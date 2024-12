Marte retrógrado em Leão chega para desafiar nossa força e energia

A última coisa que você provavelmente quer ouvir é que outro planeta vai retrogradar antes do ano acabar. Mas a verdade é que Marte retrógrado estará aqui antes que você perceba.

Ainda durante o período de Mercúrio retrógrado, o planeta da ação, da impulsividade, do sexo e da agressividade começa a retrogradar no dia 06/12/24 e vai voltar ao movimento direto só em 24/02/2025.

Como Marte retrógrado não acontece anualmente, muitas pessoas não estão familiarizadas com seus efeitos, mas ele pode mexer com aspectos importantes da vida cotidiana, principalmente em áreas como conflitos, iniciativa e relacionamentos.

Mas este artigo vai te ajudar a entender Marte retrógrado de forma prática e clara. Abaixo, você confere o que esperar e como essa fase pode afetar diferentes aspectos do seu cotidiano.

O que é Marte retrógrado

Na Astrologia, Marte retrógrado ocorre quando o planeta parece se mover “para trás” em relação ao zodíaco, o que é uma ilusão de perspectiva vista da Terra.

Esse movimento, porém, tem um simbolismo poderoso: Marte, regente da ação, competitividade e agressividade, passa por uma fase de introspecção.

Durante esse período, que ocorre aproximadamente a cada dois anos e dura entre 70 e 80 dias, temas ligados a Marte podem enfrentar obstáculos, causando frustrações, adiamentos e desafios nos relacionamentos.

Começando em 2024 e em 2025, Marte começa a ficar retrógrado no dia 06/12/24 no signo de Leão, trazendo um toque extra de intensidade às emoções e nos fazendo questionar o que realmente motiva nossas ações.

No entanto, no meio da retrogradação, Marte muda parao signo de Câncer no dia 06/01/25, trazendo mais emoção e sensibilidade para nossas ações e reflexões. Marte retrógrado, então, encerra no dia 23/02/2025.

Por que Marte é importante na Astrologia?

Na Astrologia, Marte rege os temas listados abaixo. Por isso, durante uma retrogradação deste astro, são estes assuntos que podem ser mexidos na nossa vida:

Energia e Ação: Representa sua energia física e mental, mostrando como você usa sua força de vontade para alcançar objetivos.

Representa sua energia física e mental, mostrando como você usa sua força de vontade para alcançar objetivos. Desejos e Paixões: Indica suas motivações e como age para realizar suas aspirações.

Indica suas motivações e como age para realizar suas aspirações. Coragem e Assertividade: Revela sua capacidade de enfrentar desafios e tomar iniciativa.

Revela sua capacidade de enfrentar desafios e tomar iniciativa. Estilo de Liderança: Mostra como você exerce autoridade e lidera em situações desafiadoras.

Mostra como você exerce autoridade e lidera em situações desafiadoras. Competição e Conflito: Reflete como você lida com disputas físicas, emocionais ou intelectuais.

Reflete como você lida com disputas físicas, emocionais ou intelectuais. Impulso Sexual: Conecta-se com sua abordagem ao sexo e expressão da sensualidade.

Conecta-se com sua abordagem ao sexo e expressão da sensualidade. Determinação e Persistência: Demonstra sua determinação em perseguir objetivos e superar obstáculos.

Demonstra sua determinação em perseguir objetivos e superar obstáculos. Expressão de Raiva: Indica como você lida com raiva e frustração, canalizando emoções de forma construtiva ou destrutiva.

Efeitos de Marte retrógrado

Conflitos e desentendimentos

Uma das consequências mais frequentes de Marte retrógrado são os conflitos. Isso porque as pessoas podem sentir-se mais irritáveis e propensas a desentendimentos, especialmente em relações pessoais e profissionais.

Para evitar confrontos desnecessários, você pode se perguntar:

“Por que estou discutindo com pessoas que geralmente não me irritam?”

