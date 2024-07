Lua, Lilith e Vênus no Relacionamento Amoroso

Nesse artigo, explora-se a profunda conexão entre Astrologia e mitologia, focando nas deusas do Mapa Astral e seu potencial para melhorar os relacionamentos pessoais. As deusas do Mapa Astral são: Lua, Lilith e Vênus.

O Mapa Natal é uma ferramenta incrível para compreender além do óbvio, utilizando signos e planetas para estabelecer associações práticas que podem ser utilizadas para construir relações saudáveis.

Portanto, os posicionamentos fundamentais para essa análise são a Vênus, a Lilith e a Lua, que correspondem às deusas da mitologia: Afrodite, Lilith e Ártemis, respectivamente.

A LUA

A deusa Ártemis na mitologia, associada à lua, é considerada a grande mãe que cuida de pessoas indefesas e encoraja seus filhos a independência. Portanto, no Mapa Astral a lua simboliza a necessidade de autonomia emocional e autocuidado para manter o equilíbrio emocional e satisfazer as necessidades pessoais nos relacionamentos.

E para entender mais sobre o assunto veja no seu Mapa Astral grátis Personare em qual signo a sua lua está posicionada. Com essa informação, leia abaixo reflexões sobre a o seu signo Lunar e, portanto, suas necessidades emocionais no relacionamento amoroso.

Lua em Câncer, Escorpião, Peixes

Principais necessidades : Afeto, carinho, cuidado, intimidade e profundidade.

: Afeto, carinho, cuidado, intimidade e profundidade. Sinais de desequilíbrio: Carência, vitimismo, isolamento e fuga da realidade.

Carência, vitimismo, isolamento e fuga da realidade. Dicas para nutrir: Buscar práticas terapêuticas e atividades artísticas, Acolher a si mesmo e auxiliar pessoas através da sua sensibilidade.

Capricórnio, Virgem, Touro

Principais Necessidades: Segurança, estabilidade, paciência, confiança, praticidade.

Segurança, estabilidade, paciência, confiança, praticidade. Sinais de desequilíbrio: Rigidez, instabilidade, frieza, materialismo, comodismo, autocrítica.

Rigidez, instabilidade, frieza, materialismo, comodismo, autocrítica. Dicas para nutrir: Cultivo da terra, jardinagem, entrar em contato com a natureza. Contato com as artes. Manter uma rotina saudável e organizada.

Libra, Gêmeos, Aquário

Principais Necessidades: Liberdade, diálogo, parceria, originalidade, amizade, harmonia, gentileza.

Liberdade, diálogo, parceria, originalidade, amizade, harmonia, gentileza. Sinais de desequilíbrio: Mudanças bruscas de humor, indecisão, passividade, racionalidade excessiva.

Mudanças bruscas de humor, indecisão, passividade, racionalidade excessiva. Dicas para nutrir: Se conectar com arte, cultura, beleza. Dar vazão aos pensamentos através da escrita ou da fala. Buscar meditação.

Áries, Leão, Sagitário

Principais Necessidades: Individualidade, coragem, liberdade, romantismo, criatividade, prazer, renovação.

Individualidade, coragem, liberdade, romantismo, criatividade, prazer, renovação. Sinais de desequilíbrio: Impaciência, insatisfação constante, agressividade, arrogância, orgulho.

Impaciência, insatisfação constante, agressividade, arrogância, orgulho. Dicas para nutrir: Prática de esportes e atividades físicas vigorosas. Fazer viagens físicas ou por meio de estudos e aprendizados. Ter seus momentos de solitude.

A Vênus

Vênus, personificada por Afrodite, é a deusa do amor e da beleza que vem ao mundo para trazer união.

Portanto, Vênus no Mapa Astral, revela as características que atraem e proporcionam prazer nas relações interpessoais, ajudando a identificar valores importantes e expectativas atendidas nos encontros.

