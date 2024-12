Portal 12/12 é o último de 2024: saiba como aproveitar

O Portal 12/12, que ocorre no dia 12 de dezembro, é considerado um encerramento energético e espiritual do ano.

Representando a última data com números repetidos no calendário 2024, este portal simboliza a finalização de ciclos e o alinhamento com nossos propósitos para o ano seguinte.

Em 2024, o Portal 12/12 ainda vem carregado pela energia intensa de Mercúrio retrógrado em Sagitário e Marte retrógrado em Leão. Por isso, é bom prestar ainda mais atenção na energia do dia 12/12.

Como aproveitar esse momento de forma consciente Portal 12/12 de 2024? Veja a seguir o que Numerologia, Astrologia, Tarot e a Terapia Energética revelam sobre essa data e como ela pode ajudar a fechar o ano com clareza.

Significados do Portal 12/12

Numerologia

A Numerologia vê o Portal 12/12 como uma data especialmente poderosa devido à repetição dos números 1 e 2, que se combina à energia do 3, pois 1 + 2 = 3.

O 3 é o número da comunicação, da sociabilidade e do humor. Além disso, o Portal 12/12 também favorece a expressão pessoal, seja por meio de palavras, artes ou interação social.

De acordo com o numerólogo Yub Miranda, a data 12/12 é ideal para se expressar de forma autêntica e para revisitar objetivos.

Astrologia

Mais importante do que números repetidos, a Astrologia ensina a ver o que está acontecendo no Céu em qualquer data.

Em 2024, o Portal 12/12 ganha uma dinâmica interessante com a oposição entre Vênus e Marte, que fica exata no dia 12 de dezembro, às 07h45.

A tensão entre o planeta do amor (Vênus) e o planeta da ação (Marte) pode intensificar relacionamentos, desejos e atitudes. Porém, é um momento interessante para trabalhar a própria energia criativa e questões de autoconfiança.

Além disso, temos duas retrogradações ocorrendo durante esse Portal 12/12: Mercúrio retrógrado em Sagitário exige paciência e revisão de planos, especialmente em áreas como estudos, viagens e crenças pessoais.

Já Marte retrógrado em Leão traz questionamentos sobre nossas motivações e pode tornar as ações impulsivas menos produtivas.

Para aproveitar a energia do Portal 12/12, revise seus objetivos de longo prazo e ajuste suas ambições. Ao invés de agir, foque no planejamento e em ações de bastidores.

Tarot

Para o Tarot, o Portal 12/12 é regido pelo Arcano XII – O Enforcado, uma das cartas mais temidas do Tarot. Na imagem, um homem está suspenso por um dos pés, de cabeça para baixo, tem suas mãos atadas.

Embora possa causar certa aflição, a cabeça invertida dO Pendurado nos convida a adotarmos uma perspectiva diferente das coisas, se permitir mudar de ideia e, assim, fazer a vida fluir.

Ou seja, neste dia 12/12, temos oportunidade reavaliar o que não corresponde aos nossos desejos para o próximo ano.

Embora desafiador, este portal é decisivo para que você se prepare para a nova jornada que se iniciará em breve. Envolve sacrifícios e decisões nem sempre fáceis, mas essenciais para a renovação e o realinhamento em direção a 2025.

Ascensão espiritual

Para a mestra ancesa e líder espiritual Joanita Molina, o Portal 12/12 foi aberto nos anos 90, na região do Egito, trazendo emanações de frequência para aumentar a frequência de luz da Terra.

A cada ano, dependendo das configurações, esse portal emana energias para o planeta.

Neste ano, o portal vai abrir uma “travessia” importante, trazendo alguns conteúdos para serem curados e uma possível renovação para quem estiver sintonizado.

Esse é um período mágico de grandes oportunidades para sintonizar nessas energias, e aumentar o nosso quantum de luz individual. Ao mesmo tempo, colaborando para a transição planetária!