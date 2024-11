Hora de nascimento faz toda a diferença no Mapa Astral

A data do seu aniversário lhe dirá seu signo solar na Astrologia. Mas, para obter um Mapa Astral completo é preciso da hora de nascimento.

Neste artigo, explicamos por que essa informação é tão importante e por que ela faz toda a diferença no seu Mapa Astral.

O que a hora de nascimento revela no Mapa Astral?

A hora de nascimento é o que determina seu Signo Ascendente e os signos das cúspides das 12 Casas astrológicas.

O Ascendente é o signo que estava surgindo no horizonte leste no momento do seu nascimento. Por isso, ele é o primeiro signo do Mapa, ou seja, o signo da Casa 1.

Assim, todos os outros 11 signos são definidos, em ordem, a partir do Ascendente.

Por exemplo, se uma pessoa tem Ascendente em Câncer, terá Leão na Casa 2, Libra na Casa 3, Escorpião na 4… e assim por diante, até fechar a roda zodiacal.

Cada Casa astrológica representa uma área da nossa vida, como trabalho, família, relacionamento, saúde, etc.

Além disso, o horário exato de nascimento define as posições precisas dos planetas em cada Casa.

Isso porque o Mapa Astral é como uma fotografia do Céu no momento que você nasceu. Então, precisamos da hora de nascimento para saber onde cada planeta estava.

Cada planeta representa potenciais e funções psicológicas específicas da nossa personalidade, por isso são um dos pilares da nossa personalidade.

Quão exato precisa ser o seu horário de nascimento?

Quanto mais precisa for o horário de nascimento, mais preciso será o seu Mapa Astral. Isso porque quatro minutos de diferença podem variar o Ascendente em um grau.

Por isso, sim, o horário de nascimento precisa ser exato, incluindo os minutos, para fazer o seu Mapa Astral.

Por exemplo, duas pessoas que nasceram no dia 5 de junho são geminianas, mas se uma tiver ascendente em Peixes e a outra em Capricórnio, provavelmente têm personalidades e aparência completamente diferentes.

Além disso, as casas na Astrologia se movem consistentemente ao longo do dia, então, se você não souber o horário exato, mas tiver apenas uma ideia, pode resultar em algumas variações no seu Mapa.

Mas como o signo ascendente muda a cada duas horas, então, em teoria, se você souber que nasceu por volta das 7h da manhã, por exemplo, poderá descobrir seu ascendente.

Além disso, você pode testar alguns horários prováveis na versão gratuita do Mapa Astral e ver como o resultado ressoa para você.

E se não souber a hora de nascimento pra fazer o Mapa Astral?

Você pode fazer seu Mapa Astral no Personare mesmo sem saber o horário exato de nascimento, mas as informações serão menos precisas e muito incompletas.

Possíveis soluções:

Procure: verifique na sua certidão de nascimento, pois algumas registram o horário exato. Se não tiver o documento, pergunte aos seus pais ou familiares. Estimativa: Forneça um horário aproximado, se possível. Retificação: Consulte um astrólogo para ajudar a determinar o horário de nascimento com base em eventos significativos da sua vida (como casamentos, acidentes, etc.) para ajustar o horário de nascimento até chegar a um mapa que ressoe com as experiências de vida que você descreve.

