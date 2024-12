Preto no Ano Novo e significados

Quando o assunto é escolher a cor para o Ano Novo, o preto sempre causa aquela polêmica: será que usar preto no Ano Novo atrai azar ou é sinônimo de estilo?

Na Cromoterapia, embora a cor preta não tenha função terapêutica, seu uso pode ser estratégico, representando poder, proteção e autoconhecimento.

Nesse sentido, o preto é capaz de:

transmitir poder e sofisticação,

promover introspecção e autoconhecimento,

simbolizar proteção contra energias externas, segundo algumas crenças,

conferir um visual marcante e seguro,

oferecer um toque de elegância e requinte ao look.

Palavras-chave da cor preta: poder, proteção, introspecção.

O que significa usar preto no Ano Novo

Muitas culturas veem o preto como um símbolo de proteção e poder. Na Índia, por exemplo, o preto é associado à proteção contra o mal — algumas pessoas até pintam um ponto preto sob o queixo ou atrás das orelhas para afastar energias negativas.

Em países asiáticos, a cor representa experiência e respeito, sendo a faixa preta a classificação mais alta nas artes marciais.

Quando se trata de escolher uma cor para o Ano Novo, não existe “cor boa” ou “cor ruim”; cada cor tem sua própria energia e significado.

O preto é a cor do poder e da elegância, trazendo sofisticação e requinte a quem o usa. Todas as cores têm sua força, mas é importante escolher aquela que representa sua intenção para o novo ciclo.

Por isso, o que significa passar o ano novo de preto está ligado à vibração de autoconfiança e mistério. A cor também pode ser combinada com outras tonalidades que complementam seus objetivos para o ano.

Portanto, vale explorar o significado de cada cor para escolher aquela que melhor ressoa com suas metas para o próximo ciclo.

Como usar Preto no Ano Novo

Se você busca começar o ano com um ar de mistério e força, o preto é uma excelente escolha. Veja como incorporá-lo na celebração:

Roupas pretas

Vestir preto no Ano Novo pode ser um statement poderoso, trazendo um visual de autoconfiança e refinamento. Por isso, peças pretas ajudam a criar um look sofisticado e ideal para quem busca introspecção ou um estilo marcante.

Acessórios pretos

Usar acessórios pretos, como bolsas, sapatos ou joias, é uma forma sutil de incorporar o preto com elegância. Esses detalhes complementam qualquer look, transmitindo confiança e requinte.

Combinação de cores com preto

Para equilibrar a energia do preto, experimente combiná-lo com outras cores que tragam vibrações complementares:

Preto com verde para quem quer introspecção com harmonia e equilíbrio.

para quem quer introspecção com harmonia e equilíbrio. Preto com laranja para atrair poder e ousadia, dando um toque de vitalidade ao visual.

Significados Energéticos do Preto

Embora o preto não tenha propriedades terapêuticas na Cromoterapia, ele é carregado de simbolismo. No campo energético, o preto pode ser utilizado para:

incentivar o autoconhecimento e a introspecção em momentos de reflexão,

trazer uma sensação de proteção emocional,

marcar presença e expressar força em ocasiões formais,

criar um espaço para o desenvolvimento pessoal e para a conexão interna,

trazer sofisticação e requinte ao estilo pessoal.

Assim, o preto é ideal para quem deseja começar o ano com um toque de mistério e segurança.

Preto para Introspecção e Autoconhecimento

O preto é uma escolha simbólica para quem busca um Ano Novo introspectivo, com foco no autoconhecimento. Usá-lo na virada do ano, especialmente combinado com outras cores, pode ser uma maneira de definir intenções de poder e proteção para o novo ciclo.

Porém, para quem está enfrentando momentos de vulnerabilidade, como depressão, é interessante usar o preto com parcimônia e, se possível, combiná-lo com cores que tragam mais leveza, como o verde para equilíbrio ou o laranja para vitalidade.

Escolher o preto para o Ano Novo é uma forma de iniciar o ciclo com sofisticação, segurança e uma presença firme, estabelecendo um propósito de autoconfiança e profundidade para o ano que chega.

*Colaborou a Consultora de Imagem e Estilo Danielle Olivieri.

