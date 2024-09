Lua Nova de setembro 2024: entenda tudo sobre a Lua Nova em Virgem

A Lua Nova em Virgem é a Lua Nova de setembro 2024, uma das mais importantes do ano porque seu ápice ocorre no Eclipse em Peixes e seu ciclo se fecha em um Eclipse Solar!

O novo ciclo lunar tem início em 02/09, às 22h55 (BR), no grau 11°03’ do signo de Virgem e inaugura um novo mês lunar, ou seja, este é o momento de definir suas energias e temas para os próximos 30 dias.

Trata-se de uma lunação em um signo de Terra, voltado para a ordenação e organização de nosso mundo material. Portanto, para aproveitar todo o potencial da Lua Nova em Virgem precisamos de muito foco e energia de realização que este signo traz consigo.

Faça parte do grupo de Astrologia do Personare no WhatsApp

Qual o dia da Lua Nova de setembro?

A Lua Nova de setembro começa no dia 02 de setembro, às 22h55 (horário de Brasília). Sendo uma Lua Nova, ela inícia um novo mês lunar, que chegará ao fim só na próxima Lua Nova, que será 02/10 – junto ao último eclipse solar de 2024.

Fases da Lua Nova em Virgem

Lua Nova em Virgem: 02/09, 22h55, início da lunação

02/09, 22h55, início da lunação Lua Crescente em Sagitário: 11/09, às 03h05

11/09, às 03h05 Lua Cheia em Peixes: 17/09, às 23h34, ápice da lunação e Eclipse Lunar em Peixes

17/09, às 23h34, ápice da lunação e Eclipse Lunar em Peixes Lua Minguante em Câncer: 24/09, às 15h49

Portanto, a lunação em Virgem oferece uma jornada que começa com um foco prático e organizado, expande-se para a exploração de novos horizontes na Lua Crescente, atinge um ápice emocional e espiritual intenso em Peixes, e finalmente se encerra com uma fase de cuidado e introspecção em Câncer.

É um ciclo que promove a integração do mundano com o espiritual, incentivando a busca por equilíbrio entre a rotina e o bem-estar emocional.

Importante lembrar que Eclipse Lunar em Peixes amplifica a necessidade de transformações profundas, tanto internas quanto externas, ao longo dessa Lua Nova em Virgem.

Para entender as luas

+ Calendário Lunar 2024

+ Os significados das fases da lua

+ A Lua no Mapa Astral

O melhor da Lua Nova em Virgem

Organize sua rotina para melhorar sua qualidade de vida e saúde. Identifique o que está roubando seu tempo e atenção e impedindo você de realizar o que planeja. Preste atenção aos sinais do seu corpo. A falta de disciplina pode deixar você mais vulnerável a problemas de saúde, queda de energia e cansaço excessivo. Mantenha-se firme em seus hábitos saudáveis. Evite perder tempo com reclamações, dramas egocêntricos ou arrogância intelectual. Essas atitudes só vão distrair você e desviar o foco do que realmente importa. Concentre-se no que é possível fazer hoje e execute sem demora. Evite se perder em distrações. Seus sonhos só se tornarão realidade se você agir de forma organizada e no presente. Pense em como suas ações podem beneficiar o maior número de pessoas. Quando você trabalha pelo bem coletivo, verá que seus esforços ganham forma e produzem resultados de maneira mais rápida e eficaz.

Suas previsões para Lua Nova em Virgem

Cada pessoa viverá a Lua Nova em Virgem em uma área diferente, ou seja, uma parte específica da sua vida ganha mais destaque nesta lunação. Isso é fácil de conferir, porque o Horóscopo Personare calcula para você gratuitamente.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso é muito mais completa do que ver apenas o seu signo.

— essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso é muito mais completa do que ver apenas o seu signo. Ao visualizar seus trânsitos astrológicos ativos neste momento, você vai procurar pela casa em que a Lua estará no dia da Lua Nova em Virgem (02/09)

Na imagem abaixo, você vê um exemplo. Perceba que a pessoa está vivendo um ciclo de lua na casa 9 e a área da vida representada por essa casa está em evidência neste momento na vida da pessoa do exemplo.

Então, agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação virginiana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lunação na Casa 1

A Lua Nova em Virgem coloca o foco em quem você é, desde sua personalidade até sua aparência. Portanto, neste mês é bom que você:

Invista em sua rotina de dieta e exercícios. Foque no que é prático e que realmente funciona para você.

