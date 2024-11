Tem coisa melhor do que assistir a um bom filme de terror para mergulhar no clima do Halloween? Tem! Assistir a um filme que é a sua cara e desperta suas mais diferentes emoções! Quem dá essa ajudinha são os Astros, apontando qual é o filme de terror de cada signo.

Curtiu, né? Mas calma que não estamos falando do signo solar, aquele que todo mundo conhece. Encontrar o filme que mais combina com você, segundo o seu Mapa Astral, tem mais a ver com a sua Lua.

Isso porque, enquanto o signo solar reflete nossa essência, o signo lunar revela como lidamos com nossas emoções e sentimentos mais profundos. Já o signo da Lua indica a maneira como reagimos às situações, nos expressamos emocionalmente e buscamos segurança e conforto.

Por isso, ao considerarmos o signo lunar, podemos descobrir pistas valiosas sobre os filmes de terror que mais combinam conosco.

Se você não sabe o seu, siga este passo a passo rapidinho:

Acesse seu Mapa Astral do Personare (é gratuito!). Se ainda não tem cadastro, insira seus dados de nascimento para gerar seu Mapa. Logo após, selecione a opção Planetas e confira em qual signo está a Lua. Por exemplo, a imagem abaixo revela uma pessoa com a Lua em Capricórnio.

O filme de terror de cada signo

A seguir, conheça o emocional e o filme de terror de cada signo lunar. Spoiler: tem filme bônus pra todo mundo!

Áries

Para as pessoas com Lua em Áries, a coragem é uma característica predominante. Assim, elas enfrentam o medo sem pestanejar.

Filme: O Exorcista (1973)

Assistir à luta contra forças sobrenaturais, é quase como exorcizar pessoas e situações que não aguentamos mais. Desconjuro, encosto!

Bônus: Jovens Bruxas (1996)

Touro

Se sua Lua é em Touro, você é o tipo de pessoa que busca estabilidade como se fosse seu tesouro pessoal. Então, imagine toda essa segurança se despedaçando. É isso que este clássico faz com você!

Filme: O Iluminado (1980)

É o filme perfeito para tirar você da zona de conforto e provocar aqueles calafrios na espinha. Por quê? Porque brinca justamente com o que você mais valoriza: a sensação de lar. Quer enfrentar o terror da lua taurina? Coloque “O Iluminado” na lista de Halloween!

Bônus: Abracadabra (1993)

Gêmeos

Pessoas com Lua em Gêmeos não resistem a um bom mistério. Mais do que sentir, elas gostam de pensar sobre o que sentem, por isso, não descansam até desvendar todos os segredos que encontram pela frente.

Filme: Os Outros (2001)

Imagina desvendar uma fofoca sobrenatural? Os Outros é o filme perfeito para o seu Halloween. Se já viu, vale rever e sentir novamente as emoções que ele proporciona.

Bônus: Todo Mundo em Pânico (2000)

Câncer

Pessoas com Lua em Câncer são mais do que sensíveis. Elas possuem tanta sintonia com as emoções, que é como se carregassem o coração a tiracolo.

Filme: O Babadook (2014)

Com O Babadook, o coração sai da bolsa e vai para a boca. Esse filme não é apenas uma história de terror, é quase uma terapia em forma de cinema, porque vai direto ao ponto fraco desse signo lunar: o temor de estar só, mesmo quando rodeado de gente.

Bônus: Gasparzinho, o Fantasminha Camarada (1995)

Leão

Pessoas com Lua em Leão sabem que, para brilhar, precisam estar no protagonismo. Por isso, quando algo totalmente fora do script aparece, como o desconhecido e o inexplicável, a juba se arrepia toda.

Filme: Hereditário (2018)

Esse filme não é só um mergulho no oculto, mas também um desafio direto a um desejo de controle. Prepare-se para perder o chão e, quem sabe, aprender um pouco sobre soltar as rédeas e encarar o desconhecido. Além disso, é um filme que coloca o dedo bem na ferida dessa necessidade leonina de segurança para brilhar.