Essa é uma típica reação durante essa fase, onde a comunicação pode se tornar mais explosiva.

Além disso, não dê conselhos se não forem solicitados, mesmo que você tenha boas intenções. Pois a pessoa pode não receber bem e isso gerar discussões fortes.

Gatos mansos podem se transformar em leões ferozes para defender seus filhotes com Marte retrógrado.

Desafios com viagens e negócios

Negociação, infelizmente, não é o forte de Marte retrógrado. Mas se for inevitável realizar uma ação com alguém, como uma viagem, acerte os detalhes com antecedência. Ainda assim, prepare-se para seguir só se for necessário.

Sobrecarga e empecilhos em ambições

Não é interessante iniciar grandes projetos e ambições durante a retrogradação de Marte. Não, não é fácil ficar dois meses e meio esperando para iniciar um sonho. Mas se for algo importante, é melhor esperar.

Caso contrário, pode faltar gás e força, te sobrecarregando. Além disso, e podem surgir muitos empecilhos no meio do caminho. Por exemplo:

durante a reforma da sua casa, um cano pode ser atingido e terminar com a sua sala nova alagada.

Pode-se dizer que fica mais difícil fazer o que foi planejado e o resultado pode não ser o esperado.

Ainda que Marte retrógrado não seja a melhor época para lançar, isto não afeta tanto os relançamentos. Além disso, é uma ótima época para planejar e trabalhar nos bastidores.

Não é recomendado casar e mudar de casa

Marte retrógrado não é um bom período para casar, nem para se mudar para uma nova casa. Isso porque a energia fica muito belicosa e egoísta nesta fase, e a harmonia fica prejudicada.

Atenção com procedimentos cirúrgicos eletivos

De um modo geral, Marte retrógrado não é muito aconselhável para procedimentos cirúrgicos que podem esperar, como cirurgias estéticas ou de saúde que não sejam emergenciais.

A exceção são os procedimentos para refazer ou dar continuidade ao que já foi começado antes.

Caso tenha marcado uma cirurgia eletiva não emergencial nesta fase, avalie remarcar para Marte e Mercúrio diretos. Ou então saiba que, se fizer com Marte retrógrado, talvez possa haver alguma questão de ter que refazer ou complementar o procedimento.

Como o Marte retrógrado afeta os signos

O trânsito de Marte retrógrado 2024-2025 pode ser mais desafiador para as pessoas que têm o Sol, Ascendente ou muitos planetas nos signos fixos — Touro, Leão, Escorpião e Aquário — e/ou signos cardinais — Áries, Câncer, Libra e Capricórnio.

Mas além de olhar para os signos, é importante ver qual parte da sua vida está recebendo a retrogradação de Marte, porque é nessa área que você deve sentir mais o trânsito.

Para saber que área é essa, siga este passo a passo rápido, fácil e gratuito. Então, em seguida, veja as previsões e dicas para Marte retrógrado.

Passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado . É grátis! Basta incluir seus dados de nascimento.

. É grátis! Basta incluir seus dados de nascimento. Veja a lista na lateral esquerda. Ali está sua previsão personalizada.

Então, procure por Marte, como na imagem abaixo.

como na imagem abaixo. No exemplo abaixo, veja que a pessoa está vivendo, neste momento, um trânsito de Marte sobre a Casa 3

Essa casa do Horóscopo pode ser diferente da casa em que você tem Marte no seu Mapa Astral. Isso acontece porque o Horóscopo Personalizado analisa o céu de agora, ou seja, os movimentos atuais dos planetas em relação ao seu Mapa.

Isso significa que o Horóscopo do Personare é personalizado para você e traz previsões e dicas que vão ajudar a lidar melhor com os desafios e energias de Marte. É uma análise muito mais profunda do que apenas ler as previsões para seu signo.