Foque no que é prático e que realmente funciona para você. Cuide da sua saúde com bastante disciplina e evite excessos.

e evite excessos. Renove seu guarda-roupa ou mude seu visual , mas só considere mudanças que reflitam melhor quem você é ou deseja ser.

, mas só considere mudanças que reflitam melhor quem você é ou deseja ser. Alinhe intenções com ações para se certificar de que está no caminho certo para alcançar o que deseja. Recomendamos que você releia as previsões para os signos em 2024 e relembre seu potencial para este ano.

para se certificar de que está no caminho certo para alcançar o que deseja. Recomendamos que você releia as previsões para os signos em 2024 e relembre seu potencial para este ano. Seja mais autoconfiante e use esse mês lunar para se afirmar, expressar suas opiniões com clareza e, assim, tomar iniciativas que fortaleçam sua identidade.

Lunação na Casa 2

O foco deste mês lunar é a sua vida material e financeira, trazendo oportunidade para colocar tudo em ordem. Durante esta lunação, é aconselhável que você:

Organize suas finanças, revise suas despesas e planeje melhor seus gastos, garantindo mais estabilidade financeira.

revise suas despesas e planeje melhor seus gastos, garantindo mais estabilidade financeira. Defina estratégias claras para seus projetos. Ou seja, detalhe cada passo necessário para atingir seus objetivos materiais e profissionais.

Ou seja, detalhe cada passo necessário para atingir seus objetivos materiais e profissionais. Atenção máxima às oportunidades que surgem por meio de networking ou colaborações profissionais que estão alinhadas com seu propósito de vida.

ou colaborações profissionais que estão alinhadas com seu propósito de vida. Ouça as opiniões das outras pessoas e, assim, aprenda com as expderiências alheias.

e, assim, aprenda com as expderiências alheias. Invista em algo que aumente seu valor pessoal e material. Considere fazer cursos, workshops ou investir em ferramentas que possam aprimorar suas habilidades.

Lunação na Casa 3

A Lua Nova em Virgem ativa sua comunicação, seu aprendizado, sua mobilidade e suas interações cotidianas. Portanto, neste mês, você deve:

Organizar seus pensamentos e planos de estudo. Utilize essa energia para colocar em ordem suas ideias, estabelecendo prioridades claras para seu desenvolvimento.

Utilize essa energia para colocar em ordem suas ideias, estabelecendo prioridades claras para seu desenvolvimento. Fortalecer as relações com irmãos, vizinhos e colegas.

Participar de grupos para impulsionar seus projetos futuro , porque assim você terá novas perspectivas e oportunidades de crescimento.

, porque assim você terá novas perspectivas e oportunidades de crescimento. Tenha cuidado com a maneira como você se coloca em grupos. Ou seja, evite impor suas opiniões de forma agressiva.

Ou seja, evite impor suas opiniões de forma agressiva. Planeje pequenas viagens ou atividades que ampliem seus horizontes. Use esse período para explorar novos lugares ou ideias, enriquecendo sua perspectiva de vida.

Lunação na Casa 4

Tudo o que tiver a ver com assuntos domésticos e familiares ganha importância maior neste mês lunar virginiano e, portanto, é importante que você:

Renove e organize seu espaço doméstico. Este é um excelente momento para fazer uma limpeza geral, reorganizar móveis e criar um ambiente mais acolhedor e funcional.

Este é um excelente momento para fazer uma limpeza geral, reorganizar móveis e criar um ambiente mais acolhedor e funcional. Estabeleça uma rotina doméstica eficiente. Planeje suas atividades diárias para garantir que suas obrigações em casa sejam cumpridas de forma prática e sem estresse.

Planeje suas atividades diárias para garantir que suas obrigações em casa sejam cumpridas de forma prática e sem estresse. Fortaleça os laços familiares e, assim, use essa lunação para resolver conflitos ou simplesmente passar mais tempo com seus entes queridos.

e, assim, use essa lunação para resolver conflitos ou simplesmente passar mais tempo com seus entes queridos. Atenção às mensagens do seu inconsciente. Terapias, meditação e outras práticas introspectivas podem revelar questões emocionais e familiares importantes.

Terapias, meditação e outras práticas introspectivas podem revelar questões emocionais e familiares importantes. Evite gastos desnecessários e valorize o que já possui, ou seja, antes de fazer uma compra, pergunte-se se é realmente necessário.

