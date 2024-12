Conheça as diferentes vertentes da Astrologia

A expressão “Astrologia” é utilizada para se referir a diferentes tipos de conhecimento originados em diversas culturas ao redor do mundo, e não necessariamente significam o mesmo. Apesar disso, todas têm o mesmo fundamento: a relação entre os Astros e a nossa vida. Mas quantos tipos de Astrologia existem?

Neste artigo, exploramos os principais tipos de Astrologia, incluindo a Astrologia Ocidental, dividida entre Moderna e Tradicional, a Astrologia Chinesa e a Astrologia Védica, com suas respectivas subdivisões.

No Brasil, Astrologia Ocidental é a mais popular e é a principal abordagem utilizada no Personare, usada no Mapa Astral e demais serviços astrológicos, assim como no curso básico de Astrologia.

Conheça os principais tipos de Astrologia

A Astrologia Tradicional, a Moderna e a Védica têm suas raízes na civilização mesopotâmica. O único sistema astrológico que se desenvolveu independentemente da influência desses povos foi o chinês.

Mas todas têm diferenças técnicas e filosóficas entre si. É isso que a gente explica melhor a seguir.

Astrologia Ocidental

Dentro da Astrologia Ocidental, encontramos tanto a Astrologia Tradicional quanto a Astrologia Moderna.

Do ponto de vista técnico, a principal diferença entre as duas são alguns dos elementos escolhidos para serem utilizados para a interpretação do mapa astrológico. Mas existem, ainda, outras diferenças na forma de analisar os Astros.

Então, vamos entender um pouco melhor cada uma e suas diferenças.

> Astrologia Tradicional ou Clássica

Praticada na época clássica, é o tipo de Astrologia entendido como uma ferramenta de previsões, pois entende que as características de um mapa, seja na personalidade ou situações que ele representa, estão características intrínsecas.

Nesta visão, a interpretação é muito influenciado pela ideia que temos de destino, e o que podemos fazer é tentar lidar da melhor maneira possível com o que nos é colocado. O foco está em como o mapa mostra suas forças ou fraquezas.

Na Astrologia Tradicional, é mais comumente considerado o sistema de signos inteiros, e apenas 7 planetas: Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, Urano e Saturno. Entenda aqui o significado dos planetas.

> Astrologia Moderna ou Contemporânea

A Astrologia Moderna, também chamada de Contemporânea ou Humanista, busca integrar conhecimentos astrológicos tradicionais com conceitos psicológicos e humanísticos.

Nessa abordagem, difundida a partir do século XVIII, existe a ideia de que as características indicadas no Mapa Astral de uma pessoa, não importa quais eles sejam, podem ser aproveitadas ou melhoradas.

Nesse sentido, para a Astrologia Moderna, nós somos seres em evolução, que mudam e se transformam.

Entre as inovações técnicas, ela passou a incluir os planetas Urano, Netuno e Plutão — chamados de planetas geracionais, entenda aqui, totalizando 10 Astros.

Além disso, a análise pode incluir Quíron, Lilith, asteroides e outros aspectos, dependendo da abordagem do profissional.

A mandala zodiacal é preferencialmente vista em sistemas como o Placidus, que pode acontecer de ter signos interceptados (quando não se encontra na cúspide – ou início – de nenhuma das 12 Casas astrológicas).

Astrologia Védica

Também conhecida como Astrologia Indiana, Hindu ou Jyotish, a Astrologia Védica se refere aos Vedas, que são escrituras antigas semelhantes à Bíblia. Já Jyotish significa luz do conhecimento.

Essa abordagem surgiu na Índia e utiliza os mesmos planetas e signos da Astrologia Tradicional.

A principal diferença técnica está no cálculo das posições planetárias. Enquanto a Astrologia Ocidental utiliza o sistema tropical com a Terra como ponto de referência, a Astrologia Védica utiliza o sistema sideral, que considera a posição das estrelas fixas.

Essa mudança no cálculo pode levar a variações nos posicionamentos do mapa astral.

Mas existe, ainda, uma mudança filosófica. A Astrologia Védica carrega conceitos da cultura indiana, como karma e dharma, por isso também analisa os padrões de ações de vidas passadas na vida presente de uma pessoa.

