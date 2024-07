Dia do Autocuidado: descubra a rotina ideal de cada signo

Um levantamento do Ibope em 2020 mostrou que 84% dos brasileiros buscam uma rotina de autocuidado, mas só um terço consegue. Neste Dia do Autocuidado, celebrado em 24 de julho, que tal conhecer a rotina ideal de cada signo, que pode te ajudar a colocar em prática hábitos que elevem sua saúde e bem-estar?

A pesquisa do Ibope também revelou também que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado: 87% concordam que a saúde é resultado do que se come, e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor.

Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, três de cada quatro participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados toma algum analgésico, pelo menos, uma vez por semana.

Que tal aprender a usar a Astrologia para descobrir a rotina ideal de cada signo e, quem sabe, adotando hábitos mais coerentes com a sua personalidade, você consiga colocar em prática a rotina de autocuidado e ter uma vida mais saudável?

Como descobrir a rotina ideal de cada signo

A rotina ideal de cada signo não está relacionado ao “signo” que todo mundo conhece apenas pelo dia de nascimento. Esse signo se refere à posição do Sol no nosso Mapa Astral e está muito mais ligado à nossa essência e ao que buscamos na vida.

Por outro lado, a Casa 6 do Mapa está relacionada ao nosso dia a dia, aos hábitos de saúde e cuidados pessoais.

Dependendo do signo que temos nesta posição, podemos entender como cuidamos no nosso corpo, seus hábitos diários e estilo de vida, ou seja, desde alimentação e exercícios até disciplina pessoal.

Por isso, mergulhar no signo da Casa 6 nos ajuda a entender o que fazemos e como podemos melhorar a forma como cuidamos da nossa saúde.

Encontre o signo da sua Casa 6

Para descobrir em qual signo astrológico está a sua Casa 6, siga o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito Se ainda não tiver cadastro, insira os seus dados de nascimento e então gere o seu Mapa Na lateral esquerda, logo abaixo de Perfil Astrológico, selecione Casas Astrológicas Confira qual signo aparece ao lado da sua Casa 6. No caso do exemplo abaixo, perceba que a pessoa tem a Casa 6 está em Leão.

Rotina ideal de cada signo na Casa 6

Confira abaixo o melhor para a sua rotina de autocuidado conforme o signo astrológico em que está a sua Casa 6:

Áries na Casa 6

Com Áries na casa 6, é provável que você tenha bastante vitalidade e energia. Raramente fica doente por muito tempo, mas pode ter propensão a pequenos acidentes devido à impaciência e pressa no dia a dia.

Sua inquietude impede uma rotina monótona, então tente variar suas atividades para evitar o tédio. Portanto, lembre-se de cuidar de sua saúde mental, evitando o estresse que pode levar a enxaquecas e insônia. Você também pode contar com os cristais para te ajudar, entenda melhor aqui.

Touro na Casa 6

Touro na casa 6 valoriza a estabilidade e a previsibilidade na rotina. Você provavelmente aprecia uma programação regular e pode até comer as mesmas refeições todos os dias.

Cuide de sua garganta e voz, pois tende a ser resistente ao estresse, mas pode ser sensível a hábitos alimentares não saudáveis.

Gêmeos na Casa 6

Pessoas com Gêmeos na casa 6 costumam ser criativas e ter mentes ágeis. No entanto, isso pode levá-las a problemas de ansiedade e insônia. Confira aqui dicas para lidar com a insônia.

Cuide de seus pulmões e evite o tabagismo, pois isso pode afetar sua saúde. Encontre maneiras criativas de incorporar sua mente acelerada em sua rotina de trabalho para evitar o estresse.

Câncer na Casa 6

Câncer na casa 6 costuma agir de forma dedicada e presente com sua rotina e trabalho. Você vê seus colegas como uma extensão de sua família e ama seus animais de estimação como se fossem membros da família.

No entanto, problemas não resolvidos com seus pais podem afetar sua saúde, portanto, esteja atento a isso.

Leão na Casa 6

Se Leão está presente na sua casa 6, você precisa de expressão e reconhecimento em sua rotina diária. Falta de criatividade e excessos podem afetar sua saúde.

Preste atenção a alimentos que prejudicam seu coração e evite a sobrecarga de trabalho.

Virgem na Casa 6

Pessoas com Virgem na casa 6 são atentas aos detalhes e à organização. Podem ser perfeccionistas, o que pode afetar sua saúde emocional.

Cuide de seus órgãos internos, como intestinos, fígado, pâncreas e vesícula. Lembre-se de que nem tudo precisa ser perfeito. Aqui você entender melhor como deixar o perfeccionismo de lado.

Libra na Casa 6

Libra na casa 6 requer atenção especial aos rins. Beba bastante água, já que você tende a consumir açúcar regularmente.

Encontre atividades físicas que goste, como dança ou yoga em grupo. Evite ambientes de trabalho com conflitos e fofocas, pois isso pode causar estresse.

Escorpião na Casa 6

Escorpião na casa 6 pode criar rotinas destrutivas devido ao seu desejo de transformação. Evite excessos, como falta de sono ou hábitos prejudiciais.

Terapias que ajudem a lidar melhor com o seu emocional podem ser benéficas para você, pois tende a interiorizar suas emoções. Aqui você pode conhecer algumas delas.

Sagitário na Casa 6

Se você tem Sagitário na casa 6, evite acumular muitos projetos e clientes, o que pode prejudicar sua saúde. Aprenda a equilibrar seu entusiasmo com hábitos saudáveis e evite sobrecarregar sua rotina. Preste atenção a problemas de fígado e vesícula.

Capricórnio na Casa 6

Capricórnio na casa 6 é responsável e exigente consigo. Aprenda a reconhecer seus limites e evite ambientes de trabalho excessivamente rígidos. Reserve tempo para o lazer e não se concentre apenas no trabalho e na rotina.

Aquário na Casa 6

Aquário na casa 6 pode se concentrar muito no aspecto mental e esquecer do físico. Encontre maneiras de equilibrar sua mente e corpo, incluindo atividades ao ar livre.

Evite rotinas excessivamente repetitivas e monótonas.

Peixes na Casa 6

Peixes na casa 6 tende a se distrair facilmente, mas recarrega suas energias dormindo. Mantenha uma rotina de sono consistente.

Trabalhar em ambientes criativos pode ser benéfico para sua saúde.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

