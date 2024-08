Mercúrio retrógrado em Virgem: tudo para se preparar para a data

Mercúrio retrógrado em Virgem vai de 05 a 28 de agosto de 2024. Esse trânsito astrológico é importante porque Mercúrio é o planeta regente de Virgem. Ou seja, os potenciais que costumam acontecer nesse período podem se ampliar.

Quando Mercúrio está retrogradando o nosso dia a dia pode sofrer com problemas, desafios, desorganização e bagunça. É porque Mercúrio rege a mente, a comunicação, a expressão, as informações, o transporte público, as viagens curtas, a rotina e a tecnologia. Isso tudo pode ficar atrapalhado em períodos de retrogradação.

Virgem é o signo que rege a saúde, o bem-estar, mas também a nossa eficiência, nossos deveres cotidianos e o nosso emprego (não a nossa Carreira). Além disso, o signo trata também de rotina, hábitos e dos nossos animais de estimação.

Mercúrio retrógrado em Virgem é mais forte?

Uma vez que Virgem é regido por Mercúrio, o período pode ter, sim, mais atrapalhos na rotina sim. Desse modo, a atenção aos detalhes é fundamental, pois distrações podem ser mais frequentes, ocasionando erros, informações incompletas e mal-entendidos.

Mas toda retrogradação é um bom momento para fazer revisões, reavaliações ou revisitar algo do passado. Então, Mercúrio Retrógrado em Virgem é muito bom para:

Revisar como está sua rotina : O que está incomodando você no seu dia a dia que pode ser reavaliado?

: O que está incomodando você no seu dia a dia que pode ser reavaliado? Reavaliar planos : algo que você planejou está sendo executado como você pensou? É uma boa hora para rever planos!

: algo que você planejou está sendo executado como você pensou? É uma boa hora para rever planos! Melhorar processos de trabalho : essa fase é ótima para mudar aquele jeito de fazer as coisas no seu trabalho que estão incomodando.

: essa fase é ótima para mudar aquele jeito de fazer as coisas no seu trabalho que estão incomodando. Voltar a cuidar da alimentação : Mercúrio Retrógrado em Virgem é o momento adequado para revisar a forma como você cuida da sua alimentação e fazer as pazes com o seu prato.

: Mercúrio Retrógrado em Virgem é o momento adequado para revisar a forma como você cuida da sua alimentação e fazer as pazes com o seu prato. Terminar de escrever ou ler algo que foi deixado no passado, ou revisar/reescrever um artigo já feito.

Desafios com Mercúrio Retrógrado em Virgem

É provável que algumas situações exijam revisões ou retrabalhos , por isso a paciência será essencial para resolver as questões que surgirem.

, por isso a paciência será essencial para resolver as questões que surgirem. É hora para ter cópias e backups em dia e reler com mais atenção tudo o que for feito.

e reler com mais atenção tudo o que for feito. Discussões sobre leis podem ter confusão , assim como votações e debates.

, assim como votações e debates. Serviços essenciais , como bancos, correios e transportes podem ter problemas que atrapalham o cotidiano das pessoas.

, como bancos, correios e transportes podem ter problemas que atrapalham o cotidiano das pessoas. Cuidar com excesso de perfeccionismo (típico de Virgem) também é importante, porque caso contrário qualquer coisa pode irritar ou frustrar.

(típico de Virgem) também é importante, porque caso contrário qualquer coisa pode irritar ou frustrar. Mais ocorrência de remarcações e cancelamentos , por isto mantenha-se flexível.

, por isto mantenha-se flexível. Período mais complicado para cirurgias, como fazer um procedimento dentário, com mais chance de reconsultas ou mais demora.

Como lidar com as frustrações e ansiedades do período

A mente pode ficar atrapalhada durante Mercúrio retrógrado em Virgem e isso pode gerar frustrações e ansiedade. Além disso, algumas pessoas podem ficar mais confusas enquanto outras podem mais lentas. Atrasos podem ocorrer com maior frequência, o que, muitas vezes, gera impaciência.

Por isso, Meditação pode ser um hábito que você pode colocar na sua rotina a partir desse período.

Isso porque entre os benefícios da Meditação estão acalmar a mente, diminuir a ansiedade e o estresse e até aumentar a produtividade.

Tudo isso nos ajuda a ter mais jogo de cintura para lidar com pequenos problemas que se somam.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Sempre que Mercúrio muda de signo, o planeta vai atuando sobre o Mapa Astral de cada pessoa. A área da vida em que você tem Virgem pode “sofrer” um pouco mais com atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Só no Personare você tem a previsão personalizada e gratuita para o seu Mapa para Mercúrio Retrógrado em Virgem, com as possibilidades do que pode ocorrer nesse período, mas também dicas de como se preparar para esta fase.

Para ver as suas previsões, basta seguir este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!

— é gratuito! Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.

Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida agora.

E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa tem 14 trânsitos ativos (na lista que está à direita), e está vivendo um trânsito de Mercúrio na Casa 9.

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio (na lista à direita), você poderá ver a análise personalizada sobre este período na sua vida (à esquerda).

No período de retrogradação, haverá um destaque pedindo sua atenção. Basta clicar na seta para ler o que pode acontecer na sua vida com Mercúrio Retrógrado em Virgem

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

