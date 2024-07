Algol na Astrologia: o que é e os significados no Mapa

Algol na Astrologia é uma estrela considerada maléfica. Ela é tão temida que muitos a conhecem como a Estrela da Morte. Ela está situada no grau 26 do signo de Touro e traz impactos significativos em um Mapa Astral em que aparece ou quando há trânsitos planetários que a envolvem.

Em julho de 2024, Algol estava diretamente ligada à conjunção Marte-Urano, ou seja, um trânsito planetário. Por conta deste envolvimento, há potencial grande de o lado mais sombrio da vida ganhar intensidade.

Em um Mapa Astral, quando uma pessoa tem Touro no grau 26, pode ter de enfrentar grandes desafios ao longo da vida, mas potencial enorme para transformação e renascimento.

Neste artigo, você vai entender melhor tudo sobre Algol na Astrologia, seja em trânsitos ou em Mapas e descobrirá se você a tem na sua vida.

O que é Algol na Astrologia

Algol na Astrologia é uma estrela fixa, posicionada no grau 26 de Touro. É conhecida por sua intensidade e seu potencial para trazer à tona questões desafiadoras e até mesmo desagradáveis.

Mesmo os astrólogos menos familiarizados com estrelas fixas reconhecem a reputação de Algol como uma das mais temidas.

Algol simboliza o potencial de agressividade intensa e, de maneira literal, está ligada à área do pescoço, região taurina por excelência. Em um contexto concreto, seu simbolismo inclui o risco de decapitação.

As possibilidades que Algol traz

Em julho de 2024, Algol se uniu à Marte e Urano, uma mistura considerada explosiva e imprevisível.

Foi com a conjunção Marte-Urano Algol ativa que ocorreu o atentado a Donald Trump, ex-presidente e candidato à Presidência dos EUA.

Essa é a força de Algol, com alto potencial de destruição, agressividade, surpresas e reviravoltas. Outras possibilidades para trânsitos que envolvem Algol são:

Violência e agressão: Algol pode intensificar situações de conflitos e, por isso, quando a estrela está envolvida em um trânsito, pode haver maior propensão a brigas, disputas e violência física.

Algol pode intensificar situações de conflitos e, por isso, quando a estrela está envolvida em um trânsito, pode haver maior propensão a brigas, disputas e violência física. Acidentes e Desastres : Há maior probabilidade de acidentes graves, desastres naturais ou eventos traumáticos que causam impacto significativo quando Algol está alinhado a um trânsito importante.

: Há maior probabilidade de acidentes graves, desastres naturais ou eventos traumáticos que causam impacto significativo quando Algol está alinhado a um trânsito importante. Perdas e Luto : Algol está associada a perdas profundas e luto, podendo trazer períodos em que enfrentamos a morte ou perda de pessoas queridas.

: Algol está associada a perdas profundas e luto, podendo trazer períodos em que enfrentamos a morte ou perda de pessoas queridas. Medos e Ansiedades : Pode haver intensificação de medos, ansiedades e outras questões psicológicas que necessitam de atenção e cura.

: Pode haver intensificação de medos, ansiedades e outras questões psicológicas que necessitam de atenção e cura. Confronto com o Sombra : Algol pode nos forçar a confrontar nosso lado sombrio.

: Algol pode nos forçar a confrontar nosso lado sombrio. Mudanças Radicais : Pode haver uma necessidade irresistível de mudanças radicais, revoluções e reformas.

: Pode haver uma necessidade irresistível de mudanças radicais, revoluções e reformas. Quebra de Normas : Regras e normas estabelecidas podem ser desafiadas ou quebradas, levando a novas formas de pensar e agir.

: Regras e normas estabelecidas podem ser desafiadas ou quebradas, levando a novas formas de pensar e agir. Cura Profunda: A energia intensa de Algol pode ser canalizada para processos de cura profunda, tanto física quanto emocional.

No vídeo abaixo, entenda a conjunção Marte-Urano e o envolvimento de Algol:

Algol na História

Algol estava envolvido em trânsitos planetários importantes em alguns momentos históricos que mudaram o mundo. Abaixo, alguns exemplos:

2021, Eclipse de 19/11: Algol estava conjunto à Lua, sinalizado potencial de grande agressividade. Foi nesse período que começou a Guerra entre a Ucrânia e a Rússia .

Algol estava conjunto à Lua, sinalizado potencial de grande agressividade. Foi nesse período que começou a . 2001, 11/09 : Durante os ataques terroristas em 2001, Algol estava em uma posição ativa no céu, refletindo a natureza catastrófica e transformadora do evento.

: Durante os ataques terroristas em 2001, Algol estava em uma posição ativa no céu, refletindo a natureza catastrófica e transformadora do evento. 1980, 08/12: O assassinato do famoso músico John Lennon ocorreu durante um período em que Algol tinha uma posição proeminente no céu, destacando a violência e o impacto profundo do evento.

