Arquétipo de Escorpião: descubra o poder deste signo

Você já ouviu falar no Arquétipo de Escorpião? Talvez não, mas provavelmente já escutou que o signo de Escorpião está ligado ao desejo de se aprofundar, conhecer o oculto, buscar transformação e lidar com a impermanência da vida.

Essas características refletem figuras mitológicas que simbolizam morte e renascimento, cura e transformação. São os Arquétipos de Escorpião, que você vai conhecer melhor a seguir.

Confira aqui um guia com os Arquétipos de todos os signos

Quais são os Arquétipos de Escorpião

O signo de Escorpião sintetiza as seguintes figuras míticas:

Hades: representa o destino humano, a aceitação dos ciclos de vida e morte, e também as riquezas.

representa o destino humano, a aceitação dos ciclos de vida e morte, e também as riquezas. Serpente: simboliza cura, transformação psíquica e realização espiritual.

simboliza cura, transformação psíquica e realização espiritual. Fênix: conecta o signo à capacidade de regeneração.

As pessoas nativas de Escorpião são marcadas por intensidade, necessidade de conexão, estabilidade emocional e transformação. Normalmente, têm grande capacidade de regeneração diante das adversidades.

Além disso, possuem uma conexão profunda com o oculto, o que as torna investigativas e atraídas por temas como sexualidade, poder e segredos.

Essas características não são exclusivas para quem tem Sol em Escorpião. Se você possui Ascendente, Lua ou stellium (vários planetas) neste signo, também pode se identificar com essas qualidades.

Faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e confira se você tem Escorpião forte na sua mandala.

Conheça cada Arquétipo de Escorpião

Hades e o poder

Uma das mitologias relacionadas ao signo é a do deus Hades, temido por governar o mundo dos mortos, do oculto e do desconhecido.

As riquezas debaixo da terra, como o petróleo e o ouro, estão associadas a ele, o que conecta Hades ao poder e à abundância material, ao dinheiro.

O Arquétipo de Hades pode ser vivenciado pelos nativos de Escorpião na atração por assuntos considerados tabus, como vida e morte, sexualidade e cura.

Esses nativos buscam conhecimento profundo e não se satisfazem com respostas superficiais.

e não se satisfazem com respostas superficiais. Outra característica é a capacidade de entender o que está nas entrelinhas, o que os torna ótimos em negociações.

Serpente e a cura

Assim como o escorpião, a serpente é um dos animais mais sutis, frequentemente associada à transformação espiritual e cura psíquica.

A serpente troca de pele, simbolizando a renovação , e possui veneno que pode tanto matar quanto curar, o que a conecta à medicina.

, e possui veneno que pode tanto matar quanto curar, o que a conecta à medicina. Além disso, possui um veneno mortífero e, ao mesmo tempo, um antídoto, portanto representa tanto a morte quanto a cura. Não é por acaso que a serpente é símbolo da medicina.

Não é por acaso que a serpente é símbolo da medicina. Na filosofia do yoga, a Kundalini é simbolizada pela serpente adormecida na base da coluna, que pode ser despertada através de práticas espirituais . Quando a energia Kundalini é ativada, ela percorre os chakras até alcançar o Chakra Coronário , oferecendo plenitude e consciência sutil.

é simbolizada pela serpente adormecida na base da coluna, que pode ser despertada através de . Quando a energia Kundalini é ativada, ela percorre os chakras até alcançar o , oferecendo plenitude e consciência sutil. Os escorpianos se relacionam com esse arquétipo pela sua habilidade de transformação pessoal, regeneração emocional e atração por práticas terapêuticas. Por isso, podem se sentir atraídos por ocupações que envolvam a área da saúde.

regeneração emocional e atração por práticas terapêuticas. Por isso, podem se sentir atraídos por A serpente também está relacionada à profecia e ao misticismo. Portanto, outra conexão importante é a intuição aguçada e o desejo de compreender os mistérios além da vida.

Veja aqui como aprofundar a intuição de cada signo

Fenix e a transformação

A fênix é um animal mitológico que representa a possibilidade de transformação e renascimento.

A ave vive por muito tempo, mas, quando chega o momento, ateia fogo ao seu próprio corpo, renascendo das cinzas com mais força e esplendor.

Esse arquétipo está associado à capacidade dos nativos de Escorpião de desapegar e deixar morrer o que já não prospera mais.

A compreensão de que o velho precisa dar lugar ao novo pode ser um grande aprendizado na vida de quem tem Escorpião forte no Mapa, pois podem vivenciar constantes desafios em relação à necessidade de controle .

. Por isso, a fênix serve como um lembrete da importância de aceitar as mudanças e deixar que o velho dê lugar ao novo.

Como se conectar com a energia de Escorpião

Para aqueles que desejam explorar mais a fundo a essência de Escorpião, aqui estão algumas práticas que podem ajudar a fortalecer essa conexão:

Meditação para ativar a Kundalini

A conexão e o equilíbrio dos chakras pode ativar a energia Kundalini e auxiliar nos processos de transformação internos. Se puder, pratique com frequência esta meditação:

Procure uma postura confortável na qual você possa manter a coluna alinhada.

Respire suavemente e vá, aos poucos, aumentando o tempo entre a inspiração e a exalação.

Então, visualize a energia subindo pelos chakras.

Primeiro Chakra: visualize uma energia vibrante na base da sua coluna, fortalecendo a sua sensação de segurança e pertencimento.

Segundo Chakra: depois, imagine essa energia subindo na região abaixo do umbigo e equilibrando as suas emoções.

Terceiro Chakra: então, essa energia sutil sobe até seu umbigo e fortalece seu poder pessoal.

