Vermelho no Ano Novo e significados da cor

Na Cromoterapia, usar vermelho no Ano Novo significa que você deseja as propriedades estimulantes e energéticas dessa cor.

Também chamada de Terapia das Cores, a Cromoterapia estuda e aplica o significado energético das cores para usos terapêuticos.

O vermelho é capaz de:

ativar a circulação sanguínea,

aumentar a disposição,

despertar o corpo para ação,

atuar na vitalidade física e emocional,

diminuir o cansaço e apatia,

auxiliar na retomada da motivação e do entusiasmo em diversas áreas da vida.

Palavras-chave da cor vermelha: estímulo, energia, vitalidade.

Como Usar Vermelho no Ano Novo

O vermelho é uma cor poderosa para ser usada na virada do ano, pois simboliza a paixão, a energia e a confiança.

Usar essa cor na sua celebração de Ano Novo pode atrair essas qualidades para o próximo ciclo, principalmente se você combinar com as suas cores de ano novo. Veja como usar:

Roupas vermelhas

Vestir vermelho na virada do ano é uma maneira de atrair mais paixão e vitalidade para o novo ciclo. Para quem deseja uma dose extra de confiança, essa cor também pode ajudar a elevar a autoestima e a determinação.

Decoração com vermelho

Adicionar toques de vermelho à decoração de Ano Novo, como flores, velas ou almofadas, pode trazer uma atmosfera de calor e energia para a sua casa. Esses elementos decorativos ajudam a intensificar o clima de celebração e renovação.

Acessórios vermelhos

Para quem prefere algo mais discreto, usar acessórios vermelhos, como bijuterias, sapatos ou bolsas, é uma forma de incorporar a energia do vermelho de maneira sutil, mas igualmente poderosa.

Significados Energéticos do Vermelho

O vermelho é uma cor profundamente ligada à energia vital, simbolizando a força interior e a coragem. Por isso, no campo energético, o vermelho é usado para:

despertar motivação

trazer à tona o desejo de enfrentar desafios com determinação

dar impulso de viver intensamente e aproveitar o momento presente

estimular a circulação de energia no corpo e na mente

situações que demandam mais coragem, tanto emocional quanto física

agir com confiança e determinação, mesmo diante de obstáculos.

Portanto, os significados da cor vermelha são especialmente indicados para momentos em que precisamos de mais vitalidade, seja para iniciar novos projetos ou superar barreiras.

Vermelho para atrair amor e paixão

O vermelho é amplamente conhecido como a cor da paixão, do desejo e da sensualidade. Nas celebrações de Ano Novo, escolha o tom se deseja atrair ou intensificar o amor e as emoções românticas no próximo ciclo.

A cor vermelha, com sua energia vibrante e estimulante, tem o poder de despertar sentimentos de atração e sensualidade, criando um ambiente propício para relações mais intensas e conectadas.

Usar vermelho durante o Ano Novo, seja em roupas, lingeries ou na decoração, é uma forma simbólica de chamar a energia do amor para sua vida porque a cor ativa a sensualidade e o magnetismo pessoal.

Mas lembre-se de que não basta usar vermelho para ter mais amor na vida. A Cromoterapia não é uma simpatia. Ao usar vermelho para atrair amor, você estará trabalhando a vibração energética desta cor.

Quando usar Vermelho no dia a dia

O vermelho é uma cor poderosa e pode ser incorporado no dia a dia para diferentes propósitos. Veja abaixo algumas situações em que o uso do vermelho pode trazer benefícios:

Para Aumentar a Confiança: Use o vermelho quando precisar de impulso de autoconfiança, como em apresentações, reuniões importantes ou entrevistas de emprego, por exemplo. Isso porque a cor transmite liderança e assertividade.

Use o vermelho quando precisar de impulso de autoconfiança, como em apresentações, reuniões importantes ou entrevistas de emprego, por exemplo. Isso porque a cor transmite liderança e assertividade. Para Estimular a Energia: Em dias em que sentir cansaço ou indisposição, o vermelho pode atuar como um revigorante natural. Por isso, vestir roupas vermelhas ou adicionar detalhes dessa cor ao seu ambiente pode ajudar a despertar mais vitalidade.

Em dias em que sentir cansaço ou indisposição, o vermelho pode atuar como um revigorante natural. Por isso, vestir roupas vermelhas ou adicionar detalhes dessa cor ao seu ambiente pode ajudar a despertar mais vitalidade. Para Atrair Paixão e Amor: Se estiver buscando intensificar a paixão, o vermelho é a cor ideal porque simboliza o amor e a sensualidade.

Se estiver buscando intensificar a paixão, o vermelho é a cor ideal porque simboliza o amor e a sensualidade. Para Fortalecer a Coragem: Quando enfrentar desafios ou situações que exigem coragem, incorporar o vermelho pode ajudar a superar medos e dar o primeiro passo com determinação porque a cor impulsiona a ação e a confiança.

Quando enfrentar desafios ou situações que exigem coragem, incorporar o vermelho pode ajudar a superar medos e dar o primeiro passo com determinação porque a cor impulsiona a ação e a confiança. Para Aumentar a Criatividade: O vermelho também pode ser usado em momentos que exigem criatividade e dinamismo porque estimula a mente e pode ajudar a desbloquear ideias e soluções criativas.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

