Amarelo no Ano Novo e significados

Na Cromoterapia, o uso do amarelo no Ano Novo pode trazer mais clareza, produtividade e alegria, sendo ideal para momentos que quer um ano organizado e feliz.

Também chamada de Terapia das Cores, a Cromoterapia estuda e aplica o significado energético das cores para usos terapêuticos.

Nesse sentido, o amarelo é capaz de:

aumentar a concentração e foco,

clarear os pensamentos e organizar as ideias,

estimular a produtividade no trabalho e nos estudos,

promover discernimento e espontaneidade,

incentivar a originalidade e a alegria.

Palavras-chave da cor amarela: inteligência, foco, criatividade.

Como usar amarelo no Ano Novo

A cor amarela é excelente para estimular o intelecto e a criatividade. Usá-la em momentos de estudos ou trabalho pode auxiliar a manter a mente ativa e produtiva.

Roupas amarelas

Vestir amarelo traz uma sensação de leveza e dinamismo, ideal para pessoas que buscam transmitir alegria e energia.

Além disso, para as pessoas tímidas, o amarelo pode ajudar a atrair mais socialização e presença, tornando o ambiente mais leve e acolhedor.

Decoração com amarelo

Adicionar elementos em amarelo na decoração, como acessórios ou plantas, pode criar um espaço vibrante e estimulante.

Apenas evite aplicá-lo em quartos, pois o amarelo pode causar um excesso de estímulo mental, dificultando o sono.

Alimentos amarelos

Consumir alimentos amarelos, como banana, manga, abacaxi, batata-doce, milho e melão, pode ajudar a trazer os benefícios energéticos dessa cor para o corpo.

Além de nutritivos, esses alimentos estimulam o sistema digestivo e contribuem para a vitalidade. Portanto, a dica é incluir alimentos amarelos no Ano Novo!

Significados Energéticos do Amarelo

O amarelo está profundamente ligado ao Chakra Plexo Solar, que é responsável pelo equilíbrio das emoções e da autoconfiança.

Nesse sentido, no campo energético, o amarelo pode ser usado para:

fortalecer a mente e estimular o intelecto,

clarear ideias e promover o discernimento,

irradiar criatividade e alegria,

ajudar na digestão de emoções, especialmente relacionadas ao medo e ao estresse,

incentivar a espontaneidade e a originalidade em diversas situações.

Assim, o amarelo é ideal para momentos em que precisamos de mais foco e clareza mental, como em estudos ou em projetos criativos.

Quando usar Amarelo no dia a dia

A cor amarela pode ser uma excelente aliada em diferentes momentos do cotidiano. Confira algumas situações em que seu uso é especialmente benéfico:

Para Aumentar a Concentração: Use amarelo em dias que exigem foco e clareza, como em estudos ou projetos importantes. Além disso, a cor estimula o raciocínio lógico e a produtividade.

Use amarelo em dias que exigem foco e clareza, como em estudos ou projetos importantes. Além disso, a cor estimula o raciocínio lógico e a produtividade. Para Estimular a Criatividade: Quando precisar de inspiração e novas ideias, o amarelo pode ajudar a abrir o campo mental e promover a originalidade, ideal para atividades artísticas ou criativas.

Quando precisar de inspiração e novas ideias, o amarelo pode ajudar a abrir o campo mental e promover a originalidade, ideal para atividades artísticas ou criativas. Para Promover a Alegria: Vestir amarelo ou adicionar elementos dessa cor ao ambiente traz leveza e dinamismo, ajudando a melhorar o humor e a atrair uma energia positiva.

Vestir amarelo ou adicionar elementos dessa cor ao ambiente traz leveza e dinamismo, ajudando a melhorar o humor e a atrair uma energia positiva. Para Fortalecer a Comunicação: Em situações que exigem expressão e confiança, o amarelo é uma ótima escolha, pois facilita a interação e aproxima as pessoas.

Em situações que exigem expressão e confiança, o amarelo é uma ótima escolha, pois facilita a interação e aproxima as pessoas. Para Incentivar a Esperança e o Otimismo: Se estiver em momentos desafiadores, o amarelo ajuda a trazer uma visão mais leve e otimista, incentivando a superar dificuldades com espontaneidade.

Exercício de Meditação com a Cor Amarela

Para potencializar o foco e a clareza mental, experimente esta meditação com a cor amarela:

Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente. Visualize a cor amarela na sua mente, irradiando da região do Plexo Solar. Permita que essa luz amarela envolva seu campo mental, trazendo energia e clareza para o seu foco. Mantenha essa visualização por cerca de 2 minutos antes de iniciar seus estudos ou trabalho.

Além disso, você pode preparar a água solarizada amarela e beber um copo diariamente para absorver a energia estimulante dessa cor.

Contraindicações do Amarelo

Apesar dos benefícios, o uso prolongado do amarelo pode ter contraindicações para quem sofre de inflamações, gastrite, diarreia ou úlceras, pois essa cor pode intensificar os sintomas digestivos. Use-a com moderação em casos como esses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