Quarto Chakra: depois, ela segue até o seu coração, e você visualiza suas relações sendo nutridas.

Quinto Chakra: a energia continua subindo até sua garganta e ativa a sua capacidade de se expressar com leveza.

Sexto Chakra: essa sensação boa chega até a região entre as sobrancelhas, e você percebe a sua intuição sendo potencializada.

Sétimo Chakra: por fim, essa energia vibra no topo da sua cabeça, te conectando ao Divino.

visualize uma energia vibrante na base da sua coluna, fortalecendo a sua sensação de segurança e pertencimento. depois, imagine essa energia subindo na região abaixo do umbigo e equilibrando as suas emoções. então, essa energia sutil sobe até seu umbigo e fortalece seu poder pessoal. depois, ela segue até o seu coração, e você visualiza suas relações sendo nutridas. a energia continua subindo até sua garganta e ativa a sua capacidade de se expressar com leveza. essa sensação boa chega até a região entre as sobrancelhas, e você percebe a sua intuição sendo potencializada. por fim, essa energia vibra no topo da sua cabeça, te conectando ao Divino. Permaneça mantendo as respirações e depois, com muita calma, vá trazendo movimentos ao seu corpo e retornando à consciência, se sentindo mais leve e conectada.

Ritual de escrita

A conexão com a energia profunda de escorpião também pode ser ativada por meio da escrita.

Por isso, escreva sobre os processos de transformação mais relevantes que você considera ter vivido.

Procure reconhecer qual foi seu início, seu meio e a sua conclusão. E por fim, responda a algumas perguntas para recordar quais são os seus melhores recursos:

Quem foi sua rede de apoio?

Quais foram os aprendizados?

Quais hábitos te fortaleceram durante esse processo?

Reconhecer a complexidade dos ciclos de vida ajuda a perceber seus recursos internos para lidar com novas transformações.

Práticas de autocuidado

O signo de Escorpião pertence ao Elemento Água, portanto, equilibrar este elemento também é uma forma muito enriquecedora de buscar conexão.

Guia para se conectar ao Elemento Água:

Cores: busque momentos de meditação ou shavasana para visualizar a cor laranja na região do segundo chakra (abaixo do umbigo) . Isso ajudará a trazer uma conexão mais forte se você realizar com constância e frequência. Outra possibilidade é trazer elementos, acessórios e roupas da cor laranja para o dia a dia.

busque momentos de meditação ou shavasana para visualizar a cor laranja na região do . Isso ajudará a trazer uma conexão mais forte se você realizar com constância e frequência. Outra possibilidade é trazer elementos, acessórios e roupas da para o dia a dia. Aromas: sandalo, ylang ylang, amêndoa, jasmin e óleo de rosas ajudam a nos conectar ao elemento. Busque um profissional que possa orientar a respeito do seu uso.

sandalo, ylang ylang, amêndoa, jasmin e óleo de rosas ajudam a nos conectar ao elemento. Busque um profissional que possa orientar a respeito do seu uso. Mantra: se conecte entoando o mantra VAM algumas vezes, mentalizando o segundo chakra.

se conecte algumas vezes, mentalizando o segundo chakra. Alimentos: reforce a ingestão de líquidos, principalmente de água.

reforce a ingestão de líquidos, principalmente de água. Cristais: carregue consigo ou use no seu ambiente de trabalho as pedras Citrino , Cornalina, Pedra da lua , Popásio dourado e/ou Quartzo rutilado.

carregue consigo ou use no seu ambiente de trabalho as pedras , Cornalina, , Popásio dourado e/ou Quartzo rutilado. Som: ouça e se conecte com instrumentos de sopro.

ouça e se conecte com instrumentos de sopro. Vivência: contemple o luar, mergulhe em rios, lagos e mares.

Exemplos práticos do arquétipo de Escorpião no dia a dia

As pessoas com forte presença de Escorpião em seu Mapa Astral podem demonstrar o arquétipo desse signo nas seguintes situações:

No trabalho : a energia de Escorpião pode se manifestar pela habilidade de negociar, compreender nas entrelinhas, além da facilidade de lidar com recursos financeiros e do desejo de alcançar cargos de poder. Também se relaciona a capacidade investigativa e se aprofundar nos conhecimentos que sejam do seu interesse.

: a energia de Escorpião pode se manifestar pela habilidade de negociar, compreender nas entrelinhas, além da facilidade de lidar com recursos financeiros e do desejo de alcançar cargos de poder. Também se relaciona a capacidade investigativa e se aprofundar nos conhecimentos que sejam do seu interesse. Nos relacionamentos : o Arquétipo de Escorpião pode estar associado à sexualidade intensa, desejo de construir relações com bastante intimidade e profundidade. As relações precisam ser símbolo de transformação, sem espaço para monotonia e estagnação.

: o Arquétipo de Escorpião pode estar associado à sexualidade intensa, desejo de construir relações com bastante intimidade e profundidade. As relações precisam ser símbolo de transformação, sem espaço para monotonia e estagnação. Nos desafios pessoais: Escorpião representa resiliência e força emocional para superar os desafios. Este signo está associado à habilidade de aceitar os ciclos da vida e, além disso, para renascer a cada pequena morte.

Use e abuse do seu poder escorpiano!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Maísa Farina Colla

Astróloga e Instrutora de Yoga. Atualmente desenvolvendo um projeto que une esses dois saberes milenares com o objetivo de criar uma proposta voltada para as necessidades individuais que cada um manifesta através do seu mapa natal.

maisafarinacolla@gmail.com

O post Arquétipo de Escorpião: descubra o poder deste signo apareceu primeiro em Personare.