1ª Casa (Identidade e Autoimagem)

Com Marte retrógrado em Leão na Casa 1, questões de autoconfiança e expressão pessoal podem enfrentar desafios. Essa retrogradação leva você a reavaliar como se apresenta ao mundo e questionar se a imagem que projeta realmente reflete quem você é.

Autoafirmação : Conflitos internos sobre como você se posiciona podem surgir, pedindo uma revisão da forma como se impõe ou se defende.

: Conflitos internos sobre como você se posiciona podem surgir, pedindo uma revisão da forma como se impõe ou se defende. Iniciativas Pessoais : Projetos ou iniciativas que envolvem sua identidade podem enfrentar obstáculos, encorajando a reavaliação de suas metas e propósito.

: Projetos ou iniciativas que envolvem sua identidade podem enfrentar obstáculos, encorajando a reavaliação de suas metas e propósito. Imagem Pessoal: A maneira como você se vê e como gostaria de ser visto pelos outros pode passar por uma transformação. Esse período é propício para refletir sobre mudanças autênticas.

Dica: Use esse tempo para fortalecer seu autoconceito e reavaliar atitudes impulsivas. Permita-se repensar a maneira como você deseja ser percebido pelo mundo.

2ª Casa (Valores e Finanças)

Com Marte retrógrado em Leão na Casa 2, as finanças e os valores pessoais estão em foco.

Este trânsito pode trazer à tona tensões com relação ao dinheiro, segurança financeira e autoestima, pedindo cautela em decisões financeiras e uma reflexão sobre o que realmente tem valor para você.

Finanças : Evite grandes investimentos. Esse é um momento para revisar gastos, planejar melhor e evitar compras impulsivas.

: Evite grandes investimentos. Esse é um momento para revisar gastos, planejar melhor e evitar compras impulsivas. Autovalorização : Pode surgir uma necessidade de reavaliar seu valor pessoal, considerando o que realmente faz você se sentir seguro.

: Pode surgir uma necessidade de reavaliar seu valor pessoal, considerando o que realmente faz você se sentir seguro. Posses: Conflitos sobre o que você possui ou deseja podem surgir, levando você a questionar se esses bens materiais refletem quem você é.

Dica: Use o período para avaliar onde você está investindo seus recursos, tanto materiais quanto emocionais, e reflita sobre o que realmente traz segurança e valor.

3ª Casa (Comunicação e Relações Próximas)

Com Marte retrógrado na Casa 3, a comunicação e as relações com pessoas próximas, como irmãos, colegas e vizinhos, podem enfrentar tensão. Esse período pode expor mal-entendidos e levar a confrontos verbais, tornando necessário refletir antes de agir.

Comunicação : Discussões ou desacordos podem surgir. É importante repensar suas palavras para evitar conflitos.

: Discussões ou desacordos podem surgir. É importante repensar suas palavras para evitar conflitos. Relacionamento com Irmãos e Colegas : Pode haver uma tensão nessas relações, incentivando uma revisão de padrões de comunicação e interação.

: Pode haver uma tensão nessas relações, incentivando uma revisão de padrões de comunicação e interação. Aprendizagem: Planos de estudo ou aprendizado podem enfrentar dificuldades, e este é um momento para revisar suas abordagens.

Dica: Esteja atento à maneira como se expressa e tente evitar reações impulsivas. Revisar antigas ideias pode abrir novas perspectivas.

4ª Casa (Família e Lar)

Com Marte retrógrado em Leão na Casa 4, as questões familiares e o lar ganham destaque. Por isso, esse trânsito pode desencadear conflitos domésticos ou a necessidade de reavaliar seu ambiente e a forma como você interage com a família.

Dinâmica Familiar : Conflitos antigos podem emergir, pedindo uma revisão nas relações familiares.

: Conflitos antigos podem emergir, pedindo uma revisão nas relações familiares. Lar e Conforto : Você pode sentir uma insatisfação com seu espaço doméstico, considerando mudanças ou reformas.

