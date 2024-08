Mercúrio retrógrado e os signos: veja as suas previsões

Você já sabe todas as datas de Mercúrio retrógrado 2024 e o que é Mercúrio Retrógrado. Agora, precisa entender como os signos devem se preparar para esse momento.

A retrogradação, de acordo com a Astrologia, significa atrasos, demoras e alguns conflitos. Em Mercúrio, representa problemas de comunicação, falhas em sistemas e atraso em reuniões, trânsito e tudo que envolve a rotina.

Só que cada pessoa vive isso de modo particular, afinal somos diferentes, porque temos Mapas diferentes. Você vai entender nesse artigo todas as formas de ver as previsões de Mercúrio retrógrado para os signos.

Signos mais afetados por Mercúrio Retrógrado

É preciso desmitificar a ideia de afetados, para começar. É porque um planeta não afeta ninguém. Somos responsáveis por aquilo que acontece conosco!

Porém, uma retrogradação pode mudar a energia de um determinado período, e aí vai de cada um de nós escolher como lidar com isso e como se preparar para esse momento.

Mas, sim, alguns signos podem sentir mais esse período. Embora todos os signos passem por esse momento, há alguns, em particular, que podem viver Mercúrio retrógrado de forma mais intensa dependendo do signo onde a retrogradação está ocorrendo.

Em agosto de 2024, teremos Mercúrio retrógrado em Virgem, e os desafios podem ser ainda mais fortes, porque este o planeta rege este signo.

Os signos listados abaixo podem sentir mais este trânsito. São signos que valem tanto para quem tem o Sol, quanto para quem tem Ascendente ou a presença de muitos planetas neles no Mapa Astral.

Gêmeos: Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, o que significa quem tem esse signo forte no Mapa pode sentir a retrogradação de Mercúrio retrógrado mais fortemente em problemas de comunicação, mal-entendidos e dificuldades em expressar ideias, por exemplo. Virgem: Virgem também é regido por Mercúrio. Durante o período retrógrado, quem tem esse signo forte no Mapa pode enfrentar desafios relacionados à organização, planejamento e detalhes. A necessidade de refazer e revisar trabalhos aumenta. Sagitário: Sagitário é o signo oposto a Gêmeos, e muitas vezes, durante Mercúrio retrógrado, pode sentir desafios adicionais, especialmente em viagens e tudo relacionado a conhecimento. Peixes: Peixes é o signo oposto de Virgem. Durante Mercúrio retrógrado, pessoas com Peixes forte no Mapa podem passar por muita confusão emocional e mental, bem como dificuldades em diferenciar entre realidade e fantasia.

Mercúrio retrógrado e os outros signos

Mas, sim, as pessoas de todos os signos vão passar e sentir Mercúrio retrógrado. O que muda é a intensidade. É que tudo depende de como estará seu Horóscopo neste período do ano (veja mais abaixo).

Geralmente, os outros signos (Sol, Ascendente ou muitos planetas) sentem a retrogradação assim:

Áries: Pode passar por mais mal-entendidos em comunicações rápidas, como, por exemplo, pelo WhatsApp. Tenha paciência ao explicar suas ideias.

Pode passar por mais mal-entendidos em comunicações rápidas, como, por exemplo, pelo WhatsApp. Tenha paciência ao explicar suas ideias. Touro: Pode enfrentar problemas como falhas em transações bancárias. Evite grandes compras durante este período.

Pode enfrentar problemas como falhas em transações bancárias. Evite grandes compras durante este período. Câncer: Os problemas podem acontecer entre os familiares, como desentendimentos. Comunique-se claramente, mesmo que pareça repetitiva (o).

Os problemas podem acontecer entre os familiares, como desentendimentos. Comunique-se claramente, mesmo que pareça repetitiva (o). Leão: Pode ter dificuldades em se expressar ou ter como bloqueios criativos. Reavalie seus projetos e pratique a autoexpressão com cuidado.

Pode ter dificuldades em se expressar ou ter como bloqueios criativos. Reavalie seus projetos e pratique a autoexpressão com cuidado. Libra: Discussões mal interpretadas tendem a acontecer com mais frequência. Ser o mair clara (o) possível em negociações pode ajudar muito.

Discussões mal interpretadas tendem a acontecer com mais frequência. Ser o mair clara (o) possível em negociações pode ajudar muito. Escorpião: Aquele tipo de problema inesperado é o mais comum nessa fase, como, por exemplo, segredos que são revelados. Introspecção é o melhor que você pode fazer.