O assassinato do famoso músico John Lennon ocorreu durante um período em que Algol tinha uma posição proeminente no céu, destacando a violência e o impacto profundo do evento. 1963, 22/11: Algol também está em destaque quando John F. Kennedy, então presidente dos EUA, foi assassinado de modo trágico e chocante.

Algol também está em destaque quando John F. Kennedy, então presidente dos EUA, foi assassinado de modo trágico e chocante. 1789, 14/07: A Revolução Francesa começou com a Queda da Bastilha, em um período em que Algol estava em conjunção próxima a Marte, o planeta da guerra e conflito. Esse evento marcou o início de uma era.

Algol no Mapa Astral

Algol está situada em aproximadamente 26 graus de Touro. Assim, ela não aparece em todo Mapa Astral. Ou seja, Algol só está em um Mapa quando a pessoa tem algum planeta ou ponto significativo (Ascendente, Meio do Céu ou outro) em conjunto ou no máximo a um grau de distância do grau 26 de Touro.

Para saber se é o seu caso, procure onde você tem Touro no Mapa e confira o grau, se o signo estiver no grau 25, 26 ou 27, é porque você tem Algol em destaque. Para conferir é fácil e gratuito como no passo a passo abaixo:

Acesse aqui seu Mapa Astral grátis Personare .

. Veja o seu Perfil Astrológico, que está abaixo da mandala do seu Mapa.

Confira se você tem algum planeta ou ponto importante do Mapa associado ao signo de Touro e, especificamente, nos graus 25, 26 ou 27.

Se você tiver, você tem Algol proeminente no seu Mapa.

Veja os exemplos abaixo: no lado esquerdo temos uma pessoa com Fundo do Céu no grau 25 de Touro; e no lado direito, vemos o Mapa de uma pessoa com Ascendente no grau 27 de Touro. Ou seja, duas pessoas com Algol em destaque no Mapa

Algol nos Ângulos do Mapa

Ascendente : Algol no Ascendente costuma revelar uma pessoa que é vista como poderosa ou até ameaçadora, e pode atrair situações desafiadoras.

: Algol no Ascendente costuma revelar uma pessoa que é vista como poderosa ou até ameaçadora, e pode atrair situações desafiadoras. Meio do Céu : Com Algol no Meio do Céu, a pessoa pode experimentar crises públicas ou transformações significativas na trajetória profissional, por exemplo.

: Com Algol no Meio do Céu, a pessoa pode experimentar crises públicas ou transformações significativas na trajetória profissional, por exemplo. Descendente : Algol no Descendente pode indicar relações com pares que trazem desafios intensos e transformações profundas.

: Algol no Descendente pode indicar relações com pares que trazem desafios intensos e transformações profundas. Fundo do Céu: Algol no Fundo do Céu pode indicar crises relacionadas à família, raízes e fundações emocionais ao longo da vida.

Planetas em Conjunção com Algol no Mapa

Sol : Se Algol está em conjunção com o Sol, pode indicar uma vida marcada por desafios significativos e momentos de crise que testam a identidade e o ego.

: Se Algol está em conjunção com o Sol, pode indicar uma vida marcada por desafios significativos e momentos de crise que testam a identidade e o ego. Lua : Uma conjunção com a Lua pode intensificar emoções, trazendo à tona medos profundos, ansiedades, bem como questões emocionais que precisam ser resolvidas.

: Uma conjunção com a Lua pode intensificar emoções, trazendo à tona medos profundos, ansiedades, bem como questões emocionais que precisam ser resolvidas. Mercúrio : Algol em conjunção com Mercúrio pode significar desafios na comunicação, potencial para pensamentos obsessivos ou confrontação com verdades difíceis.

: Algol em conjunção com Mercúrio pode significar desafios na comunicação, potencial para pensamentos obsessivos ou confrontação com verdades difíceis. Vênus : Algol em conjunção com Vênus costuma indicar desafios nos relacionamentos e questões de valor próprio.

: Algol em conjunção com Vênus costuma indicar desafios nos relacionamentos e questões de valor próprio. Marte : Uma conjunção com Marte pode intensificar a agressividade e a assertividade no comportamento da pessoa. Além disso, há maior propensão a acidentes ou situações violentas.

: Uma conjunção com Marte pode intensificar a agressividade e a assertividade no comportamento da pessoa. Além disso, há maior propensão a acidentes ou situações violentas. Júpiter : Algol em conjunção com Júpiter pode ampliar crises, mas também pode trazer oportunidades de crescimento e transformação através de desafios significativos.

: Algol em conjunção com Júpiter pode ampliar crises, mas também pode trazer oportunidades de crescimento e transformação através de desafios significativos. Saturno : Com Saturno, Algol pode trazer lições difíceis e testes de resistência.

: Com Saturno, Algol pode trazer lições difíceis e testes de resistência. Urano, Netuno e Plutão: Algol relacionado a esses planetas pode trazer mudanças radicais, crises espirituais e transformações profundas, por exemplo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Algol na Astrologia: o que é e os significados no Mapa apareceu primeiro em Personare.