Quem são os mais iludidos do zodíaco

Os mais iludidos do zodíaco pode ser qualquer signo, desde que não saiba usar Netuno a seu favor. Afinal, Netuno é o planeta das ilusões e enganos. Mas também é o planeta que nos mostra como podemos desenvolver nossa intuição.

Na Astrologia, esse planeta pode ser comparado a uma lente cor de rosa que, em vez de melhorar a visão, faz com que você veja a vida sob uma ótica embaçada. Ou seja, é esse astro que vai mostrar em qual área da vida em que a gente se ilude fácil.

Como encontra Netuno no Mapa

As casas astrológicas são números de 1 a 12 que representam áreas da vida. Todo Mapa Astral é dividido em 12 casas e tem 10 planetas, um deles é Netuno.

Netuno sempre estará em uma casa astrológica no Mapa, mas em cada Mapa em uma casa diferente. Por isso, essa casa vai representar a área da vida em que você tende a se iludir com mais facilidade.

Para encontrar a casa em que Netuno está no seu Mapa siga o passo a passo abaixo:

Procure na lista de planetas, por Netuno

Veja em qual casa o planeta está no seu Mapa

Na imagem abaixo, mostramos um exemplo de uma pessoa com Netuno na casa 1, ou seja, essa pessoa tende a se iludir nos assuntos regidos pela primeira casa.

Os mais iludidos do zodíaco

Abaixo, você encontra o significado de Netuno por Casa Astrológica, que sinaliza em quais circunstâncias você tende a ficar mais iludida (o). Lembre-se de que pessoas que expressam Netuno de forma madura já superaram as questões listadas abaixo.

Netuno na Casa 1

Sua identidade é marcada por sonhos e uma sensibilidade invisível aos outros.

As qualidades de Netuno estão bem “impregnadas” em na personalidade dessa pessoa, porque Netuno está no Ascendente.

Se ilude ao refletir o que as pessoas querem ver.

Tende a se colocar no papel da vítima que todo mundo “abusa”.

Netuno na Casa 2

Precisa buscar clareza sobre o que realmente importa.

Tende a não saber lidar com dinheiro .

. Se ilude com investimentos e pode ser manipulada em relação a bens materiais.

A sensação é de que o dinheiro simplesmente acaba sem que a pessoa perceba.

Netuno na Casa 3

Sua mente é um oceano de imaginação, onde as palavras fluem de forma poética.

Muitas vezes acredita estar expondo as próprias ideias, mas, na verdade, está se iludindo ao reproduzir a fala de outras pessoas.

Tem dificuldade muito grande em se expressar com palavras.

Pode gostar de se expressar por outros meios, como imagens.

Netuno na Casa 4

O lar é seu refúgio de intuições profundas.

Inconscientemente, pode ter dificuldade de enfrentar todo tipo de problemas.

Se ilude ao achar que consegue fugir dos problemas.

Quando enfrenta os desafios, mas se coloca em posição de vítima.

Netuno na Casa 5

A arte é seu canal de transcendência.

Tende a se doar demais em situações amorosas.

Se ilude ao se relacionar com pessoas que confusas ou que precisam de cuidado porque sente prazer em sacrificar em prol dos outros.

Além disso, pode arranjar um jeito de se sabotar quando está se divertindo.

Netuno na Casa 6

Sua saúde é muito vulnerável às suas emoções.

Costuma achar que a vida cotidiana é entediante e uma prática irrealizável.

Se ilude ao buscar atividades fantasiosas para acrescentar ao seu dia a dia.

atividades fantasiosas para acrescentar ao seu dia a dia. É suscetível a drogas e toxinas e, por isso, precisa evitar – mais do que qualquer outra pessoa – o uso destas substâncias como forma de fugir dos problemas.

Netuno na Casa 7

Cuidado com desilusões e expectativas irreais nos relacionamentos.

Se ilude ao encarar seus amores como se fossem divindades.

Costuma se decepcionar ao perceber os defeitos das outras pessoas.

Relacionamentos trazem lições de amor idealizado.

Netuno na Casa 8

A espiritualidade pode ser uma aliada na sua jornada.

Costuma ter dificuldade em encontrar satisfação no sexo, e, por isso, se decepciona fácil no ato sexual.

Se ilude ao considerar a prática sexual uma experiência muito espiritual e, com isso, estão sempre em busca de algo melhor, difícil de ser encontrado.

Em casos extremos, podem ter o hábito de imaginar que estão com outra pessoa durante o sexo.

Netuno na Casa 9

A busca por significado é um chamado constante; viagens e estudos espirituais ampliam sua visão de mundo.

Se ilude ao depositar a fé ou uma crença exagerada em uma religião, filosofia ou guru .

. Precisa aprender a buscar a verdade dentro e não fora.

Precisa tomar cuidado com charlatães e pessoas que agem com má-fé.

Netuno na Casa 10

Sua carreira pode refletir seus sonhos mais elevados.

Tende a ter muitas dúvidas, no começo da vida profissional, principalmente sobre qual carreira desejam seguir.

Pode se iludir facilmente com a profissão escolhida, não por motivos materiais, mas sim ideológicos.

Tem dificuldade em aceitar determinadas situações que ocorrem no ambiente profissional.

Netuno na Casa 11

Amigos e grupos podem ser uma fonte de inspiração.

Costuma se doar muito aos outros.

Pode se iludir muito facilmente com quem acha que merece sua amizade.

Tende a se envolver excessivamente com pessoas problemáticas.

Netuno na Casa 12

O inconsciente é um mar profundo; a meditação e a introspecção podem revelar verdades ocultas sobre você mesmo.

Tem forte sensibilidade às energias dos outros e dos ambientes.

Pode se iludir ao absorver medos, paranoias e tristezas captados de outras pessoas ou ambiente.

Pode criar maneiras de fugir da realidade, se isolando em seu próprio mundo.

