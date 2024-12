Lua Nova de dezembro 2024: entenda a Lua Nova em Sagitário

A primeira Lua Nova de dezembro 2024 (sim, teremos duas) é uma lunação festiva e exagerada, afinal, é uma Lua Nova em Sagitário.

O ciclo lunar sagitariano tem início no dia 01/12, às 03h21 do horário de Brasília, no grau 9°32’ do Signo de Sagitário e inaugura um novo mês lunar. Este é o momento de definir suas energias e temas para os próximos 30 dias – ou seja, para o último mês de 2024!

Trata-se de uma lunação em um signo de Fogo, voltado para a energia e iniciativa. Portanto, para aproveitar todo o potencial da Lua Nova em Sagitário devemos sonhar, arriscar e agir.

No entanto, no dia 30/12, teremos mais mais uma Lua Nova em dezembro de 2024, desta vez, no signo de Capricórnio. Ou seja, terminaremos o ano sob a poderosa energia capricorniana para firmar planos e projetos de longo prazo.

Qual o dia da Lua Nova de dezembro 2024?

Como comentamos, teremos duas vezes Lua Nova em dezembro de 2024.

A primeira é uma Lua Nova em Sagitário , que começa no dia 01 dezembro, às 03h21 (horário de Brasília).

, que começa no dia 01 dezembro, às 03h21 (horário de Brasília). Depois, no dia 30 de dezembro, teremos uma Lua Nova em Capricórnio, às 19h26.

Toda Lua Nova inicia um mês lunar, que dura até a próxima Lua Nova. Por isso, todos os movimentos astrológicos que estão acontecendo no dia da Lua Nova podem repercutir pelo período de um mês.

Fases do ciclo lunar da Lua Nova em Sagitário

Lua Nova em Sagitário: dia 01/12, às 03h21

dia 01/12, às 03h21 Lua Crescente em Peixes: dia 08/12, às 12h26

dia 08/12, às 12h26 Lua Cheia em Gêmeos: dia 15/12, às 06h01

dia 15/12, às 06h01 Lua Minguante em Libra: dia 22/12, às 19h17

Portanto, a lunação inicia um ciclo de expansão e aventura, começando com a Lua Nova em Sagitário, que traz uma energia otimista e exploratória.

Na Lua Crescente em Peixes, somos incentivados a tomar iniciativas e nos mover em direção aos nossos sonhos e ideais, aproveitando a sensibilidade que essa fase proporciona.

O ápice do ciclo, com a Lua Cheia em Gêmeos, é um momento de alta sensibilidade e comunicação, onde podemos nos conectar com diferentes perspectivas e expressar nossas ideias de forma mais clara. É uma fase que traz à tona a importância do diálogo e da troca de informações.

Finalmente, a Lua Minguante em Libra nos convida a um momento de reflexão e introspecção, permitindo que encerremos esse ciclo com um foco em harmonia e equilíbrio nas nossas relações. É o tempo ideal para avaliar o que aprendemos e como podemos aplicar essas lições em nosso caminho.

Esse ciclo lunar em Sagitário promove um convite à expansão pessoal, integrando o desejo de explorar novos horizontes com a sabedoria emocional necessária para entender as interações que cultivamos ao longo do caminho.

Para entender as luas

Entenda a Lua Nova em Sagitário

A Lua Nova em Sagitário, no domingo (1º), chega com uma quadratura com Saturno, o planeta do esforço, destacando a necessidade de organização.

Esse alinhamento, típico do fim de ano, reforça a importância de ajustar prazos e planejar com antecedência para aproveitar as festas com mais tranquilidade. Apesar da sensação de correria, é essencial combinar o planejamento saturnino com a visão ampla de Sagitário.

Essa Lua Nova também destaca as finanças, já que, no Mapa Astral da lunação para o Brasil, Lua e Sol estão na Casa 2, ligada aos recursos materiais. Com os gastos de fim de ano e compromissos de janeiro, como IPTU, IPVA e matrículas, é essencial se organizar e evitar excessos, a fim de começar o ano com mais tranquilidade.

Por fim, a Lua Nova em Sagitário é ideal para renovar metas e sonhar grande, com a energia visionária do signo. Diante da sobrecarga típica de dezembro, planejamento e disciplina são fundamentais para transformar sonhos em ações concretas.

