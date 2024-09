Você tem todos os signos no seu Mapa Astral; descubra onde estão

Quando perguntam “qual é o seu signo?”, você responde “sou de Libra” ou “sou uma pessoa sagitariana”. A resposta está correta, mas diz respeito a apenas uma parte do seu Mapa. Afinal, você tem todos os signos no seu Mapa Astral.

Sim, de Áries a Peixes, todos estão presentes na sua personalidade. É por isso que duas pessoas de Gêmeos, por exemplo, podem ser tão diferentes entre si. Apesar de terem o Sol no mesmo signo, os outros signos estão em lugares diferentes do Mapa dessas pessoas.

Para descobrir o significado de cada um deles, você pode fazer aqui o seu Mapa Astral grátis Personare.

Onde estão todos os signos no Mapa Astral

Para descobrir onde estão todos os signos no seu Mapa Astral é fácil, rápido e gratuito. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse aqui o seu Mapa Astral grátis Personare.

Se você nunca fez seu Mapa, vai precisar incluir seus dados de nascimento (data, hora e cidade).

Encontre seu Perfil Astrológico. Fica abaixo da mandala do Mapa.

Escolha a opção Signo nas Casas.

Perceba que todos os signos aparecem na lista, mas cada um em uma Casa Astrológica – que representam as 12 áreas da vida.

Veja o exemplo abaixo, que mostra dois Mapa diferentes.

Na imagem acima, temos a lista de Signos nas Casas de dois Mapas. A primeira pessoa tem Sol em Sagitário, e tem os 12 signos, mas cada um em uma área diferente, a começar por Sagitário que está na Casa 8.

A segunda pessoa, do Mapa à direita, também tem Sol em Sagitário, e também tem os 12 signos, mas em casas totalmente diferentes da primeira pessoa, incluindo Sagitário, que está na última casa do Zodíaco.

Isso revela que essas duas pessoas têm sua essência (o Sol) sagitariana, mas a manifestação e a performance de Sagitário é diferente.

É isso – e outros aspectos astrológicos – que explicam porquê duas pessoas do mesmo signo, por exemplo, podem ser diferentes.

O que significa ter todos os signos no Mapa Astral?

As 12 Casas Astrológicas representam áreas da vida. Ter um signo em cada uma delas significa que nossa performance sobre os assuntos regidos por cada casa têm características do signo que está nessa casa.

Vamos a um exemplo concreto, ainda usando as pessoas de Sagitário das imagens que você viu antes.

Uma pessoa com Sagitário na Casa 8 tende a ser exploradora e curiosa em relação a questões profundas e transformadoras da vida, como a morte, o renascimento e o poder.

exploradora e curiosa em relação a questões profundas e transformadoras da vida, como a morte, o renascimento e o poder. Já uma pessoa com Sagitário na Casa 12 costuma ser alguém com uma profunda necessidade de buscar significado espiritual e compreensão do inconsciente. E, por isso, tem forte inclinação para explorar o desconhecido, ter interesse em viagens internas, Meditação ou atividades que envolvam o trabalho voluntário.

Para continuar o assunto, leia também:

+ Os significados das Casas Astrológicas

+ O que são aspectos astrológicos

+ Os significados dos planetas no Mapa

Planetas também têm signos

Além dos 12 signos nas 12 Casas Astrológicas, cada planeta também está ocupando uma Casa e ativando um signo específico.

Os planetas representam funções psicológicas que temos. Eles são divididos em:

Planetas pessoais: revelam mais sobre nossa personalidade, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte.

revelam mais sobre nossa personalidade, que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Planetas Sociais: se manifestam na maneira como interagimos com a sociedade e como nos relacionamos com as outras pessoas em um contexto social, que são Júpiter e Saturno.

se manifestam na maneira como interagimos com a sociedade e como nos relacionamos com as outras pessoas em um contexto social, que são Júpiter e Saturno. Planetas Geracionais: passam muitos anos em um mesmo signo e, por isso, explicam nossa geração, que são Urano, Netuno e Plutão

Nem todas as Casas e nem todos os Signos do seu Mapa vão ter planetas.

“Qual seu signo?”

Agora que você já sabe de tudo isso, pode olhar novamente para o seu Mapa Astral e entender melhor quem é você a partir de “quais são seus signos”.

Quando alguém pergunta “Qual seu signo?” a você, agora você pode devolver com outra pergunta: “qual área da minha vida você quer entender”. Se for sobre sua relação com seus pais, diga o signo da Casa 4.

Mas se a pessoa quiser saber mais sobre sua Ascendente, diga o signo da Casa 1, ou seja, seu Ascendente.

Lembre-se de ver aqui os significados completos das casas astrológicas.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Você tem todos os signos no seu Mapa Astral; descubra onde estão apareceu primeiro em Personare.