Bônus: Charlie Brown e a Grande Abóbora (1966)

Virgem

Para pessoas com a Lua em Virgem, a segurança de saber o que vem a seguir é sinônimo de felicidade. Então, imagine esse controle meticuloso sendo chacoalhado por algo totalmente fora da sua alçada?

Filme: O Enigma de Outro Mundo (1982)

Esse é o filme perfeito para pirar a cabeça de uma Lua virginiana. Um verdadeiro teste de estresse nesse Halloween! E aí, encara esse terror?

Bônus: A Noiva-Cadáver (2005)

Libra

Pessoas com Lua em Libra são mestres na arte do equilíbrio e da harmonia, por isso, elas detestam conflito como um gato detesta água. Mas o que acontece quando a tensão está tão bem orquestrada que você não consegue fugir?

Filme: Cisne Negro (2010)

Cisne Negro desafia você a encarar o medo das suas próprias sombras. Esse drama psicológico é como um espelho que reflete as batalhas internas que essa Lua evita. Quero ver você sambar nesse balé emocional em pleno Halloween!

Bônus: O Estranho Mundo de Jack (1993)

Escorpião

Para pessoas com Lua em Escorpião, “ver gente morta” não é só uma fala icônica de filme. Elas enxergam intenções, sentimentos e pensamentos que passam despercebidos para o resto de nós.

Filme: O Sexto Sentido (1999)

Esse filme é um prato cheio para suas almas intensas e perspicazes. Ele não só cutuca suas obsessões com morte e transformação, como também faz você pensar “finalmente, alguém que me entende!”.

Bônus: Da Magia à Sedução (1998)

Sagitário

E se a Lua em Sagitário fosse designada para interrogar Hannibal Lecter? Seria um verdadeiro duelo de titãs intelectuais! A gente até fica em dúvida: seria isso um cenário de horror ou o palco para a melhor conversa filosófica da vida dessa pessoa?

Filme: O Silêncio dos Inocentes (1991)

O Silêncio dos Inocentes não é um simples filme de terror, mas sim é um desafio à eterna sede por conhecimento dessa Lua. Preparada(o) para um encontro de mentes neste Halloween?

Bônus: Entrevista com o Vampiro (1994)

Capricórnio

Se você tem a Lua em Capricórnio, você sempre tem um plano B e nunca, jamais!, perde o controle. Mas e se te colocássemos na recepção do Bates Motel? Aí que o bicho pega!

Filme: Psicose (1960)

Esse clássico do terror fará você questionar cada decisão que já tomou na vida. O filme é quase um labirinto ético que coloca à prova sua famosa compostura e senso de dever. Já pensou em ter que lidar com Norman Bates no seu dia de folga?

Bônus: Halloweentown: Um Lugar Mágico (1998)

Aquário

Temos aqui a Lua em Aquário, o signo que faz do diferente o seu normal. Portanto, imagine ser jogado em um mundo caótico onde a esperança é tão rara quanto um planeta fora do Sistema Solar?

Filme: Filhos da Esperança (2006)

Esse filme vai pegar o maior medo da Lua aquariana – ser socialmente isolado ou alienado – e virá-lo do avesso. É uma sociedade onde todos se sentem estranhos, como se vivessem em uma eterna crise existencial. A questão é: será que essa pessoa se sentiria mais em casa nesse caos ou mais alienada do que nunca?

Bônus: E.T., o Extraterrestre (1982)

Peixes

Pessoas que possuem a Lua em Peixes mergulham de cabeça em tudo que toca seu coração! Para essas almas, a vida é uma eterna busca por significado, como se estivessem sempre à procura de um tesouro escondido no fundo do mar.

Filme: A Bruxa (2015)

É agora que você vai questionar tudo o que achava que sabia! A Bruxa trabalha com seus medos mais profundos sobre a perda de conexão e significado e os exibe como se fossem obras de arte num museu de horrores. Que provação é essa?

Bônus: Os Caça-Fantasmas (1984)