: Você pode sentir uma insatisfação com seu espaço doméstico, considerando mudanças ou reformas. Segurança Emocional: Questões sobre segurança emocional e estabilidade podem ser revisitadas.

Dica: Em vez de iniciar mudanças impulsivas no lar, use este período para refletir sobre o que realmente precisa ser ajustado para trazer mais paz e segurança.

5ª Casa (Criatividade, Romance e Prazer)

Com Marte retrógrado em Leão na Casa 5, temas como expressão criativa, romance e lazer podem enfrentar obstáculos. Por isso, esse trânsito traz a oportunidade de reavaliar o que realmente traz prazer e autenticidade nessas áreas.

Relacionamentos Românticos : Revisões nas expectativas e conflitos em romances podem surgir.

: Revisões nas expectativas e conflitos em romances podem surgir. Expressão Criativa : Projetos criativos podem enfrentar obstáculos, incentivando uma nova abordagem ou revisão.

: Projetos criativos podem enfrentar obstáculos, incentivando uma nova abordagem ou revisão. Prazer e Lazer: Há uma necessidade de repensar atividades de lazer, buscando maneiras mais autênticas de se divertir.

Dica: Em vez de forçar avanços, reflita sobre o que realmente traz satisfação e explore sua criatividade de forma mais introspectiva.

6ª Casa (Rotina, Saúde e Trabalho)

Com Marte retrógrado na Casa 6, sua rotina diária e saúde podem enfrentar desafios. Por isso, esse trânsito destaca a necessidade de revisar hábitos, organização e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Rotina : Atrasos ou frustrações no trabalho podem surgir, incentivando uma abordagem mais cuidadosa.

: Atrasos ou frustrações no trabalho podem surgir, incentivando uma abordagem mais cuidadosa. Saúde Física e Mental : É um bom momento para reavaliar práticas de autocuidado e revisar hábitos que afetam sua saúde.

: É um bom momento para reavaliar práticas de autocuidado e revisar hábitos que afetam sua saúde. Relacionamento no Trabalho: Conflitos com colegas ou superiores podem emergir, exigindo uma comunicação clara e paciente.

Dica: Aproveite para ajustar rotinas e hábitos de forma que promovam mais saúde e equilíbrio. Evite sobrecarga.

7ª Casa (Relacionamentos e Parcerias)

Com Marte retrógrado na Casa 7, os relacionamentos íntimos e parcerias passam por um período de revisão. Por isso, questões de conflitos e cooperação podem se tornar mais evidentes, levando você a reavaliar expectativas.

Relacionamentos Amorosos : Tensões e desentendimentos podem surgir, pedindo uma reflexão sobre as necessidades e limites de ambos.

: Tensões e desentendimentos podem surgir, pedindo uma reflexão sobre as necessidades e limites de ambos. Parcerias Profissionais : Pode haver conflitos em colaborações, e é importante rever papéis e responsabilidades.

: Pode haver conflitos em colaborações, e é importante rever papéis e responsabilidades. Diplomacia: A paciência é essencial, pois as interações podem ser desafiadoras.

Dica: Use o período para entender melhor as dinâmicas de parceria, buscando resolução de conflitos de forma construtiva e madura.

8ª Casa (Transformações e Intimidade)

Com Marte retrógrado na Casa 8, questões profundas ligadas a transformação pessoal e intimidade podem emergir. Por isso, esse trânsito incentiva a introspecção e a revisão de dinâmicas de poder e confiança em relacionamentos.

Intimidade e Confiança : Podem surgir desconfianças ou inseguranças, incentivando uma revisão das bases emocionais.

: Podem surgir desconfianças ou inseguranças, incentivando uma revisão das bases emocionais. Transformações : Questões não resolvidas do passado podem emergir, pedindo cura e liberação.

