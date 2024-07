A resposta para a dúvida como saber o meu Ascendente do signo passa por entender o que é o Signo Ascendente. Algumas pessoas podem ter interpretações equivocadas sobre a relação desde ponto com o que conhecem como “seu signo”.

O seu signo, aquele que quase todo mundo calcula facilmente apenas pelo dia do nascimento, é o signo solar. Ou seja, é determinado pela posição do Sol no momento do nascimento.

Já o Ascendente não “antecede” o Sol nem está diretamente ligado a ele de forma sequencial. O Signo Ascendente é determinado pelo signo que estava ascendendo no horizonte leste no minuto exato do seu nascimento.

Por isso, ele é a Casa 1 do nosso Mapa Astral, o primeiro signo. A partir dele, são determinados todos os outros 11 signos, na ordem, preenchendo as 12 Casas Astrológicas.

O Ascendente é crucial na Astrologia por indicar como uma pessoa se apresenta ao mundo, suas primeiras impressões e sua abordagem inicial à vida. O signo solar, por sua vez, representa traços mais profundos da personalidade, motivações internas e o centro da identidade.

Como saber o meu Ascendente do signo?

Para saber o meu Ascendente do signo, é necessário saber sua hora exata de nascimento, inclusive os minutos, pois o Ascendente muda aproximadamente a cada duas horas.

Além disso, o local de nascimento é fundamental, pois está diretamente ligado à posição dos signos no horizonte no momento do nascimento.

Com essas informações em mãos, você tem algumas opções para saber o meu Ascendente do signo:

Ferramentas Online : Existem ferramentas online que calculam o Ascendente com base nas informações do seu nascimento. Mas é preciso escolher um site confiável, como a Calculadora de Ascendente do Personare .

: Existem ferramentas online que calculam o Ascendente com base nas informações do seu nascimento. Mas é preciso escolher um site confiável, como a . Consulta a um astrólogo : o profissional pode calcular seu Ascendente com base na sua data, hora e local de nascimento e te ajudar a interpretar os significados.

: o profissional pode calcular seu Ascendente com base na sua data, hora e local de nascimento e te ajudar a interpretar os significados. Aprender a calcular: existem cursos de Astrologia e livros especializados no assunto que podem oferecer orientações sobre como calcular (geralmente utilizando ferramentas online), mas a interpretar seu Ascendente e usá-lo como ferramenta de autoconhecimento.

Resumo do seu signo Ascendente

O ascendente se relaciona com a forma como você se apresenta ao mundo e as primeiras impressões que passa. Além disso, esse signo define a parte externa do ser, como aparência e corpo físico.

Também é pelo posicionamento do signo que nascia no horizonte quando você nasceu ser possível observar o jeito de ser da pessoa.

A seguir, veja um resumo para o signo que está nesta parte do seu Mapa. No entanto, é importante lembrar que para melhor análise do seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.

