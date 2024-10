Tatuagens de signos: como representar na pele

Fazer tatuagens de signos é uma prática milenar de simbolizar a sua conexão com seu signo, seja ele solar, Ascendente, lunar, mas também outro astro.

As pessoas, em geral, focam em tatuagens dos signos solar, ascendente e lunar porque são os três principais que marcam nossa personalidade.

O signo solar, o mais conhecido, fala da nossa essência; o Ascendente revela quem nós somos de verdade; e o lunar mostra como é o nosso lado emocional.

Mas há alguns erros importantes que são cometidos em algumas tatuagens de signos quando sua intenção é se conectar com a Astrologia. Você vai entender melhor neste artigo.

O maior erro nas tatuagens de signos

Quando alguém faz uma tatuagem de uma constelação, mas a intenção era a conexão com a Astrologia, comete um erro muito comum.

Isso porque constelações não tem relação com a Astrologia, mas sim com a Astronomia.

Na Astrologia, não há constelações. Há símbolos dos signos representados por imagens, animais e objetos, que têm a ver com significados dos zodíaco.

Além disso, cada signo é fixo e tem 30 graus. Portanto, os signos astrológicos são projeções a partir da Terra.

Na Astronomia, as constelações mudam de lugar, têm tamanhos muito desiguais e não tem qualquer relação com a Astrologia.

Portanto, se você quer fazer uma tatuagem do seu signo por conta dos significados astrológicos, não deve fazer a tatuagem de uma constelação, porque não há relação.

A tatuagem de cada signo astrológico

Tatuagens são formas artísticas de representar símbolos e significados em nosso corpo.

Assim, quando você escolhe um signo astrológico para representar na sua pele, você precisa responder: qual dos meus signos eu quero tatuar?

É porque cada signo no seu Mapa Astral vai ter um significado diferente, como, por exemplo:

Se você já sabe qual signo pretende representar na sua pele, veja os significados de cada um deles e algumas ideias pra você se inspirar.

Tatuagem de Áries

Áries significa determinação, energia e liderança, sendo um signo impulsivo e sempre pronto para enfrentar novos desafios.

Por isso, uma tatuagem de Áries pode ter:

O elemento fogo

A cor vermelha

O símbolo do carneiro

Imagens de coragem

Chamas ou representações de energia

Tatuagem de Touro

Touro significa força, estabilidade, mas também uma profunda ligação com o mundo material, buscando segurança e conforto em tudo o que faz.

Por isso, uma tatuagem de Touro pode ter:

O elemento terra

A cor verde ou marrom

O símbolo do touro

Representações da natureza, como árvores ou flores

Imagens de força

Tatuagem de Gêmeos

Gêmeos significa versatilidade, curiosidade e a capacidade de se adaptar rapidamente, sendo um signo que valoriza a comunicação e a troca de ideias.

Por isso, uma tatuagem de Gêmeos pode ter:

O elemento ar

A cor amarela ou azul clara

O símbolo dos gêmeos

Imagens que representem dualidade ou equilíbrio

Pássaros, plumas ou representações de movimento

Tatuagem de Câncer

Câncer significa sensibilidade, proteção e, além disso, forte conexão com as emoções e o lar, sempre buscando segurança emocional.

Por isso, uma tatuagem de Câncer pode ter:

O elemento água

A cor prateada ou branca

O símbolo do caranguejo

Imagens de proteção, como conchas ou lua crescente

Representações de água, como ondas ou o oceano

Tatuagem de Leão

Leão significa confiança, criatividade e carisma, sendo um signo que gosta de estar no centro das atenções e expressar sua generosidade.

Por isso, uma tatuagem de Leão pode ter:

O elemento fogo

A cor dourada ou laranja

O símbolo do leão

Imagens de sol

Representações de poder e liderança

Tatuagem de Virgem

Virgem significa praticidade, perfeccionismo e atenção aos detalhes, sempre buscando a ordem e a eficiência em tudo o que faz.

Por isso, uma tatuagem de Virgem pode ter:

O elemento terra

A cor verde ou marrom

O símbolo da Virgem

Imagens de pureza, como flores ou trigo

Representações de organização

Tatuagem de Libra

Libra significa equilíbrio, harmonia e um forte senso de justiça, sempre buscando a paz nas relações e a beleza ao seu redor.

Por isso, uma tatuagem de Libra pode ter:

O elemento ar

A cor azul ou rosa

O símbolo da balança

Imagens que representem justiça

Representações de beleza, como flores ou arte

Tatuagem de Escorpião

Escorpião significa intensidade, mistério e uma profunda conexão com as emoções, sempre buscando a transformação e a renovação.

Por isso, uma tatuagem de Escorpião pode ter:

O elemento água

A cor preta ou vermelha escura

O símbolo do Escorpião

Imagens de renascimento, como a fênix

Representações de profundidade ou mistério

Tatuagem de Sagitário

Sagitário significa aventura, liberdade e uma busca constante por conhecimento e experiências novas, sendo um signo otimista e expansivo.

Por isso, uma tatuagem de Sagitário pode ter:

O elemento fogo

A cor púrpura ou azul

O símbolo do arqueiro

Imagens de flechas ou de viagem

Representações de liberdade ou expansão

Tatuagem de Capricórnio

Capricórnio representa determinação, ambição e disciplina, sempre buscando alcançar suas metas com paciência e foco.

Por isso, uma tatuagem de Capricórnio pode incluir:

O elemento terra

Tons neutros como marrom ou verde escuro

O símbolo da cabra ou cabra montesa

Imagens de montanhas ou caminhos íngremes

Representações de sucesso, conquista ou perseverança

Tatuagem de Aquário

Aquário significa inovação, originalidade e uma mentalidade futurista, sempre pensando em como melhorar o coletivo e trazendo ideias fora do comum.

Por isso, uma tatuagem de Aquário pode ter:

O elemento ar

A cor azul ou turquesa

O símbolo do aguadeiro

Imagens de ondas ou água

Representações de inovação ou mudança

Tatuagem de Peixes

Peixes significa sensibilidade, imaginação e uma conexão espiritual profunda, sempre mergulhado em emoções e buscando a empatia com os outros.

Por isso, uma tatuagem de Peixes pode ter:

O elemento água

A cor azul ou verde marinho

O símbolo dos peixes

Imagens de mar ou seres aquáticos

Representações de sonhos ou intuição

