Práticas para atrair abundância e prosperidade

Geralmente, quando falamos em abundância ou prosperidade, nos limitamos a pensar em riqueza material. No entanto, podemos vivenciar uma vida mais abundante em todos os sentidos, desde em energia, no amor, fluidez, etc.

Para viver uma vida abundante em todas as suas faces é necessário mudar sua mentalidade. Portanto, o objetivo é se livrar de crenças limitantes e desenvolver uma consiência calma e equânime.

Crenças limitantes são ideias, pensamentos ou conceitos que moldam a maneira como percebemos o mundo e como agimos diante das oportunidades, limitando nossas experiências.

Elas surgem a partir de influencias externas, de experiências passadas ou de mensagens internalizadas ao longo do tempo.

Por isso, neste artigo, explicamos como práticas diárias para exercitar e atrair a prosperidade podem ajudar a atrair Prosperidade na sua vida.

Reclamar afasta a abundância

Quando você vive reclamando e desenvolve um estado de espírito estressante, a riqueza te deixa. Ou seja, a manifestação de abundância torna-se mais difícil.

Isso porque o que resta é uma consciência de infortúnio, falta e sofrimento. Afinal, você se sente constantemente deficiente e frustrada.

Como é conviver com alguém que não para de reclamar, seja no seu trabalho ou amigos? Não é nada legal, não é?

E se for a sua própria mente reclamando e ficando frustrada o tempo todo?

Você já reparou que a maioria das pessoas reclama, pelo menos uma vez a cada três minutos de conversa? Não é exagero.

As pessoas tem uma mente reclamona. As pessoas reclamam do clima se está sol ou se está chovendo, reclamam que suas costas estão doendo, ou que o governo não está fazendo o que tem que fazer.

Você reclama das reclamações do seu parceiro ou da ingratidão de seu filho, reclama sobre o preço das coisas, está sempre reclamando e julgando.

Afinal, você julga as pessoas, julga as circunstâncias, julga as situações, julga seu corpo, julga sua vida, julga Deus, julga o universo inteiro e se torna um descobridor de falhas.

E por que você julga?

Porque você está habitualmente insatisfeito com a realidade. Afinal, sua mente comenta o tempo todo que esta realidade não é o que deveria ser.

Você vive insatisfeito com a realidade, porque sua mente reclamona e estressada muda de opinião em poucos segundos e não tem capacidade de vivenciar a realidade.

No cerne da mente reclamona está a terrível suposição de que “devo estar infeliz se quiser progredir” ou “tenho deassumir o controle total para me sentir seguro”. Portanto, você acredita que precisa estar insatisfeito, agressivo e quase com raiva para seguir em frente.

Ou rntão crê que precisa passar noites sem dormir e suportar dias estressantes, tentando manter as pessoas e todos os fatores envolvidos ao seu redor sob total controle.

Mas o que você não sabe é que, no reino da consciência, tal suposição e tal estado são a receita perfeita para obstáculos. São os ingredientes que impedem a manifestação de abundância.

Afirmações Positivas

Não é falar afirmações positivas que vai fazer você mudar sua mentalidade e despertar a consciência iluminada.

Eliminar pensamentos de medo e incertezas sobre o futuro e focar em criar o hábito de se manter no presente é a chave para uma vida abundante.

E se ajudar, se motivar. Uma maneira de fazer isso é trabalhar a autoestima, o autocuidado e a gratidão.

O seu estado é quem comunica. O seu estado interior emite sinais ao universo se você está aberto para caos ou ordem na sua vida.

Três estados da mente

Se olharmos psicologicamente a mente da maioria das pessoas sobre riqueza vamos ver que existem três estados a partir do qual as pessoas buscam criar riqueza e abundância em suas vidas.

Estado de total obsessão: Ou estão o tempo todo querendo mais, ou com medo de ter menos. É uma dança contínua entre desejo e preocupação. A partir desse estado, riqueza duradoura nunca será gerada. Sua obsessão por dinheiro e preocupação comunicam um sinal errado ao Universo e ao invés de riqueza, você atrai problemas para si. Estado é viver sonhando acordado: vagando infinitamente em fantasias dos prazeres que virão se você tiver o dinheiro que quer. Você se perde em projeções exibindo sua riqueza para a família e competidores, provando que eles estão errados. Pensamentos totalmente autocentrados. Outro lado desse estado é o medo. Você fantasia sobre dinheiro, perdido em projeções apavorantes de fracasso e vergonha. Sankalpa: é um desejo saudável e poderoso que nasce quando você está cheio de paixão por criar beleza, bem-estar, felicidade e bondade. Nesse estado, você imagina apaixonadamente o grande bem que fará à sua família, à sua empresa, à sua sociedade e, nesse processo, você vê a riqueza que criará.

Seu propósito

A menos que você seja um sanyasi, que renunciou ao mundo material, é natural que você tenha um foco na criação de riqueza. Para essa riqueza ser duradoura, primeiro, você precisa descobrir seu dharma ou seu nobre propósito na vida.

