Quais os signos mais pessimistas do Zodíaco?

Alguns signos são mais inclinados a ver o copo meio vazio, mostrando uma tendência natural ao pessimismo. Mas quais são esses signos mais pessimistas e por que eles têm essa visão mais cautelosa da vida?

Na Astrologia, Saturno, o planeta conhecido como “Senhor do Karma,” traz uma energia de disciplina, responsabilidade e, muitas vezes, pessimismo. Por isso, alguns dependendo de onde temos Saturno, podemos ter essa tendência “realista demais”.

Neste artigo, vamos explorar como a posição de Saturno no Mapa Astral indica essa perspectiva e quais signos tendem a ser mais pessimistas.

Assim, se você estiver na lista, pode aprender a trabalhar melhor a sua visão do mundo e quem sabe ser um pouco mais jupiteriana (já que Júpiter governo o otimismo).

Saturno e o pessimismo no Mapa Astral

Saturno é o planeta que governa a limitação e as lições duras da vida. Quando presente em posições específicas do nosso Mapa, pode indicar uma tendência ao pessimismo ou ao realismo extremo.

Esses posicionamentos sugerem uma visão mais cautelosa e crítica do mundo, onde o foco está nos desafios a serem superados.

Essa energia é frequentemente sentida pelos signos mais pessimistas, que tendem a ter uma forte presença de Saturno no Mapa, seja em Casas astrológicas ou signos específicos, seja fazendo aspectos com outros planetas.

Em contraste, Júpiter representa a expansão e a confiança. Por isso, determinados signos tendem a trazer uma perspectiva mais otimista das coisas.

Descubra seu signo de Saturno

Veja o signo onde você tem Saturno no Mapa, e então saberá se está na lista daquelas com mais tendência ao pessimismo. Para isso, siga o passo a passo:

Acesse seu Mapa Astral gratuitamente. À esquerda, onde diz Perfil Astrológico, selecione Planetas. Então, procure por Saturno e veja o signo que aparece ao lado. No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem Saturno em Escorpião.

Os signos mais pessimistas do Zodíaco

A seguir, te contamos tendem a ser os signos mais pessimistas com base no signo de Saturno. Mas lembre-se que o Mapa Astral revela potenciais e possibilidades de cada pessoa, mas todos nós somos influenciados pela nossa educação, ambiente e escolhas pessoais.

Os planetas e signos indicam tendências, mas não determinam nossos pensamentos, crenças ou humores. Como escolhemos reagir ao que nosso Mapa aponta depende de nós.

Agora, vamos aos signos mais pessimistas.

1. Capricórnio

Como é regido por Saturno, Capricórnio tem uma tendência natural ao pessimismo. Com Saturno em Capricórnio, digamos que você tem essa tendência em sobro.

A vida pode ser vista como uma série de desafios a serem superados com trabalho duro e perseverança. Além disso, é super-realista está geralmente preparado para o pior.

2. Aquário

Apesar de sua natureza inovadora, Aquário também carrega a seriedade de Saturno, porque é governado pelo planeta.

Por isso, pessoas com Saturno em Aquário podem sentir muito o peso das responsabilidades sociais e, por isso, podem ter uma visão mais sombria sobre o futuro, especialmente em relação às injustiças do mundo.

3. Touro

Touro é um signo que valoriza a estabilidade e a segurança. A sua natureza fixa e o elemento Terra tendem a fazer dessas pessoas muito pé no chão e realistas, o que pode levar a um pessimismo, especialmente quando as coisas não saem conforme o planejado.

Saturno em Touro também pode ser bastante teimoso, dificultando mudar a perspectiva e ver as coisas por outros ângulos — quem sabe mais otimistas.

4. Virgem

Virgem também é um signo de Terra. Além disso, tem uma tendência a se perder nos detalhes, nas críticas e perfeccionismo, o que pode obscurecer a visão do quadro geral.

Essa obsessão pelos mínimos aspectos da vida pode levar a uma visão pessimista, onde os problemas pequenos parecem maiores do que realmente são.

Como os outros signos se comportam

Áries: propenso ao otimismo, Áries é um signo cardinal que prefere agir e enfrentar os desafios diretamente. Eles acreditam em sua capacidade de superar obstáculos, o que os mantém otimistas.

propenso ao otimismo, Áries é um signo cardinal que prefere agir e enfrentar os desafios diretamente. Eles acreditam em sua capacidade de superar obstáculos, o que os mantém otimistas. Gêmeos: pode ir para qualquer lado — às vezes otimista, às vezes pessimista, dependendo da situação e das outras energias do seu mapa. Sua natureza mutável os torna flexíveis, mas também sujeitos a mudanças de humor.

pode ir para qualquer lado — às vezes otimista, às vezes pessimista, dependendo da situação e das outras energias do seu mapa. Sua natureza mutável os torna flexíveis, mas também sujeitos a mudanças de humor. Câncer: como signo cardinal, Câncer tende a ser otimista, especialmente em relação à família e às conexões emocionais. No entanto, a energia de Saturno pode trazer momentos de pessimismo, especialmente em questões de segurança emocional.

como signo cardinal, Câncer tende a ser otimista, especialmente em relação à família e às conexões emocionais. No entanto, a energia de Saturno pode trazer momentos de pessimismo, especialmente em questões de segurança emocional. Leão: é um signo fixo que, apesar de sua confiança natural, pode ser inflexível e, às vezes, pessimista quando seu orgulho é ferido ou quando enfrenta desafios persistentes.

é um signo fixo que, apesar de sua confiança natural, pode ser inflexível e, às vezes, pessimista quando seu orgulho é ferido ou quando enfrenta desafios persistentes. Libra: tende ao otimismo, especialmente nas relações. A busca por harmonia e equilíbrio faz com que este signo veja o melhor nas pessoas, mas a ação de Saturno pode trazer uma visão mais realista ou pessimista das parcerias.

tende ao otimismo, especialmente nas relações. A busca por harmonia e equilíbrio faz com que este signo veja o melhor nas pessoas, mas a ação de Saturno pode trazer uma visão mais realista ou pessimista das parcerias. Escorpião: sendo um signo fixo, pode ser cauteloso e, às vezes, pessimista. No entanto, quando bem desenvolvido, Escorpião pode expressar um otimismo cauteloso, confiando em sua intuição para navegar pelas águas turbulentas da vida.

sendo um signo fixo, pode ser cauteloso e, às vezes, pessimista. No entanto, quando bem desenvolvido, Escorpião pode expressar um otimismo cauteloso, confiando em sua intuição para navegar pelas águas turbulentas da vida. Sagitário: naturalmente otimista, Sagitário acredita nas possibilidades infinitas e no lado positivo da vida. Sua regência por Júpiter faz com que este signo veja a vida com olhos de esperança e confiança – às vezes, até demais.

naturalmente otimista, Sagitário acredita nas possibilidades infinitas e no lado positivo da vida. Sua regência por Júpiter faz com que este signo veja a vida com olhos de esperança e confiança – às vezes, até demais. Peixes: assim como Gêmeos, Peixes pode ir para qualquer lado. São pessoas bastante influenciadas pelo ambiente e pelos outros ao seu redor, podendo ser profundamente otimistas ou pessimistas, dependendo das circunstâncias.

Lembre-se

Ninguém é completamente otimista ou um pessimista incurável. Todos nós temos a possibilidade de, ao nos conhecermos, trabalharmos nossos desafios e ressaltarmos as qualidades.

Mergulhe no autoconhecimento com seu Mapa Astral e busque seu desenvolvimento pessoal.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

