Rosa no Ano Novo e seus significados

A cor rosa no Ano Novo é usada para fortalecer o amor e promover um ambiente de carinho e harmonia nas relações.

Isso porque na Cromoterapia, conhecida como Terapia das Cores, cada cor tem uma energia específica capaz de harmonizar a energia e promover o bem-estar.

Nesse sentido, o rosa é capaz de:

aumentar a afetividade e o carinho nas relações,

estimular a aceitação e o perdão,

ajudar na superação de mágoas e ressentimentos,

promover harmonia na comunicação afetiva,

incentivar a reconciliação e o entendimento.

Palavras-chave da cor rosa: amor, perdão, harmonia.

Como usar rosa no Ano Novo

O rosa é uma cor poderosa para quem busca cultivar o amor e a harmonia nos relacionamentos. Não à toa é chama de a cor do amor.

Por isso, incorporar o rosa pode auxiliar no fortalecimento de laços afetivos e na resolução de pendências emocionais, principalmente se você combinar com as suas cores de ano novo.

Roupas rosas

Vestir rosa é uma forma de atrair mais carinho e amor para as relações, ajudando a suavizar o clima e promover a paz. Portanto, para quem busca mais compaixão e empatia, a cor rosa pode ser uma excelente escolha.

Decoração com rosa

Adicionar elementos decorativos em rosa, como almofadas, velas, balões ou flores, é uma forma de criar um ambiente acolhedor e afetivo no Ano Novo. Além disso, é ideal para momentos de reconciliação e aproximação.

Acessórios rosas

Para quem prefere um toque discreto, acessórios como bijuterias ou bolsas na cor rosa podem ajudar a fortalecer a energia de carinho e amor, promovendo sentimentos de paz e harmonia.

O que significa usar rosa no Ano Novo

O rosa está profundamente ligado à energia do amor e do perdão, incentivando a aceitação e a compreensão nos relacionamentos.

Nesse sentido, no campo energético, o rosa pode ser usado para:

promover o perdão e a reconciliação em situações desafiadoras,

encorajar a comunicação afetiva e respeitosa,

suavizar sentimentos de mágoa e ressentimento,

estimular o amor-próprio e a aceitação,

fortalecer a empatia e a compaixão nas relações.

Assim, o significado da cor rosa no Ano Novo está ligado a quem deseja aprofundar laços afetivos ou resolver pendências emocionais.

Quando usar Rosa no dia a dia

A cor rosa é versátil e pode ser utilizada no dia a dia para diferentes finalidades. Veja algumas situações em que o uso do rosa pode ser benéfico:

Para Fortalecer Relacionamentos: Use rosa quando precisar melhorar a comunicação ou criar harmonia em suas relações. Em encontros importantes ou momentos de reconciliação, a cor auxilia no cultivo do carinho e do entendimento.

Para Promover a Paz Interior: Nos dias em que sentir necessidade de mais tranquilidade e compaixão, vestir rosa ou incorporar a cor no ambiente pode trazer uma sensação de calma e equilíbrio emocional.

Para Estimular o Perdão: Em situações de mágoas ou ressentimentos, o rosa ajuda a abrir espaço para o perdão e o desapego, isso porque proporciona leveza e facilitando a cura de emoções passadas.

Para Elevar o Amor-Próprio: Ao buscar autocompaixão e aceitação, o rosa é ideal, pois reforça a conexão com o amor-próprio e o autocuidado.

Para Aumentar a Empatia: Em momentos que exigem mais compreensão e acolhimento, o rosa favorece a empatia e a compaixão, ajudando a se colocar no lugar do outro.

Exercício com a Cor Rosa para Equilibrar Emoções

O rosa atua diretamente no Chakra Cardíaco, localizado na região do coração, estimulando o equilíbrio emocional e fortalecendo o sistema imunológico por meio da glândula timo.

Portanto, para aproveitar os benefícios dessa cor, siga este exercício:

Encontre um local tranquilo e deite-se ou sente-se confortavelmente, de olhos fechados. Inspire e expire de forma lenta e profunda, concentrando-se no meio do peito, na região do timo. Então, visualize uma luz rosa intensa envolvendo essa área e expandindo-se para todo o seu corpo. Nesse momento, traga à mente qualquer situação ou pessoa com a qual você precisa se reconciliar e mentalize as palavras-chave do Ho’oponopono:



“Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato(a).” Repita essas frases quantas vezes sentir necessário, permitindo que o rosa ajude a aliviar emoções difíceis e a promover o perdão.

Esse exercício é baseado no poderoso Ho’oponopono, uma prática de reconciliação. A cor rosa intensifica esse processo, ajudando a cultivar a harmonia interior.

Usar o rosa diariamente, seja em roupas, objetos ou meditações, traz clareza emocional e facilita o entendimento das relações e sentimentos.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