Lunação na Casa 5

Com a Lua Nova em Virgem, sua criatividade, romance e vida social são ativados e, portanto, neste mês você vai precisar:

Colocar em prática seus planos de lazer e diversão e dedicar tempo a atividades que trazem alegria e satisfação pessoal.

e dedicar tempo a atividades que trazem alegria e satisfação pessoal. Usar seus talentos para beneficiar outras pessoas , como, por exemplo aplicar suas habilidades criativas em causas sociais ou comunitárias.

, como, por exemplo aplicar suas habilidades criativas em causas sociais ou comunitárias. Fortalecer sua autoestima. Reflita sobre como as experiências familiares moldaram sua autoconfiança e trabalhe para curar essas questões.

Reflita sobre como as experiências familiares moldaram sua autoconfiança e trabalhe para curar essas questões. Invista em seus relacionamentos amorosos criando momentos especiais juntos.

criando momentos especiais juntos. Explore novos hobbies ou projetos criativos. Este é um excelente momento para começar algo novo que estimule sua criatividade e traga prazer.

Lunação na Casa 6

Neste mês, você vai precisar focar no trio saúde, rotina e trabalho e, assim, vale a pena:

Cuidar do seu corpo e nutrição com mais atenção e, com isso, incluir exercícios, tornar sua alimentação mais equilibrada e descansar de modo adequado.

e, com isso, incluir exercícios, tornar sua alimentação mais equilibrada e descansar de modo adequado. Organizar seu ambiente de trabalho para maior produtividade. Crie sistemas e rotinas que ajudem a manter o foco e a eficiência no dia a dia profissional.

Crie sistemas e rotinas que ajudem a manter o foco e a eficiência no dia a dia profissional. Se abrir a novidades no ambiente de trabalho. Mudanças podem surgir, se preparar para se adaptar será fundamental para aproveitar as oportunidades.

Mudanças podem surgir, se preparar para se adaptar será fundamental para aproveitar as oportunidades. Manter a disciplina nas suas tarefas diárias , evitando procrastinação e perda de tempo.

, evitando procrastinação e perda de tempo. Reconhecer o valor do seu trabalho e da sua saúde. Entenda que sua dedicação ao trabalho e ao autocuidado é essencial para alcançar o sucesso e o bem-estar.

Lunação na Casa 7

A Lua Nova em Virgem ilumina seus relacionamentos e parcerias. Durante esta lunação, é importante que você:

Invista tempo e esforço em seus relacionamentos mais importantes .

. Valorize as contribuições das outras pessoas em sua vida , ou seja, reconheça como o apoio de colegas pode abrir novas oportunidades de crescimento.

, ou seja, reconheça como o apoio de colegas pode abrir novas oportunidades de crescimento. Aproveite as ideias que surgem de novos contatos em pequenas viagens ou estudos, pois podem ser aplicadas de maneira prática em suas parcerias.

em pequenas viagens ou estudos, pois podem ser aplicadas de maneira prática em suas parcerias. Tenha paciência em questões de reconhecimento no trabalho. Confie em suas habilidades e entenda que tudo acontecerá no tempo certo.

Confie em suas habilidades e entenda que tudo acontecerá no tempo certo. Mantenha uma comunicação clara e honesta com seus parceiros. Isso ajudará a evitar mal-entendidos e fortalecerá laços de confiança.

Lunação na Casa 8

Segurança emocional e intimidade ganham destaque durante esta lunação e, por isso, vai ser importante que você:

Use este período para entender melhor como você se sente em relação à intimidade e ao apoio emocional em suas relações.

e ao apoio emocional em suas relações. Não perca novidades em investimentos ou finanças compartilhadas. Pode haver boas chances de melhorar seus recursos financeiros.

Pode haver boas chances de melhorar seus recursos financeiros. Reflita sobre sua jornada até aqui para entender melhor sua identidade e objetivos futuros.

para entender melhor sua identidade e objetivos futuros. Trabalhe na cura de padrões emocionais antigos porque este é momento de liberar traumas passados que impedem seu crescimento.

porque este é momento de liberar traumas passados que impedem seu crescimento. Evite se envolver em relações que não promovem seu crescimento. Foque em conexões que contribuem positivamente para sua segurança e bem-estar emocional.