Use essa lunação para criar um cronograma e começar a realizar seus desejos agora, sem esperar 2025 chegar!

O melhor da Lua Nova em Sagitário

Avaliação racional: utilize a razão ao tomar decisões durante essa lunação. Assim, evite se deixar levar por promessas exageradas e mantenha uma perspectiva clara sobre seus objetivos. Definição de metas realistas: sonhe alto e anote suas aspirações, mas depois faça uma análise prática do que é viável. Estabeleça passos concretos para transformar seus sonhos em realidade. Celebrações com consciência: aproveite as festividades de fim de ano, mas tenha atenção aos seus limites. Divirta-se, porém, não se esqueça de reservar energia para momentos de descanso. Reconhecimento pessoal: use este momento para refletir sobre suas conquistas em 2024. Celebrar seu crescimento e suas vitórias é fundamental para fortalecer a autoestima e a motivação.

Suas previsões para Lua Nova em Sagitário

Cada pessoa viverá a Lua Nova em Sagitário em uma área diferente, ou seja, uma parte específica da sua vida ganha mais destaque nesta lunação. Isso é fácil de conferir, porque o Horóscopo Personare calcula para você gratuitamente.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis – essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso, é muito mais completa do que ver apenas o seu signo.

– essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso, é muito mais completa do que ver apenas o seu signo. Ao visualizar seus trânsitos astrológicos ativos neste momento, você vai procurar pela casa em que a Lua estará no dia da Lua Nova em Sagitário (01/12).

da Lua Nova em Sagitário (01/12). Na imagem abaixo, você vê um exemplo. Perceba que a pessoa está vivendo um ciclo de Lua na casa 9. Assim, a área da vida representada por essa casa está em evidência neste momento na vida da pessoa do exemplo.

Então, agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação sagitariana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lua Nova na Casa 1

Com a Lua Nova em Sagitário caindo em seu Ascendente, é um momento propício para iniciar projetos, explorar novos lugares e até planejar viagens internacionais. Também é ideal para começar um novo estudo ou aprender uma nova língua. Durante este período:

Avalie sua saúde: a atenção com a saúde ganha destaque positivo. É uma ótima oportunidade para iniciar atividades físicas, mas tenha cuidado com exageros na alimentação.

a atenção com a saúde ganha destaque positivo. É uma ótima oportunidade para iniciar atividades físicas, mas tenha cuidado com exageros na alimentação. Cuidado com crenças limitantes: esteja atento à confusão causada por crenças familiares ou da infância. Questões familiares podem desviar seu foco do que realmente importa.

esteja atento à confusão causada por crenças familiares ou da infância. Questões familiares podem desviar seu foco do que realmente importa. Aproveite o foco pessoal: use essa energia para reafirmar sua identidade e expressar quem você realmente é. A Lua Nova é um excelente momento para se afirmar.

Lua Nova na Casa 2

A Lua Nova em Sagitário também traz uma nova disposição para acreditar em iniciativas que podem movimentar sua vida material e financeira. Neste período, atente-se a:

Networking e oportunidades: este é um bom momento para fazer contatos que podem ser benéficos, especialmente em sua vida profissional.

este é um bom momento para fazer contatos que podem ser benéficos, especialmente em sua vida profissional. Frivolidade: cuidado para não se deixar levar por excessos ou pela falta de autoconfiança. Se você tem filhos, a preocupação com eles pode impactar sua segurança.

Lua Nova na Casa 3

A Lua Nova ativa sua casa da comunicação, aprendizado e interações cotidianas. Portanto, neste mês:

Novos pensamentos e planos: a energia da Lua Nova estimula novos pensamentos e iniciativas, tornando este um bom momento para expandir seus conhecimentos.

a energia da Lua Nova estimula novos pensamentos e iniciativas, tornando este um bom momento para expandir seus conhecimentos. Atenção à rotina: cuidado com o excesso de responsabilidades que podem complicar sua rotina e até comprometer sua saúde. Mantenha-se a organização.

Lua Nova na Casa 4

A Lua Nova em Sagitário ativa questões domésticas e familiares, trazendo um desejo de movimentação nesse setor. Assim, considere:

Mudanças no lar: este pode ser um bom momento para procurar uma nova moradia ou realizar mudanças significativas em seu espaço (mas vale fugir o período em que Mercúrio está retrógrado).

este pode ser um bom momento para procurar uma nova moradia ou realizar mudanças significativas em seu espaço (mas vale fugir o período em que Mercúrio está retrógrado). Equilíbrio entre família e criatividade: apesar do foco na família, você está cheio de ideias. Use essa energia criativa para trazer novidades à sua vida familiar.

