Tarot de agosto de 2024: A Torre

A carta do Tarot para agosto de 2024 é A Torre, décimo-sexto Arcano Maior. Muita atenção, porque A Torre representa mudanças bruscas e uma reestruturação profunda.

Por isso, podemos esperar, para este mês, transformações intensas que desafiam estruturas estabelecidas, levando a uma reavaliação de muitos aspectos da vida.

Pandemia, agora Olimpíadas

Para termos uma noção, A Torre foi o arcano de fevereiro de 2020, um marco histórico por ter sido o momento que tivemos o primeiro caso confirmado de Covid-19, no Brasil, anunciando a chegada da pandemia no país.

Agora, estamos em pleno mês de Olimpíadas (e as previsões do Tarot não são tão positivas) e vivendo muitos eventos globais importantes, como as eleições dos Estados Unidos e o aquecimento para as nossas eleições brasileiras também.

Verdades ocultas podem ser reveladas, assim como segredos que estavam escondidos. Nesse sentido, pode simbolizar o fim das restrições que impediam o progresso.

Amor no Tarot para agosto

Com A Torre regendo o mês de agosto de 2024, o setor amoroso pode experimentar uma verdadeira revolução. A energia pode potencializar conflitos e perdas.

Por isso, este é um momento para examinar e, possivelmente, reconfigurar a dinâmica dos relacionamentos.

A carta também indica que crises e desafios podem surgir, forçando uma reavaliação das bases emocionais e da confiança.

Assim, em vez de resistir às mudanças, o conselho é enfrentar as dificuldades com coragem e abertura para o novo.

Se você está em um relacionamento, há chances de terminar ou de passar por uma crise que exigirá maturidade.

há chances de terminar ou de passar por uma crise que exigirá maturidade. Para quem está à procura de um amor, eventos súbitos podem romper com situações estagnadas do passado ou, de forma repentina, pode iniciar uma relação transformadora.

Trabalho e dinheiro

No âmbito profissional e financeiro, A Torre sugere uma possível reviravolta. Por isso, mudanças inesperadas no trabalho ou na situação financeira podem ocorrer, exigindo adaptabilidade e uma abordagem flexível.

Além disso, o mês pode trazer desafios que forçam a reconsiderar estratégias e planos a longo prazo.

A dica é encarar as novas circunstâncias com uma mente aberta, buscando oportunidades de crescimento e aprendendo a lidar com as mudanças de forma construtiva.

Assim, em vez de se desesperar, use este período para reconstruir e redefinir suas metas profissionais e financeiras.

Família e amigos

Para família e amigos, A Torre indica um mês de possíveis conflitos e tensões. É um período em que questões antigas podem ressurgir, exigindo uma abordagem cuidadosa para resolver desentendimentos.

Por isso, comunicação aberta e a disposição para enfrentar problemas diretamente serão fundamentais.

Utilize este momento para fortalecer relacionamentos, buscando soluções para conflitos e promovendo uma maior compreensão mútua. Ou seja, enfrentar os desafios com empatia e honestidade pode levar a um fortalecimento das relações pessoais.

Espiritualidade

Espiritualmente, A Torre sugere uma oportunidade para uma profunda reavaliação das crenças e práticas pessoais. Portanto, este é um mês para questionar antigas convicções e abrir espaço para novas perspectivas espirituais.

Uma ideia é conhecer e aprender o poder do Ho’oponopono, que pode melhorar relacionamentos, problemas de saúde e qualquer outro desafio na sua vida.

As mudanças internas podem levar a uma conexão mais autêntica com sua espiritualidade e a um entendimento mais profundo do seu caminho espiritual.

Dedique-se a práticas que promovam o autoconhecimento e a expansão da consciência. Através da reflexão e do questionamento, você pode encontrar novas formas de crescimento e renovação espiritual.

Viver melhor

A Torre nos ensina sobre a importância de estar preparado para mudanças e de usar as crises como oportunidades para crescimento pessoal. Portanto, em agosto, procure ver cada desafio como uma chance de transformação e aprendizado.

Afirmações positivas para agosto

As afirmações positivas são uma ferramenta importante quando desejamos fazer mudanças significativas na maneira de pensar e de agir em relação às coisas e às pessoas.

Afinal, é por meio da palavra falada que entendemos claramente situações, comportamentos e crenças.

Podemos dizê-las na frente do espelho, deixá-las escritas num papel ao alcance ou, ainda, trazê-las na bolsa.

O importante é que sejam lidas, se possível em voz alta. Assim fazemos deste mês um período de mudanças realmente significativas — começando em nós, de dentro para fora.

PRIMEIRA SEMANA

Eu aceito as mudanças e vejo nelas oportunidades de crescimento.

Estou aberto para reavaliar e reconstruir aspectos importantes da minha vida.

SEGUNDA SEMANA

Eu enfrento desafios com coragem e busco aprender com eles.

Estou disposto a deixar para trás o que não me serve mais.

TERCEIRA SEMANA

Eu vejo as crises como oportunidades para fortalecer minha resiliência.

Estou aberto a novas perspectivas e mudanças que tragam crescimento.

QUARTA SEMANA

Eu me reinvento e me ajusto às novas realidades com confiança.

Estou em sintonia com a transformação e uso ela para o meu bem.