Lunação na Casa 9

O seu foco, durante a Lua Nova em Virgem, precisa se voltar para o conhecimento superior e expansão de horizontes e, assim, é fundamental que você:

Aprofunde seus estudos e conhecimentos e se dedique a temas que expandem sua visão de mundo, como filosofia, espiritualidade ou novas culturas.

e se dedique a temas que expandem sua visão de mundo, como filosofia, espiritualidade ou novas culturas. Planeje uma viagem significativa porque viagens que enriquecem o espírito e podem ser especialmente gratificantes agora.

porque viagens que enriquecem o espírito e podem ser especialmente gratificantes agora. Use seus conhecimentos para iluminar e orientar outras pessoas , mas também para seu próprio crescimento.

, mas também para seu próprio crescimento. Encare seus medos e bloqueios emocionais. Trabalhar esses aspectos pode libertar você para se expressar mais plenamente.

Trabalhar esses aspectos pode libertar você para se expressar mais plenamente. Evite julgamentos apressados ou dogmatismo. Mantenha a mente aberta para novas ideias e perspectivas, evitando a rigidez em suas crenças.

Lunação na Casa 10

Com a Lua Nova em Virgem, dê mais atenção à sua carreira e objetivos profissionais. Por isso, é essencial que você:

Aproveite essa energia para iniciar projetos ou buscar oportunidades que possam levar sua carreira a um novo patamar.

que possam levar sua carreira a um novo patamar. Este é o momento de se comprometer totalmente com suas metas profissionai s, garantindo que está fazendo tudo o que pode para alcançá-las.

s, garantindo que está fazendo tudo o que pode para alcançá-las. Aproveite novas oportunidades que possam surgir e se prepare para agir rapidamente.

e se prepare para agir rapidamente. Estabeleça uma rotina que promova saúde e produtividade para sustentar seu progresso a longo prazo.

para sustentar seu progresso a longo prazo. Questione crenças limitantes sobre sua carreira. Não permita que opiniões alheias ou crenças antigas impeçam seu avanço.

Lunação na Casa 11

Amigos, grupos e objetivos futuros ganham destaque especial na sua vida durante esta lunação e, por isso, vai ser importante que você:

Dedique-se a atividades em grupos , se envolva em projetos comunitários ou causas coletivas que tenham significado para você.

, se envolva em projetos comunitários ou causas coletivas que tenham significado para você. Planeje como alcançar seus objetivos de longo prazo. Use essa energia para traçar estratégias práticas que ajudarão avocê realizar seus sonhos e ambições.

Use essa energia para traçar estratégias práticas que ajudarão avocê realizar seus sonhos e ambições. Relacionamentos novos ou existentes podem trazer mudanças positivas para sua vida.

para sua vida. Mantenha o foco nos seus propósitos, apesar dos desafios. Questões profissionais ou pessoais podem surgir, mas é importante não perder de vista o que você realmente deseja alcançar.

Questões profissionais ou pessoais podem surgir, mas é importante não perder de vista o que você realmente deseja alcançar. Reflita sobre como você pode contribuir para o bem coletivo. Envolver-se em causas maiores pode trazer uma sensação de realização e propósito duradouro.

Lunação na Casa 12

Este momento de Lua Nova em Virgem para você é como um chamado para a introspecção e conexão com o inconsciente e, por isso, é aconselhável que você:

Use esse período para explorar seu mundo interior , através de Meditação, terapia ou outras práticas que promovam a cura emocional.

, através de Meditação, terapia ou outras práticas que promovam a cura emocional. Coloque sua espiritualidade em prática. Dedique-se a rituais, estudos ou rotinas que ajudem a aprofundar sua compreensão espiritual e fortalecer sua conexão com o divino.

Dedique-se a rituais, estudos ou rotinas que ajudem a aprofundar sua compreensão espiritual e fortalecer sua conexão com o divino. Trabalhe nos seus medos e inseguranças para liberar sua enorme força interior.

para liberar sua enorme força interior. Evite focar excessivamente em inseguranças sobre planos futuros. Respeite seu próprio tempo e entenda que cada etapa tem seu momento certo.

Respeite seu próprio tempo e entenda que cada etapa tem seu momento certo. Seja gentil com você e se permita descansar e se recuperar, especialmente se estiver lidando com desafios emocionais.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Lua Nova de setembro 2024: entenda tudo sobre a Lua Nova em Virgem apareceu primeiro em Personare.