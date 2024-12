Engravida? O que significa passar o Natal de verde

Existem várias superstições que ganham popularidade e se tornam verdadeiras para muitas pessoas. Basta que alguém famoso mencione algo, e isso rapidamente se espalha, transformando-se em uma crença. Uma dessas teorias recentes sugere que passar Natal de verde pode engravidar.

Entre as famosas que já passaram o Natal de verde, o caso da ex-BBB Viih Tube foi um dos primeiros a viralizar nas redes sociais. A influencer usou um look verde no Natal de 2021 e, no ano seguinte, anunciou a gravidez da primeira filha, Lua, com Eliezer.

Mais recentemente, a influenciadora e empresária Virginia Fonseca e a designer de moda Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, aumentaram a lista. Ambas passaram o Natal de 2023 de verde e anunciaram a gravidez em fevereiro e julho de 2024, respectivamente.

Mas será que a cor verde tem alguma relação com filhos? Quem quer poderia se beneficiar? Ou quem não quer deveria evitar? É isso que te explico a seguir.

O que significa passar Natal de verde

Passar o Natal de verde está associado a diversas crenças e superstições, principalmente no contexto de que essa cor poderia aumentar as chances de engravidar.

No entanto, ao analisar as propriedades da cromoterapia e a simbologia das cores, podemos entender melhor o significado de usar o verde nessa data especial.

Confira abaixo alguns pontos sobre o que significa passar o Natal de verde:

Equilíbrio e renovação : o verde é amplamente reconhecido por sua capacidade de equilibrar e renovar energias. Ele é associado à tranquilidade, harmonia e à cura emocional. Por isso, usar verde no Natal pode representar o desejo de renovar as energias para o próximo ano, equilibrando corpo e mente.

: o verde é amplamente reconhecido por sua capacidade de equilibrar e renovar energias. Ele é associado à tranquilidade, harmonia e à cura emocional. Por isso, usar verde no Natal pode representar o desejo de renovar as energias para o próximo ano, equilibrando corpo e mente. Conexão com o chakra cardíaco : o verde é a cor do chakra cardíaco , que está relacionado ao amor, à compaixão e às relações saudáveis. Passar o Natal de verde pode simbolizar a busca por uma maior conexão emocional, seja com outras pessoas ou com a própria saúde emocional.

: o verde é a cor do , que está relacionado ao amor, à compaixão e às relações saudáveis. Passar o Natal de verde pode simbolizar a busca por uma maior conexão emocional, seja com outras pessoas ou com a própria saúde emocional. Vitalidade e saúde : esta cor também é conhecida porque traz uma sensação de vitalidade e pode ser usada para energizar o corpo, ajudando na recuperação de energias, bem como a fortalecer o sistema imunológico.

: esta cor também é conhecida porque traz uma sensação de vitalidade e pode ser usada para energizar o corpo, ajudando na recuperação de energias, bem como a fortalecer o sistema imunológico. Esperança e crescimento: verde é a cor da natureza, associada ao crescimento, à fertilidade e à prosperidade. No Natal, essa cor pode ser vista como um símbolo de novos começos, renovação e esperança de um futuro próspero, tanto no campo material quanto no espiritual.

A superstição de que usar verde no Natal engravida

Há alguns anos, o conceito de que passar o Natal de verde poderia engravidar tem se espalhado, principalmente nas redes sociais.

Esse tipo de superstição pode se tornar popular quando algumas pessoas, como influenciadoras, compartilham suas experiências pessoais, criando uma associação entre a cor e acontecimentos da vida.

Porém, a gravidez de quem passou o Natal de verde não é mais do que uma coincidência.

Criou-se um mito sem base científica ou terapêutica. O verde pode, sim, ajudar na saúde e no equilíbrio emocional, mas não há nenhuma relação direta entre essa cor e a fertilidade ou gravidez.

Como usar o verde a seu favor

Muitas mulheres enfrentam desafios emocionais ou físicos relacionados ao desejo de engravidar, seja por questões de saúde ou pela ansiedade que essa questão pode gerar. Aqui estão algumas formas de usar o verde a seu favor:

Mais tranquilidade : usar o verde no Natal pode ser uma forma de criar um ambiente mais calmo e equilibrado. Assim, aposte em roupas ou decoração verde para promover relaxamento e diminuir a ansiedade.

: usar o verde no Natal pode ser uma forma de criar um ambiente mais calmo e equilibrado. Assim, aposte em roupas ou decoração verde para promover relaxamento e diminuir a ansiedade. Saúde emocional : o verde trabalha no chakra cardíaco, portanto, ajuda a equilibrar emoções e fortalecer sua saúde emocional. Se o desejo de ser mãe está gerando ansiedade, o verde pode ajudar a suavizar esses sentimentos.

: o verde trabalha no chakra cardíaco, portanto, ajuda a equilibrar emoções e fortalecer sua saúde emocional. Se o desejo de ser mãe está gerando ansiedade, o verde pode ajudar a suavizar esses sentimentos. Cocrie seus objetivos : independentemente do que você esteja buscando, o uso do verde pode ser um lembrete diário para manter o foco em seus objetivos e aspirar a uma vida mais equilibrada. Se a gravidez é um objetivo para você, o verde pode ser um símbolo de fertilidade e bem-estar.

: independentemente do que você esteja buscando, o uso do verde pode ser um lembrete diário para manter o foco em seus objetivos e aspirar a uma vida mais equilibrada. Se a gravidez é um objetivo para você, o verde pode ser um símbolo de fertilidade e bem-estar. Acredite no poder da mente: embora o verde não tenha o poder mágico de engravidar, como muitas pessoas acreditam, ele pode ajudá-lo a se conectar com sua energia interior e mentalizar a realização de seus desejos. A mente tem um grande poder sobre o corpo, e a visualização positiva pode ser uma ferramenta poderosa.

O que você pensa de tudo isso? Vamos conversar a respeito? Me escreve nas redes sociais ou manda um e-mail para trocarmos ideia.

