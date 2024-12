Astrologia explica o boom de grávidas em 2024

Você reparou que houve um boom de grávidas em 2024? As celebridades são prova disso: Brunna Gonçalves, Gisele Bündchen, Manu Gavassi, Viih Tube e Hailey Bieber são algumas das novas (ou repetentes) mamães. E a Astrologia tem uma explicação para esse fenômeno.

Spoiler: os eclipses, um dos fenômenos mais temidos da Astrologia, ajudam a explicar o boom de grávidas de 2024 (mas que começou mesmo em 2023).

Neste artigo, analisaremos a relação entre os Eclipses de 2023 e 2024 e como eles foram decisivos para a ativação dos padrões que indicam gravidez nos Mapas de Gisele Bündchen, Manu Gavassi, Viih Tube, Hailey Bieber, Bruna Gonçalves e Jennifer Lawrence.

Eclipses e Gravidez: uma conexão astrológica poderosa

Eclipses são eventos astrológicos em que a Lua, o Sol e a Terra se alinham de forma a criar momentos de mudanças intensas, revelações ou até mesmo fechamentos e inícios de ciclos.

Eles sempre ocorrem em um eixo de dois signos e isso dura cerca de dois anos. Portanto, nesse período, somos convidados a analisar mais profundamente um eixo de temas da nossa vida que se complementa.

Desde 2023, os eclipses estão ocorrendo no eixo Áries-Libra. Enquanto Áries simboliza inícios e independência, Libra aborda equilíbrio e parcerias.

Portanto, fomos convidados a repensar os nossos relacionamentos íntimos. Seja terminar um relacionamento ou iniciar um novo romance. Seja dar um novo rumo mais equilibrado, justo e harmônico para os comprometidos.

Com as famosas não foi diferente. Elas aproveitaram a energia dos eclipses e deram um novo rumo (Áries) em direção aos seus relacionamentos (Libra): gravidez e gestações à vista.

Interessante lembrar, ainda, que o signo de Áries tem como regente Marte, planeta muito atrelado à sexualidade. E Libra é regido por Vênus, o planeta do amor. Então, sexualidade e amor estavam super ativadas desde 2023, resultando inclusive no aumento da família!

O boom de grávidas famosas

Dependendo da área do nosso Mapa Astral que o eclipse ativa, pode transformar áreas da nossa vida — como família, filhos e relacionamentos. A Calculadora de Eclipse faz isso por você em cada evento, indicando a área e os possíveis efeitos na sua vida.

Quando os eclipses ocorrem nas Casas 4 e 10, bem como nas casas 5 e 11 dos mapas (tanto o Mapa Astral quanto o Mapa da Revolução Solar), há, sim, forte possibilidade de gravidez!

E todas as famosas grávidas que vamos analisar aqui — Gisele Bündchen, Manu Gavassi, Viih Tube, Hailey Bieber, Brunna Gonçalves e Jennifer Lawrence — estavam com este padrão astrológico!

Casas 4 e 10: a base familiar e o futuro

No Mapa Astral, a Casa 4 está relacionada à família, às raízes e ao lar. Já a Casa 10 representa o futuro e a vida pública. Se o Eclipse ocorre na Casa 4, naturalmente a casa oposta (Casa 10) é ativada. O oposto também ocorre: se o Eclipse ocorre na Casa 10, a Casa 4 é também ativada.

Foi exatamente o que aconteceu com Gisele Bündchen, Manu Gavassi, Viih Tube e Harley Bieber: TODAS tiveram os Eclipses de 2023 e 2024 ocorrendo nas Casas 4 e 10 dos seus Mapas!

Casas 5 e 11: filhos e criatividade

A Casa 5 rege filhos, criatividade e prazer, enquanto a Casa 11 trata de sonhos e planos futuros. Eclipses que ativam esse eixo frequentemente indicam a chegada de filhos ou o desejo de construir algo significativo.

Jennifer Lawrence e Brunna Gonçalves tiveram suas Casas 5 e 11 ativadas, destacando sua conexão com a maternidade.

tiveram suas Casas 5 e 11 ativadas, destacando sua conexão com a maternidade. Jenniffer Lawrence, de forma específica, teve os Eclipses ocorrendo nas suas Casas 5-11 do Mapa Natal e o mesmo padrão se repete no seu Mapa de Revolução Solar de 2023 (válido durante o momento em que houve a concepção).

Técnicas astrológicas para prever gravidez

A Astrologia, além de uma incrível ferramenta de autoconhecimento, também pode ser utilizada como forma de organização da vida, por meio das previsões.

Além de previsões diárias com o Horóscopo Personalizado, em que podemos acompanhar os movimentos dos astros e como eles atuam na nossa vida, a Astrologia também conta com previsões a longo prazo, como os eclipses.

Isso porque os efeitos dos eclipses podem durar até 6 meses. Por exemplo: o poderoso Eclipse do dia 14 de outubro de 2023, aos 21 graus do signo de Libra, não impactou a nossa vida apenas naquele dia.

Mas reverberou até abril de 2024 — momento em que muitas famosas conceberam e inclusive anunciaram as suas gestações para o público, levando ao boom de grávidas.

Assim, os Eclipses são momentos de revelações e transformações. E para muitas mulheres, como as celebridades mencionadas, podem ter sentido o chamado para dar um passo importante na vida pessoal, levando à decisão de aumentar a família.

