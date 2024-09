Guia para os signos no Eclipse Solar

Todos os signos sentem um Eclipse Solar, só que de maneira diferente. Porque o fenômeno mexe com o nosso Horóscopo e, por isso, cada signo vive o eclipse solar em uma área diferente da vida.

Durante esse evento, o Sol, a Lua e a Terra se alinham, trazendo energias poderosas de renovação e transformação.

Algumas pessoas podem sentir um impulso para mudanças significativas, enquanto outras podem se precisar de mais introspecção; e tem gente que vai precisar encarar desafios importantes.

Entender como o eclipse atua no seu signo oferece a você previsibilidade do que pode acontecer e, assim, o ajuda a se preparar para aproveitar tudo o que o fenômeno pode proporcionar.

Qual signo vale no Eclipse Solar?

É o seu Ascendente que ajudará você a entender seu momento no Eclipse Solar, por isso, veja o passo a passo abaixo para descobrir seu signo Ascendente.

Acesse aqui seu Mapa Astral grátis Personare

Inclua seus dados de nascimento, você vai precisar do horário exato

Confira na lista do seu Mapa qual é o seu Signo Ascendente

No exemplo abaixo, veja que a pessoa tem Ascendente em Capricórnio

Signos no Eclipse Solar

Em geral, o eclipse pode estar ligado a inícios de situações de crise. Por isso, eclipses são momentos muito importantes para a Astrologia.

Veja abaixo o que esperar para cada Signo Ascendente no Eclipse Solar em Áries:

Áries e o eclipse

A energia vital de quem tem Ascendente em Áries pode enfraquecer nesse período. Tenha cuidado. Vai ser tão importante cuidar melhor de si e adotar hábitos saudáveis.

Além disso, questões do passado relacionadas à autoestima podem precisar da sua atenção. Esta é uma oportunidade para trabalhar sua autoconfiança.

Touro e o eclipse

Quem tem Ascendente em Touro precisa olhar para sua saúde mental e do inconsciente com mais atenção e cuidado neste período.

Relacionamentos disfuncionais podem se manifestar em sintomas físicos, portanto, a atenção à saúde é essencial.

Gêmeos e o eclipse

Novos começos nos relacionamentos podem acontecer, desde novas pessoas até a oportunidade de resolver conflitos pendentes para quem tem Ascendente em Gêmeos.

Desafios relacionados à individualidade e ao trabalho em equipe podem surgir, porém também pode ser encarado como um convite para brilhar enquanto valoriza seus colegas e colaboradores.

Câncer e o eclipse

O eclipse solar em 8 de abril será um momento crucial para a Carreira quem tem Ascendente em Câncer. Este é o momento de refletir sobre o seu papel como líder, sua proatividade e como você pode se destacar no trabalho. Pode envolver uma decisão sobre se você deve delegar mais tarefas a outras pessoas.

Esta data vai ser muito interessante para refletir sobre o que você dá conta. Mas também para avaliar o que você está fazendo por você e o que está esperando que alguém faça por você.

Leão e o eclipse

Quem tem Ascendente em Leão precisa ampliar seu olhar para que possa enxergar novos horizontes, por exemplo, em um novo curso superior ou procurar por bolsas de estudos. É tempo de se esforçar!

Virgem e o eclipse

A vontade de desfrutar mais do prazer sexual pode ficar em evidência para quem tem Ascendente em Virgem. Além disso, pode ser um momento para pensar se você está recebendo as recompensas pelo seu esforço – e se está merecendo-as.

Não apenas os ganhos materiais ganham foco, mas também a importância da autoavaliação e do valor que você atribui a si.

Libra e o eclipse

Este Eclipse Solar destacará os relacionamentos e as parcerias de quem tem Ascendente em Libra. Há potencial de transformações profundas nos relacionamentos.

Escorpião e o eclipse

O eclipse solar de 08 de abril ajuda a revelar com o que as pessoas com Ascendente em Escorpião têm lidado na sua rotina.

Esse eclipse ocorre no meio de um Mercúrio retrógrado atuando justamente nesta mesma área da vida. Com isso, vai ser importante revisitar métodos de trabalho, técnicas e abordagens profissionais.

Com a conjunção de Mercúrio retrógrado e o eclipse de abril, você pode se sentir atraído a retomar projetos, técnicas ou abordagens profissionais que já trabalhou no passado. Essa é uma oportunidade para dar novo fôlego a empreendimentos que estavam adormecidos ou que precisavam de revisão.

Sagitário e o eclipse

O Eclipse Solar indica a possibilidade de transformações significativas na vida amorosa de quem tem Ascendente em Sagitário. Pode ser um momento de “reiniciar” tudo o que diz respeito ao seu prazer.

Além disso, este eclipse pode trazer à tona questões do passado, permitindo que você reavalie e reconfigure sua vida amorosa.

Capricórnio e o eclipse

Momento de novos inícios e da concretização de planos que já vinham sendo pensados por quem tem Ascendente em Capricórnio. Eclipses solares trazem a oportunidade de criar um novo capítulo na sua vida.

Aquário e o eclipse

Reviravoltas familiares podem acontecer Ascendente em Aquário. Novas bases na sua vida precisam ser fundadas, mas que talvez requeiram persistência.

Peixes e o eclipse

Este eclipse em Áries atuará sobre os ganhos de dinheiro e materiais de quem tem Ascendente em Peixes , o que pede preparo e organização financeira. Você está perdendo dinheiro em alguma área da vida? Como você pode reestruturar isso? É importante se preparar e organizar suas finanças.

Você poderá reconsiderar projetos antigos, reexaminar fontes de renda ou até mesmo retomar posições anteriores no trabalho.

Cuidado para não assumir responsabilidades excessivas. Além desse tipo de atitude afetar seu desempenho profissional, também pode enfraquecer sua saúde física e mental.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

time@personare.com.br

O post Guia para os signos no Eclipse Solar apareceu primeiro em Personare.