Astrologia Chinesa

A Astrologia Oriental Chinesa está relacionada ao calendário chinês e ao seu ciclo de 12 anos, o Zodíaco Chinês, com 12 signos com nomes de animais, popularizado através do Horóscopo Chinês (conheça aqui e descubra seu signo chinês).

Essa abordagem considera tanto os movimentos do sol quanto os da lua para suas análises, relacionando os 5 movimentos do Qi, também conhecido como os 5 Elementos (fogo, terra, metal, água e madeira) e seus ciclos de energia Yin e Yang.

Tudo isso é considerado para fazer a Constituição Energético de uma pessoa, usando informações como ano, mês, dia, hora, local e sexo de nascimento.

Essa análise pode gerar tanto previsões do futuro, quanto descrição de tendências de traços da personalidade de uma pessoa.

A Astrologia Oriental Chinesa oferece um mergulho de autoconhecimento somado ao modo de se relacionar com o mundo, analisando as transformações dos momentos energéticos que o planeta passa e seus respectivos movimentos influenciados pelos astros.

Diferentes usos da Astrologia

Os tipos de Astrologia mencionados podem ser empregados para fins específicos e até utilizar de outros conhecimentos, dependendo do que se quer descobrir ou entender. Veja algumas:

Astrologia Natal : se concentra no mapa astral individual — como o Mapa Astral do Personare (faça o seu grátis aqui) ;

: se concentra no mapa astral individual — como o ; Astrologia Preditiva : abrange diferentes técnicas de previsão, como Revolução Solar , Progressões, Profecções, Firdaria, entre outras;

: abrange diferentes técnicas de previsão, como , Progressões, Profecções, Firdaria, entre outras; Astrologia Eletiva : auxilia na escolha de datas auspiciosas;

: auxilia na escolha de datas auspiciosas; Astrologia Vocacional: interpreta o mapa astral para mostrar potenciais, desafios, talentos e tudo que tem relação com missão e propósito de vida, como o Mapa Profissional do Personare ;

interpreta o mapa astral para mostrar potenciais, desafios, talentos e tudo que tem relação com missão e propósito de vida, como o ; Astrologia Horária : responde a perguntas específicas levando em conta não o mapa de nascimento da pessoa, mas o nascimento da pergunta;

: responde a perguntas específicas levando em conta não o mapa de nascimento da pessoa, mas o nascimento da pergunta; Astrologia Mundana : faz previsões para eventos e fenômenos sociais;

: faz previsões para eventos e fenômenos sociais; Astrologia Sinastria : analisa a compatibilidade entre mapas astrais – você pode experimentar aqui a Sinastria Amorosa;

: analisa a compatibilidade entre mapas astrais – você pode Astrologia Empresarial : utilizada para analisar negócios e situações empresariais;

: utilizada para analisar negócios e situações empresariais; Astrocartografia : integra o mapa astral de uma pessoa com o mapa mundial, mostrando em quais lugares específicos da Terra é possível encontrar determinadas energias planetárias, usado para planejar viagens, mudanças ou conquistas;

: integra o mapa astral de uma pessoa com o mapa mundial, mostrando em quais lugares específicos da Terra é possível encontrar determinadas energias planetárias, usado para planejar viagens, mudanças ou conquistas; Astrologia Médica : busca compreender a saúde e o temperamento, associando os Astros com o corpo humano ;

: busca compreender a saúde e o temperamento, ; Astrologia Esotérica : analisa os Astros em conjunto com outros conhecimentos místicos, principalmente para especulações filosóficas, não de forma prática;

: analisa os Astros em conjunto com outros conhecimentos místicos, principalmente para especulações filosóficas, não de forma prática; Astrologia Cabalística: une os conhecimentos astrológicos com os da cabala judaica.

une os conhecimentos astrológicos com os da cabala judaica. Astrologia Cármica: busca entender as experiências passadas e como podem ficar marcadas na alma de cada pessoa.

Qual é a sua Astrologia?

Como você viu, existem diversos tipos de Astrologia, cada um com suas próprias características e aplicações.

Cada uma oferece uma perspectiva única sobre a relação entre os corpos celestes e a vida humana, proporcionando insights e orientações valiosas para quem busca compreender-se e compreender o mundo ao seu redor.

Não existe um tipo melhor ou mais preciso que o outro. Tudo depende do que você busca, com o que se identifica e do serviço ou profissional escolhido. Aproveite esse conhecimento para o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