Lua Nova na Casa 5

Esta Lua Nova planta sementes na sua área social e de romances. É uma oportunidade para:

Brilhar e se destacar: expresse sua identidade com confiança e autenticidade. Aproveite este momento para se divertir e se conectar com outras pessoas.

expresse sua identidade com confiança e autenticidade. Aproveite este momento para se divertir e se conectar com outras pessoas. Cuidado com as inseguranças: se você tem filhos, pode enfrentar algumas questões que exigem atenção. Esteja ciente do medo da intimidade e das inseguranças emocionais que podem surgir.

Lua Nova na Casa 6

Invista e inove na sua saúde bem como no seu bem-estar durante esta lunação. Para isso, é essencial:

Mudança de hábitos: este é um bom momento para revisar e melhorar seus hábitos de nutrição e rotina. Busque o que funciona melhor para você.

este é um bom momento para revisar e melhorar seus hábitos de nutrição e rotina. Busque o que funciona melhor para você. Dedicação ao trabalho: esteja preparado para se envolver mais em sua área de trabalho e agir com determinação, buscando novas formas de se destacar.

Lua Nova na Casa 7

Sua área de relacionamentos será iluminada pela Lua Nova em Sagitário. Portanto, você pode esperar:

Novidades em relações: este período pode trazer aventuras e novidades em suas relações afetivas, ampliando suas conexões.

este período pode trazer aventuras e novidades em suas relações afetivas, ampliando suas conexões. Aprendizado coletivo: observe como você e a pessoa parceira podem aprender juntos, dando sentido às experiências compartilhadas.

Lua Nova na Casa 8

É hora de explorar novas fronteiras em sua intimidade e finanças. Assim, considere:

Intimidade e crescimento pessoal: use este momento para confrontar suas inseguranças e descobrir mais sobre si mesma(o).

use este momento para confrontar suas inseguranças e descobrir mais sobre si mesma(o). Investimentos e recompensas: coloque esforço em investimentos que tragam retorno, aproveitando também a sorte que pode aparecer.

Lua Nova na Casa 9

Novos e empolgantes planos surgem em sua área do conhecimento superior. Neste ciclo, é recomendado que você:

Explore novos conhecimentos: organize uma viagem ou investigue uma nova filosofia de vida. Este é um momento propício para aprender e crescer.

organize uma viagem ou investigue uma nova filosofia de vida. Este é um momento propício para aprender e crescer. Cuidado com inseguranças: esteja atento às inseguranças que podem surgir em relação às suas crenças e experiências espirituais.

Lua Nova na Casa 10

A Lua Nova em Sagitário é um excelente momento para plantar sementes no seu campo profissional. Para isso, você deve:

Expandir suas fronteiras: dedique-se a novos propósitos e objetivos que surgirem. Este é um período de grandes oportunidades.

dedique-se a novos propósitos e objetivos que surgirem. Este é um período de grandes oportunidades. Confiança e imagem pessoal: questione-se sobre sua autoconfiança e imagem. Trabalhe para esclarecer sua identidade e o que você deseja transmitir.

Lua Nova na Casa 11

Esta lunação traz uma expansão em seu papel entre amigos e grupos. Portanto, reflita sobre:

Compromisso com coletivos: é um momento bom para se envolver mais com grupos de interesse, guiando-os ou aprendendo com eles.

é um momento bom para se envolver mais com grupos de interesse, guiando-os ou aprendendo com eles. Planejamento para o futuro: estabeleça seus planos e determine como alcançá-los. Confie em sua capacidade de realizar suas metas.

Lua Nova na Casa 12

Há um chamado para explorar seu inconsciente e obter respostas. Assim, considere:

Aprendizados espirituais: este é um bom momento para estudar e explorar terapias que ajudem a entender suas raízes e inseguranças.

este é um bom momento para estudar e explorar terapias que ajudem a entender suas raízes e inseguranças. Foco interno: esteja ciente de diálogos e trocas que não são claros. Use sua criatividade enquanto navega por essa fase introspectiva.

