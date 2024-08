Taurinos medalhistas: por que o signo de Touro brilha nas Olimpíadas de Paris

Você notou que a maioria dos medalhistas brasileiros são taurinos? Conhecidos pela determinação e força de vontade inabalável, o signo de Touro está roubando a cena nos pódios em que o Brasil se destaca.

É porque quando uma pessoa taurina decide que vai ganhar uma medalha, é quase como se tivesse um contrato com o universo: “Eu treino, você me dá o ouro.”

Quem mais tem chamado a atenção são as nossas medalhistas de Ouro: a ginasta Rebeca Andrade, que também ganhou duas Pratas e uma de Bronze por equipes, se tornando a maior medalhista brasileira olímpica da História.

Assim como a judoca Beatriz Souza, que, além de subir no topo do pódio, também ganhou um Bronze por equipes.

Para completar o time taurino, temos Tatiana Weston-Webb com Prata no surfe, e Rafaela Silva e Rafael Silva, ambos com Bronze na equipe de judô.

Nas redes sociais, começaram a surgir perguntas como essa, por exemplo: “Algum astrólogo pra explicar o fenômeno das medalhistas taurinas?”.

Para entender a questão, convocamos os astrólogos do Personare para ajudar a responder. Então, segue para entender!

Taurinos medalhistas

Treinos intensos, cuidado com a alimentação, nutrição mental e emocional são os ingredientes primordiais da vitória nas Olimpíadas de Paris 2024. Mas o signo de Touro deu uma pitadinha perfeita aos nossos atletas.

Touro é um signo de muita força, mas também tem incrível capacidade de foco e paciência. Por isso, taurinos mantêm os olhos fixos no prêmio.

Além disso, com uma habilidade nata para apreciar as melhores coisas da vida, esse signo sabe que uma medalha olímpica é o melhor acessório que alguém pode ter. Sem contar que, depois de uma vitória, ninguém aproveita um jantar comemorativo como alguém de Touro! É ouro no pescoço e um prato delicioso na mão.