E então fica um questionamento: o que desperta seu desejo de se unir com alguém?

Para te auxiliar nessa resposta veja no seu Mapa Astral em qual signo a sua Vênus está posicionada. Com essa informação, leia abaixo reflexões sobre o que é essencial nos seus encontros amorosos a partir do signo em que você tem Vênus:

Leão, Sagitário e Áries

Pode valorizar pessoas que tenham atitude, que sejam entusiastas, divertidas, criativas e representem independência e liberdade.

Aquário, Gêmeos ou Libra

A prioridade pode ser buscar relações onde haja parceria, amizade e não falte diálogo. A inteligência, flexibilidade e liberdade são valores muito importantes.

Capricórnio, Virgem, Touro

Pode valorizar pessoas que tenham um temperamento estável, representem segurança, sejam pacientes e práticos na relação.

Câncer, Peixes e Escorpião

Existe uma tendência a valorizar e atrair pessoas que busquem relações mais intensas e afetuosas, onde haja romantismo e sensibilidade.

A Lilith

Na mitologia, Lilith é considerada a Deusa da fertilidade e da sexualidade, a sua autonomia e força são características que a tornam um símbolo de empoderamento feminino.

Na Astrologia é o nome dado a uma representação simbólica de um ponto da lua que não pode ser visto, é obscuro. Dessa maneira, tem relação com medos, bloqueios, traumas e também desejos que podem ser ocultos, caso não sejam reconhecidos.

Por isso, quando você desconhece suas reais vontades e insubordinações, a Lilith acaba representando um ponto de negação, ou seja, algo que você pode fingir não se importar e, portanto, reprimir.

Para buscar autenticidade nas suas relações, sendo consciente dos seus desejos e insubordinações, veja no seu Mapa Sexual em qual signo a sua Lilith está posicionada. Com essa informação, leia abaixo reflexões sobre as suas prioridades no relacionamento amoroso.

Lilith em Signos de Ar: Libra, Gêmeos, Aquário

Não abre mão da sua liberdade e vida social. O diálogo também é imprescindível e, além disso, é muito importante que valorizem o seu intelecto dentro da relação. Quando esses valores não existem, é possível que se sinta desestimulado a permanecer nela.

Lilith em signos de Terra: Capricórnio, Virgem, Touro

Pode ser um ponto de atenção nas relações a interferência no seu trabalho e organização. O equilíbrio financeiro também é algo muito importante, pois tende a se desestimular na relação quando ocorre dependência ou instabilidade financeira por uma das partes.

Lilith em signos de Fogo: Áries, Leão, Sagitário

É importante ficar atento principalmente a dinâmicas de dominação nos relacionamentos, tanto as suas como a do outro. É importante que haja autonomia nas relações, ou seja, permitir que cada indivíduo mantenha sua identidade e liberdade de escolha.

Além disso, sente necessidade de ser admirado pelo parceiro, isso contribui para se sentir valorizado dentro da relação. Quando essas necessidades não são atendidas, pode ocorrer uma sensação de desmotivação em relação ao vínculo amoroso

Lilith em signos de Água: Câncer, Escorpião, Peixes

É importante estar atento a tendências como frieza emocional, superficialidade nas interações, falta de aspirações pessoais, manifestações de ciúme e padrões de controle, uma vez que esses comportamentos podem desencorajar o desejo natural de se envolver no relacionamento amoroso.

Então, quais são os conselhos das deusas?

Busque nutrir suas emoções como rega uma planta, ou seja, com disciplina, amor e cuidado.

Além disso, procure compreender seus valores e desejos, para sair do modo automático.

Comece a entender o que precisa ser atendido e assim melhorar suas relações, tanto com o outro como consigo mesma.

As deusas te lembram: o relacionamento amoroso envolve duas partes, e apenas ao atender seus próprios desejos é possível se conectar verdadeiramente com o outro, pois você só pode transbordar aquilo que está dentro de você.

