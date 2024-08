Que tipo de Virginiano você é? Todo mundo tem o signo no Mapa

Todo mundo tem Virgem no Mapa Astral, mesmo que não tenha planetas nesse signo. É porque este signo está presente em uma parte específica do seu Mapa e dá o tom a temas dessa área.

Pra você entender: todo Mapa tem 12 áreas da vida, ou seja, nas casas astrológicas. Você tem os 12 signos presentes no seu Mapa, um em cada casa, ou seja, uma pessoa pode ser de Câncer, mas sua área da família ser capricorniana e sua saúde mental ser virginiana, por exemplo.

Então, o seu tipo de virginiano tem a ver com a área em que Virgem está no seu Mapa, que você vai aprender a ver logo abaixo.

Como descobrir seu tipo de virginiano

Este é o passo a passo para você descobrir onde está o Signo de Virgem no seu Mapa.

No seu Perfil Astrológico, logo abaixo da Mandala, escolha a opção Signo nas Casas .

. Procure por Virgem e veja em qual casa você tem o signo.

Para ajudar, trouxemos uma imagem de um Mapa de exemplo. Veja que a pessoa tem Virgem na Casa 12. Isso significa que o lado virginiano dessa pessoa tem a ver com os temas dessa área do Mapa.

O seu tipo de virginiano é…

Bom, presumimos que você já abriu seu Mapa Astral Personare e, por isso, já encontrou a casa astrológica em que Virgem está no seu Mapa. Então, conheça abaixo o tipo de virginiano que você é.

Virgem na Casa 1

Você exibe traços virginianos em sua personalidade e na forma como se apresenta ao mundo. Assim, sua abordagem prática e analítica pode ser a primeira coisa que as pessoas notam em você. Seu foco é na eficiência pessoal e na auto-organização.

Virgem na Casa 2

O signo de Virgem marca a forma como você lida com seus recursos e valores pessoais. Você pode ser muito detalhista e crítico em relação à sua segurança financeira e aos seus bens materiais, buscando sempre a perfeição em sua gestão financeira.

Virgem na Casa 3

Sua mente é analítica e crítica. A comunicação e o aprendizado são áreas onde você aplica uma abordagem meticulosa e prática. Você pode ter um talento para organização e um desejo de entender as coisas de maneira profunda e precisa.

Virgem na Casa 4

A forma como você lida com sua vida familiar e com o ambiente doméstico são virginianos. Você pode ser alguém que busca criar um lar bem-organizado e prático, e talvez tenha um jeito detalhista de cuidar de questões domésticas e familiares.

Virgem na Casa 5

Sua criatividade e seu prazer são virginianos. Você pode se sentir atraído por hobbies que exigem atenção aos detalhes e uma abordagem prática. Seu estilo de diversão pode ser, por exemplo, mais eficiente e dado ao planejamento.

Virgem na Casa 6

A influência de Virgem aqui intensifica seu desejo por organização e rotina no dia a dia. Você pode se dedicar à melhoria contínua do seu ambiente de trabalho e à sua saúde com um foco meticuloso.

Virgem na Casa 7

Seus relacionamentos e parcerias tem marcas virginianas, ou seja, sentem necessidade de praticidade e eficiência. Você pode buscar um parceiro que compartilhe suas qualidades de organização e que seja igualmente detalhista.

Virgem na Casa 8

Questões profundas e transformadoras na sua vida tem perspectiva analítica. Você pode ter uma abordagem prática em relação a recursos compartilhados e mudanças significativas em sua vida.

Virgem na Casa 9

Sua busca por conhecimento e expansão de horizontes é feita com um olhar crítico e detalhista. Você pode se sentir atraído por estudos aprofundados e abordagens práticas para questões filosóficas e espirituais.

Virgem na Casa 10

Sua carreira e reputação são influenciadas pela energia virginiana. Você pode buscar a perfeição em sua profissão e ser visto como alguém altamente competente e detalhista.

Virgem na Casa 11

As suas amizades e grupos sociais são abordados com uma perspectiva prática e analítica. Você pode se envolver em causas que exigem organização e eficiência e procurar conexões com pessoas que compartilhem suas abordagens detalhistas.

Virgem na Casa 12

A influência de Virgem aqui pode se manifestar em um desejo de autodescoberta e trabalho interior. Você pode ser muito crítico consigo mesmo e buscar perfeição em sua vida espiritual e em questões subconscientes.

