurrar seus limites até que um amigo próximo lembre-as da importância de ouvir o próprio corpo e relaxar.

Aquário

Mulheres com Lua em Aquário, usualmente distantes das emoções, podem se encontrar inesperadamente vulneráveis durante a menstruação. A chave é aceitar essa nova sensibilidade e permitir-se momentos de ternura e carinho, reconhecendo que é humano sentir e expressar necessidades emocionais.

Peixes

Mulheres com Lua em Peixes, naturalmente emotivas, experimentam a menstruação como apenas mais uma das muitas fases de suas vidas intensas. Mesmo sendo menos afetadas pela TPM em comparação com outros signos, ainda se beneficiam de práticas contemplativas como yoga e meditação, que ressoam com seu espírito profundamente sensível.

Marcia Fervienza

Astróloga e terapeuta há mais de 20 anos. Associa sua experiência com aconselhamentos analíticos ao trabalho com Astrologia para facilitar o autoconhecimento, o empoderamento e a transformação pessoal.

