Elementos dos signos: significados de Fogo, Terra, Ar e Água

Na Astrologia, os elementos dos signos são fundamentais para entender a sua personalidade, seus pontos fortes e desafios.

Cada um dos 12 signos do zodíaco está associado a um dos quatro elementos: Fogo, Terra, Ar e Água.

Esses elementos representam diferentes qualidades e temperamentos, que indicam a maneira como você reage às situações, se relaciona com os outros e lida com as emoções.

Mas nenhuma pessoa pertence a um só elemento, pois não somos um único signo. Afinal, somos todo nosso Mapa Astral. Quando há acúmulo de elementos ou bloqueio de elementos no seu Mapa, isso pode revelar tendências importantes sobre o seu comportamento e suas escolhas.

A seguir, você aprende as características dos elementos dos signos, como entender se você tem muito ou pouco de cada elemento e o que isso representa.

O que são os elementos dos Signos

Os signos e seus elementos são muito importantes para a leitura de um Mapa Astral, porque revelam os temperamentos de cada pessoa, assim como as funções psicológicas que são ativas (ou não) em você.

A sequência dos elementos no zodíaco segue um ciclo: Fogo, Terra, Ar e Água. Tudo começa com uma inspiração (Fogo), se materializa (Terra), se espalha (Ar) e então se dilui (Água).

Carl Jung associou as funções psíquicas – sensação, sentimento, pensamento e intuição – aos elementos astrológicos. Isso ajuda a entender como esses elementos podem se manifestar psicologicamente.

Sensação (elemento Terra): foca no presente e no mundo físico.

(elemento Terra): foca no presente e no mundo físico. Sentimento (elemento Água): relacionado com as emoções e a empatia.

(elemento Água): relacionado com as emoções e a empatia. Pensamento (elemento Ar): refere-se à racionalidade e análise lógica.

(elemento Ar): refere-se à racionalidade e análise lógica. Intuição (elemento Fogo): está ligada à percepção criativa e à visão de futuro.

Assim, compreender os elementos dos signos não só revela aspectos da sua personalidade, mas também ajuda a aprofundar o entendimento das suas funções psíquicas, segundo Jung.

Signos e os elementos

Os signos e seus elementos podem ser encontrados em grupos que representam aspectos do comportamento humano. Em seguida, veja as principais características:

Signos do Elemento Fogo

Os signos do elemento Fogo são Áries, Leão e Sagitário, conhecidos pela sua energia, vitalidade e entusiasmo. Por isso, as pessoas com forte presença deste elemento tendem a ser apaixonadas e cheias de vida.

O elemento Fogo simboliza a ação e a coragem. Por isso, indivíduos com acúmulo de Fogo se destacam por sua iniciativa e espírito aventureiro.

Principais características dos signos de Fogo:

energia e vitalidade,

ação e iniciativa,

autoconfiança e liderança,

impulsividade e coragem para explorar novos horizontes.

Elemento Fogo: veja aqui o guia completo

Signos do elemento Terra

Os signos do elemento Terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Eles são profundamente conectados com o mundo material. Nesse sentido, valorizam a estabilidade, segurança e praticidade.

Assim, pessoas com predominância de Terra geralmente buscam construir uma base sólida e segura, tanto em suas finanças quanto em seus relacionamentos.

Principais características dos signos de Terra:

estabilidade e segurança,

praticidade e realismo,

conexão com o mundo físico,

paciência, perseverança e resistência a mudanças.

Elemento Terra: aprenda tudo sobre aqui

Signos do elemento Ar

Os signos do Elemento Ar são Gêmeos, Libra e Aquário.

O elemento Ar rege a mente, a comunicação e a socialização. Nesse sentido, os signos de Ar são conhecidos por sua intelectualidade e adaptabilidade.

Assim, pessoas com forte presença de Ar tendem a ser curiosas, analíticas e sempre em busca de novas ideias e formas de se conectar com as demais.

Principais características dos signos de Ar:

intelecto e comunicação,

flexibilidade e adaptabilidade,

busca por socialização e intercâmbio de ideias,

instabilidade e dificuldade de foco.

Elemento Ar: veja aqui todos os significados

Signos do elemento Água

Os signos do Elemento Água são Câncer, Escorpião e Peixes.

O elemento Água está relacionado com as emoções, a intuição e a sensibilidade. Por isso, pessoas com acúmulo de Água no Mapa Astral têm uma percepção aguçada e são muito conectadas ao seu mundo emocional e subconsciente.

Assim, esses signos buscam profundidade nas conexões humanas e têm uma grande capacidade de empatia.

Principais características dos signos de Água:

emoções e sensibilidade,

intuição e profundidade emocional,

empatia e cuidado,

mudança e fluidez emocional.

Elemento Água: entenda aqui tudo sobre

Como identificar acúmulo e bloqueio de elementos no Mapa Astral?

Os elementos dos signos são fundamentais para entender as dinâmicas do seu Mapa Astral. Ter muitos ou poucos planetas em elementos dos signos pode representar aspectos importantes da sua personalidade.

Acúmulo de elemento: ocorre quando uma pessoa tem muitos planetas em signos de um mesmo elemento, o que pode resultar em uma personalidade muito focada em determinadas qualidades (como excesso de ação no Fogo ou emocionalidade na Água).

ocorre quando uma pessoa tem muitos planetas em signos de um mesmo elemento, o que pode resultar em uma personalidade muito focada em determinadas qualidades (como excesso de ação no Fogo ou emocionalidade na Água). Bloqueio de elemento: ocorre quando um elemento está ausente, o que pode sugerir áreas da vida que precisam de mais atenção, como a falta de um elemento de Terra que poderia trazer mais estabilidade.

Não é tão simples identificar a prevalência de cada elemento no seu Mapa, ou seja, acúmulos e bloqueios.

Por exemplo, você pode ser do signo de Touro, que é do elemento Terra, mas ter bloqueio de Terra no Mapa.

O jeito mais fácil é através do Mapa Astral do Personare, que faz esse cálculo por você. Tudo que você precisa é seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Mapa Astral grátis Personare .

. Inclua seus dados de nascimento.

Vá ao capítulo Seu Temperamento: elementos .

. Então, veja em quais elementos você tem Acúmulo e quais você tem Bloqueio.

Na imagem abaixo, veja um exemplo de como pode aparecer para você:

Saiba mais