Dharma tem tudo a ver com a contribuição que você deseja dar ao bem-estar da sociedade através de suas habilidades. Tendo descoberto suas habilidades e seu propósito, você então se engaja na busca pela criação de riqueza.

Quais tipos de sinais você acha que está mandando pro Universo?

Devaneios e fantasias autocentradas e projeções cheias de ansiedade ou a vontade de contribuir com suas habilidades para uma vida e um mundo melhor?

Pense nisso. Essa é a base para manifestar abundância.

Manifestando Abundância

O Universo é vibração. Nossa fala e nossa ação são como pedras que jogamos num lago produzindo ondulações, como um tsunami – que é efeito de um terremoto do outro lado do mundo.

Esse abalo da Terra movimenta a água criando ondulações que vão atingir a outra borda. E como podemos viver tsunamis de problemas e caos em nossa vida, da mesma forma podemos viver tsunamis de abundância. E isso é uma escolha.

Eu escolho criar abundância ou eu escolho criar problemas. E eu ajo de acordo com minha escolha.

Toda ideia é um pensamento e quer se manifestar na matéria. Um pensamento se manifesta através de uma ação. Pensar, visualizar-se bem sucedida, mas ficar sentada no sofá vendo netflix não vai te levar ao seu objetivo.

E você sabe disso. Mas a gente sempre precisa ouvir de novo e de novo a mesma coisa pra se livrar do medo de dar errado.

Desapego e Crenças Limitantes

A relação com nossa capacidade de realização vem basicamente da nossa criação – se fomos incentivados ou desestimulados a expressar nossos talentos e a realizar nossos sonhos e intenções.

Assim sendo, isso pode acontecer de maneiras diretas e indiretas. Através da família, da escola, da mídia, da cultura, da sociedade, da religião.

O que você pensa sobre dinheiro e sucesso?

Qual o preço que você paga por eles? É leve? É pesado?

O que é abundância para você?

O que você ouvia quando criança sobre dinheiro e sucesso?

Pois é isso que você está manifestando agora. Pare e observe.

Você repete padrões nos seus relacionamentos? Quem você está tentando agradar com suas vitórias? Pra que serve o dinheiro na sua vida?

Dessa forma, essas e outras perguntas nos trazem um panorama dos sentimentos e pensamentos limitantes que bloqueiam o fluxo da abundância em nossa vida. Pois nos prendem ao passado ou ao futuro e ignoramos que o futuro a gente cria no presente.

Temos uma visão tão limitada sobre esses assuntos que nem percebemos a abundância à nossa volta. Afinal, é só olhar na natureza. Pegue um mamão e corte ao meio. Dentro você vai achar várias sementes.

Cada semente é um pé de mamão. Cada pé de mamão pode dar quantos mamões por temporada. Quantas sementes tem dentro de cada mamão desse pé? Percebe?

Assim sendo, mudar a percepção e os sentimentos sobre riqueza e prosperidade, e aprender a viver no presente é a chave para uma vida abundante.

Se quiser ir mais fundo para sair da mentalidade de escassez, despertar para a consciência da abundância e encontar seu propósito na vida, aqui está a minha mentoria: Mude seus hábitos, Mude sua Vida.

Práticas Diárias

Reflita e medite sobre o que você realmente quer. Alinhe sua energia com seus sonhos e metas. Aprenda a identificar sua mente reclamona fazendo a meditação da Mente Serena. Faça a meditação da Abundância para acalmar a mente e se conectar com o fluxo da vida. Você pode se cercar de frases motivacionais, que te lembre o tempo todo da VERDADE sobre você. Frases, sinais, objetos que te lembre da sua ESSÊNCIA, do seu PROPÓSITO. Afirmações positivas são frases afirmativas sobre aquilo que você deseja ver manifestado na sua vida e no seu interior. Portanto, lembre-se que é o seu estado quem comunica. O seu estado interior que emite os sinais ao universo se você está aberto para caos ou ordem na sua vida. Comece seu dia sintonizando com aquilo que você quer fazendo a meditação Soulsync. Toda vez que reclamar ou julgar algo ou alguém diga em voz alta ou internamente pra si mesmo: “Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista”. Essa frase anula o julgamento e não deixa sua mente engajar em reclamação. Pois cada pensamento é simplesmente um ponto de vista. Sempre que algo der “errado” ou não acontecer como você esperava faça essa pergunta ao Universo: Como pode melhorar? E se mantenha na pergunta. Não tente responder com a mente. Deixe que o Universo se encarregue de trazer a solução. Apenas se mantenha no presente. Escreva essa frase num papel e coloque num local onde você vai ver e diga várias vezes ao dia: “A abundância entra na minha vida agora de maneiras surpreendentes e milagrosas”

Confie

Entregue suas intenções ao Universo. Faça a sua parte. Aceite as coisas como elas vierem sem julgamentos. Confie na parceria com o Universo e que tudo que acontece é para o bem.

Assim, agradeça por cada passo dado. Por cada conquista. Por fim, agradeça pela vida e pela oportunidade de expandir sua consciência.

Namastê.