Agora, vamos à análise de alguns exemplos das famosas que viveram o boom de grávidas em 2024.

Gisele Bündchen

Aos 43 anos, Gisele Bündchen anunciou sua terceira gravidez, desta vez com o namorado Joaquim Valente. Esse momento coincidiu com a energia transformadora dos eclipses, que ativaram as Casas 4 e 10 da modelo.

Isso marcou um período de renovação no campo das relações e novos ciclos de vida. Inclusive com o aumento da família (Casa 4) impactando o seu futuro (Casa 10), para uma nova identidade familiar, tão importante para Gisele, que é canceriana.

A energia dos eclipses em Libra, ligada à busca por equilíbrio, fez Gisele buscar essa nova fase de vida, trazendo a maternidade como uma maneira de consolidar sua felicidade pessoal e equilíbrio familiar.

Interessante perceber que Gisele demorou não apenas para divulgar a sua gravidez para a imprensa, mas também para confirmar o romance com Joaquim Valente.

Essa busca pelo “momento certo” para dar as notícias pode ser visto no Mapa do Eclipse do dia 21 de outubro de 2023, quando Sol, Lua e Mercúrio estavam em Libra, ativando a Casa 10 do Mapa de Gisele.

Manu Gavassi

Manu Gavassi anunciou sua gravidez após o Eclipse de 02 de outubro em Libra, que a levou a repensar sua trajetória e prioridades.

O eclipse, que aconteceu nas Casas 4-10 do seu Mapa Astral, trouxe uma energia de alinhamento com o momento mais equilibrado. Assim, pode dar esse grande passo que impacta a sua vida particular (Áries) e também com o outro (Libra) dando novo rumo (Casa 10) para a sua família (Casa 4).

Viih Tube

A ex-BBB também teve os Eclipses de 2023 e 2024 ocorrendo nas Casas 4 e 10 do seu Mapa Astral. Profundamente impactada pelo movimento dos astros, acabou repensando o seu papel como figura pública e mãe.

O desejo de construir uma nova estrutura familiar veio acompanhado da percepção de que a maternidade é um capítulo essencial em sua jornada de amadurecimento.

Assim, os eclipses em Áries-Libra nas Casas da família e do futuro do seu Mapa trouxeram clareza e coragem para dar esse importante passo.

Interessante perceber que Viih Tube anunciou a sua segunda gravidez em 29/04/2024, durante o programa Mais Você, com Ana Maria Braga, exatamente no dia em que Júpiter (o planeta da abundância) e Urano (o planeta da surpresa) estavam em conjunção, transitando na Casa 5 (dos filhos) da influenciadora, e apenas 21 dias depois do eclipse de 08 de abril de 2024, em Áries.

Hailey Bieber

Outra famosa que foi eclipsada nas áreas da família e do futuro foi Hailey Bieber. Os eclipses ocorrendo nas casas 4 e 10 do seu Mapa Astral representam a construção de novas bases emocionais e familiares.

Com esta ativação energética, ela equilibrou o desejo de crescer profissionalmente com a necessidade de nutrir um lar sólido e acolhedor. A gravidez surge como uma expressão desse alinhamento entre vida pública e privada.

Brunna Gonçalves

Para Brunna, os eclipses nos signos Áries-Libra caíram nas Casas 5-11, destacando sua criatividade e desejo de gerar algo novo e significativo.

A Casa 5 é também a casa dos filhos, e, com a energia de Áries e Libra ativando seu Mapa, Brunna sentiu o chamado para expandir sua família.

A gravidez reflete não só uma transformação pessoal, mas também um momento de profunda conexão com seu papel como criadora — seja de projetos, seja de uma nova vida.

Jennifer Lawrence

A atriz Jennifer Lawrence tem um padrão recorrente: os eclipses em Áries-Libra desde 2023 ativaram tanto sua Casa 5 do seu Mapa Astral Natal quanto a mesma casa em sua Revolução Solar de 2023.

Essa repetição energética intensificou o desejo de explorar sua criatividade e se conectar a algo maior do que sua carreira — a maternidade. E, por consequência, aumenta a tendência de engravidar.

Eclipses, revelações e transformações

Os eclipses são grandes oportunidades de revelações e mudanças nas nossas vidas. São fechamento de ciclos, para que outros iniciem.

Ao tocar as Casas 4-10, bem como 5-11 tanto do Mapa Astral quanto da Revolução Solar, a possibilidade de expansão na família e a maternidade aumentam.

A gravidez e a chegada de bebês são, sem dúvida, grandes transformações, e, para a Astrologia, isso não é mera coincidência.

O boom de grávidas foi, em muitos casos, respostas astrológicas aos momentos de alinhamento cósmico que os eclipses proporcionaram, ajudando essas mulheres a refletir sobre suas prioridades, suas escolhas e o que desejam para o futuro.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Daniela Tomasi

Daniela Bortoli Tomasi é Pesquisadora da consciência humana, Palestrante, Mentora, Astróloga, Taróloga, Numeróloga. Auxilia pessoas a se libertarem das amarras mentais e viverem com mais leveza e alegria, conectadas com a sua essência.

danielabortolitomasi@gmail.com

O post Astrologia explica o boom de grávidas em 2024 apareceu primeiro em Personare.