: Questões não resolvidas do passado podem emergir, pedindo cura e liberação. Financeiro e Recursos Compartilhados: Pode haver tensões sobre recursos compartilhados, como dinheiro ou bens.

Dica: Esse é um bom momento para revisitar questões emocionais profundas e buscar entendimento e cura de antigas feridas.

9ª Casa (Expansão, Crenças e Aprendizagem)

Com Marte retrógrado na Casa 9, suas crenças, estudos e busca por expansão podem ser desafiados. Por isso, questões filosóficas e de fé podem ser revisadas.

Crenças Pessoais : Há uma tendência a reavaliar sua visão de mundo, repensando o que faz sentido para você.

: Há uma tendência a reavaliar sua visão de mundo, repensando o que faz sentido para você. Viagens e Exploração : Viagens longas ou intercâmbios podem ser adiados ou enfrentam contratempos.

: Viagens longas ou intercâmbios podem ser adiados ou enfrentam contratempos. Educação Superior: É um bom momento para revisar conhecimentos ou estudos em andamento.

Dica: Permita-se repensar e revisar sua visão de mundo, aprofundando-se em questões filosóficas ou espirituais que realmente ressoam com você.

10ª Casa (Carreira e Reputação)

Com Marte retrógrado na Casa 10, a carreira e reputação profissional são temas de revisão. Por isso, esse período incentiva uma análise mais profunda sobre o que você realmente busca na sua vida profissional.

Metas de Carreira : Esse trânsito favorece a reflexão sobre sua trajetória profissional, revisando objetivos e redefinindo prioridades.

: Esse trânsito favorece a reflexão sobre sua trajetória profissional, revisando objetivos e redefinindo prioridades. Relação com a Autoridade : Conflitos com figuras de autoridade podem surgir, pedindo uma abordagem mais diplomática.

: Conflitos com figuras de autoridade podem surgir, pedindo uma abordagem mais diplomática. Imagem Profissional: Esse é um momento para avaliar se sua imagem profissional está alinhada com seus valores.

Dica: Use esse período para refletir sobre o que deseja alcançar na carreira e ajuste suas metas de forma mais autêntica.

11ª Casa (Amizades e Projetos Futuros)

Com Marte retrógrado na Casa 11, as amizades e os objetivos futuros podem passar por uma fase de revisão. Esse trânsito traz questionamentos sobre quem faz parte de sua rede e quais metas são realmente relevantes.

Amizades : Conflitos com amigos podem surgir, pedindo paciência e diálogo.

: Conflitos com amigos podem surgir, pedindo paciência e diálogo. Projetos Coletivos : Projetos em grupo podem enfrentar dificuldades. É importante reavaliar as contribuições e expectativas.

: Projetos em grupo podem enfrentar dificuldades. É importante reavaliar as contribuições e expectativas. Planos e Sonhos: Esse é um bom momento para reavaliar metas de longo prazo e redirecionar seu foco.

Dica: Evite sobrecarregar sua agenda social e dedique tempo para revisar quais objetivos ainda fazem sentido para você.

12ª Casa (Espiritualidade e Subconsciente)

Com Marte retrógrado na Casa 12, o foco está em questões subconscientes e espirituais. Por isso, esse é um período para revisitar padrões internos e trabalhar em seu crescimento espiritual.

Autoconhecimento : Questões ocultas podem emergir, incentivando a autoexploração e compreensão de medos e bloqueios.

: Questões ocultas podem emergir, incentivando a autoexploração e compreensão de medos e bloqueios. Isolamento e Descanso : É um momento para desacelerar, permitindo que seu corpo e mente recarreguem.

: É um momento para desacelerar, permitindo que seu corpo e mente recarreguem. Espiritualidade: Práticas espirituais podem trazer insights importantes, ajudando a liberar o que não serve mais.

Dica: Utilize esse período para se conectar com o seu interior e realizar práticas de cura e meditação que permitam o autoconhecimento e a paz.