Aquele tipo de problema inesperado é o mais comum nessa fase, como, por exemplo, segredos que são revelados. Introspecção é o melhor que você pode fazer. Capricórnio: Instruções confusas no trabalho relacionadas à chefia podem aumentar. Reavaliar suas metas profissionais pode ser ótimo nesse período.

Instruções confusas no trabalho relacionadas à chefia podem aumentar. Reavaliar suas metas profissionais pode ser ótimo nesse período. Aquário: Desentendimentos em grupos e problemas com tecnologia são bem comuns, como falhas em reuniões online. É só ter paciência e explicar direitinho, que resolve.

Seu Horóscopo tem sua verdadeira previsão

Olhar Mercúrio retrógrado para os signos é uma forma simplificada de se preparar para esse momento, mas não é muito precisa. Porque depende do Mapa da pessoa.

O Mapa Astral de cada pessoa é fixo, nunca muda, porque é como uma foto do céu do momento em que você nasceu. Porém, os planetas continuaram a se mover e esse trânsito “conversa” com o nosso Mapa. Isso é o que chamamos de Horóscopo.

Duas pessoas do signo de Virgem, por exemplo, têm Mapas diferentes e, portanto, vão viver a retrogradação mercuriana de forma distinta. No Personare, você pode ver seu verdadeiro Horóscopo de forma simples e gratuita. Ou seja, a gente calcula para você a “conversa” de Mercúrio com seu Mapa.

Ou seja, você pode ver uma previsão personalizada de Mercúrio retrógrado para você – e dar adeus às previsões para todos os signos ao mesmo tempo. Personalizado é muito melhor e mais correto!

O passo a passo é rápido e fácil:

Mercúrio retrógrado é bom para…

Não é só um período para preocupações.

Você sabe que haverá atraso? Medite, leia, faça algo que acalme.

Haverá problemas de comunicação? Tente ter muita clareza e paciência.

Todo mundo pode, portanto, se preparar e até aproveitar Mercúrio retrógrado.

E, sim, há coisas que você pode fazer que são ótimas durante esse trânsito, como, por exemplo:

Revisar: Aproveite para ajustar e reler planos, projetos, trabalhos e compromissos e, assim, corrigir eventuais erros.

Aproveite para ajustar e reler planos, projetos, trabalhos e compromissos e, assim, corrigir eventuais erros. Reavaliar metas: Como estão seus objetivos para este ano? É hora de ajustar a rota.

Como estão seus objetivos para este ano? É hora de ajustar a rota. Concluir pendências: Termine tudo o que está inacabado, resolva o que está parado, mas precisa andar. Só tenha paciência e senso de clareza.

Termine tudo o que está inacabado, resolva o que está parado, mas precisa andar. Só tenha paciência e senso de clareza. Organizar e limpar: Limpe e organize seu espaço pessoal e profissional, libere da sua casa a energia estagnada e crie um ambiente mais produtivo e confortável.

Limpe e organize seu espaço pessoal e profissional, libere da sua casa a energia estagnada e crie um ambiente mais produtivo e confortável. Revisar Contratos: Leia cuidadosamente contratos e, se possível, assine só depois que a retrogradação passar.

Leia cuidadosamente contratos e, se possível, assine só depois que a retrogradação passar. Medite: Pratique a introspecção e a meditação. Isso pode ajudar a ganhar clareza mental e emocional.

Pratique a introspecção e a meditação. Isso pode ajudar a ganhar clareza mental e emocional. Visitar Lugares do Passado: Ir a locais que têm um significado pessoal para você pode trazer questões valiosas para seu processo terapêutico.

Ir a locais que têm um significado pessoal para você pode trazer questões valiosas para seu processo terapêutico. Praticar a Paciência: Aceite que atrasos e contratempos podem ocorrer e tente lidar com isso de maneira calma e racional.

Aceite que atrasos e contratempos podem ocorrer e tente lidar com isso de maneira calma e racional. Reencontre Amigos: Conversar sobre o passado pode trazer alegria e novas perspectivas.

Conversar sobre o passado pode trazer alegria e novas perspectivas. Redefinir Rotinas: Avalie suas rotinas diárias e veja onde pode fazer melhorias. Pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios a longo prazo.

Lembre-se: cabe a você escolher como viver esse momento!

