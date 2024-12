Bege no Ano Novo e os significados

Já pensou em usar bege no Ano Novo, mas ficou com receio? Pois saiba que escolher essa cor para o Ano Novo é uma ótima opção para quem busca simbolizar segurança, estabilidade, prosperidade e paz.

Embora a cor bege não tenha um papel terapêutico específico na Cromoterapia, a Terapia das Cores, ela reúne as energias do marrom, do branco e do amarelo, trazendo força de propósito para quem o escolhe.

O que significa bege no Ano Novo

O bege representa uma mistura de cores com significados poderosos:

Marrom: estabilidade e segurança;

estabilidade e segurança; Amarelo: prosperidade financeira, foco e inteligência;

prosperidade financeira, foco e inteligência; Branco: paz e tranquilidade.

Como usar a cor bege no Ano Novo

Um exemplo famoso foi o caso da ex-BBB Juliette, que escolheu calcinha bege na virada do ano que marcou sua vitória no reality show e a ascensão pública.

Ao optar pela calcinha bege no Ano Novo, mesmo sem conhecer seu simbolismo, ela intencionou inconscientemente uma base sólida e tranquila para alcançar seus objetivos — algo que se concretizou em seu ano seguinte.

Entenda mais aqui sobre como escolher da cor da calcinha conforme suas metas.

Além da calcinha, veja sugestões de como usar bege no seu Ano Novo:

Roupas bege

Vestir bege na virada do ano é uma escolha que simboliza um desejo por equilíbrio e segurança. Ideal para quem busca um ano de estabilidade emocional e material, essa cor também traz uma sensação de conforto e calma, promovendo uma atmosfera de serenidade.

Decoração com bege

Adicionar elementos bege na decoração de Ano Novo, como toalhas de mesa, velas ou almofadas, cria um ambiente acolhedor e harmônico. O bege, sendo uma cor neutra e calmante, ajuda a promover um espaço de paz e introspecção, ideal para renovar as energias e planejar o novo ciclo.

Acessórios bege

Para quem prefere um toque sutil, usar acessórios bege, como bijuterias, bolsas ou sapatos, é uma forma discreta de trazer essa energia de estabilidade para o Ano Novo. Além de elegante, o bege proporciona uma sensação de calma, essencial para quem deseja começar o ano com tranquilidade.

Intenção é o que realmente importa

O que mais importa ao escolher a cor de Ano Novo é a intenção que você coloca na cor escolhida. Ao definir uma cor para o Ano Novo, você está canalizando energia para suas intenções.

Portanto, escolher uma cor como o bege, alinhada com propósitos de estabilidade e crescimento, pode dar força extra para a concretização de seus desejos.

Assim, não é apenas a cor que importa, mas o propósito que a acompanha.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

