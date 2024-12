Redes sociais fora do ar: a culpa é de Mercúrio retrógrado?

Algumas redes sociais, como WhatsApp, Instagram e Facebook, ficaram fora do ar na tarde desta quarta-feira (11). A instabilidade foi assunto entre grupos, e, sim, isso pode ter um dedinho de Mercúrio retrógrado.

Mercúrio rege temas como comunicação, tecnologia e mídias sociais. Portanto, seu movimento retrógrado tende a apresentar desafios maiores nessas áreas.

Neste artigo, saiba mais sobre o que esperar deste período, como se prevenir e quando (finalmente!) acaba essa retrogradação.

Já salva as datas de Mercúrio retrógrado em 2025

Último Mercúrio retrógrado de 2024

Este é o último Mercúrio retrógrado de 2024 e acontece no signo de Sagitário. O movimento começou no dia 25 de novembro e segue até o próximo domingo (15/12).

Até lá, além de redes sociais fora do ar, alguns problemas podem acontecer, portanto, é recomendado tomar alguns cuidados:

Problemas com dados: mantenha backups atualizados de documentos importantes e releia contratos, planejamentos e conteúdos relevantes com atenção para evitar erros.

mantenha backups atualizados de documentos importantes e releia contratos, planejamentos e conteúdos relevantes com atenção para evitar erros. Debates e discussões: temas ideológicos ou jurídicos podem gerar mal-entendidos e interpretações confusas. Por isso, evite debates intensos se puder.

temas ideológicos ou jurídicos podem gerar mal-entendidos e interpretações confusas. Por isso, evite debates intensos se puder. Serviços instáveis: bancos, transporte e correios bem como sistemas de comunicação podem apresentar problemas. Antecipe questões relacionadas para evitar imprevistos.

bancos, transporte e correios bem como sistemas de comunicação podem apresentar problemas. Antecipe questões relacionadas para evitar imprevistos. Decisões: cuidado com impulsividade e otimismo exagerado. Esteja preparada(o) para mudanças de planos, como cancelamentos ou remarcações.

cuidado com impulsividade e otimismo exagerado. Esteja preparada(o) para mudanças de planos, como cancelamentos ou remarcações. Procedimentos médicos: cirurgias e consultas demandam atenção especial, principalmente em caso de viagens ou necessidade de acompanhamento posterior.

O lado bom

Por outro lado, o período de Mercúrio retrógrado é indicado para:

Revisar metas de longo prazo: questione suas ambições e ajuste suas prioridades. É um ótimo momento para refletir sobre o que você realmente deseja alcançar.

questione suas ambições e ajuste suas prioridades. É um ótimo momento para refletir sobre o que você realmente deseja alcançar. Refletir sobre crenças e ideais: reavalie suas filosofias de vida e identifique quais convicções ainda fazem sentido. Essa reflexão pode trazer mais clareza.

reavalie suas filosofias de vida e identifique quais convicções ainda fazem sentido. Essa reflexão pode trazer mais clareza. Revisitar planos de viagem: se tiver viagens programadas, revise os detalhes para evitar contratempos. Especialmente importante em períodos de Mercúrio retrógrado.

se tiver viagens programadas, revise os detalhes para evitar contratempos. Especialmente importante em períodos de Mercúrio retrógrado. Aprofundar estudos: retomar cursos ou livros deixados de lado pode ser um ótimo impulso para expandir seu conhecimento.

retomar cursos ou livros deixados de lado pode ser um ótimo impulso para expandir seu conhecimento. Rever projetos acadêmicos ou escritos: revisitando antigos projetos ou textos inacabados, você pode encontrar novos insights e finalizá-los com mais clareza.

Previsões para Mercúrio retrógrado

Como esse Mercúrio retrógrado acontece em Sagitário, a área da vida em que você tem esse signo pode “sofrer” um pouco mais com atrasos, pequenos problemas e questões do passado.

Para descobrir que área é essa e ver suas previsões, siga este passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito!

– é gratuito! Faça cadastro ou login no site.

Nos seus trânsitos, procure por Mercúrio

Quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você terá um destaque pedindo sua atenção (veja a imagem abaixo um exemplo de como pode aparecer para você)

Ao clicar sobre o trânsito de Mercúrio, você poderá ver a previsão personalizada sobre este período na sua vida.

Personare

time@personare.com.br

