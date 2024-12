Dicas para dar um up no amor nesse período de Vênus em Leão

Setembro de 2023 tem sido marcado por uma série de términos de relacionamentos, tanto entre celebridades como entre pessoas comuns. A coincidência dessas separações com o trânsito de Vênus em Leão não é à toa e você vai entender por que e como dar um up no amor nesse período.

Vênus, o planeta do amor, costuma passar 45 dias em cada signo todos os anos. Porém, de 22 de julho até 3 se setembro, Vênus ficou retrógrado (entenda tudo aqui), por isso o planeta fica quatro meses em Leão em 2023.

Não é mera coincidência com os términos recentes porque, além da retrogradação ter significado possíveis reflexões sobre relacionamentos, Vênus no signo de Leão, mesmo direto, costuma trazer à tona uma série de reflexões sobre o amor e os relacionamentos.

A seguir, entenda como o trânsito de Vênus em Leão — que vai até 7 de outubro — pode agir nas nossas vidas amorosas e como usá-lo a nosso favor especialmente diante das rupturas recentes que testemunhamos.

Mas não esqueça que cada pessoa tem um Mapa único e pode viver o trânsito de forma diferente. Então, fique atento aqui no seu Horóscopo Personalizado.

O que significa esse trânsito de Vênus em Leão

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, durante o trânsito de Vênus em Leão, o amor assume uma aura de alegria, exuberância e brilho. Este é um momento que exige que coloquemos nosso melhor pé em cena no palco do amor.

Os leoninos, regidos pelo Sol, são conhecidos por sua autoconfiança e capacidade de brilhar intensamente, e é exatamente isso que esse trânsito nos pede.

Pensando nisso, veja algumas dicas de Vanessa Tuleski para quem está em um relacionamento e para quem terminou recentemente ou está à procura de um amor.

Para quem não está em uma relação:

Se você não está atualmente em um relacionamento, este é o momento de investir em seu poder de atração.

Mostre-se alegre e autoconfiante, mas lembre-se de fazer a outra pessoa se sentir especial também.

Elogie de forma sincera e demonstre admiração pelos traços e características da pessoa que você deseja conquistar.

Este é o período ideal para ser extrovertido, expressivo e cuidar de sua aparência, pois Vênus em Leão valoriza o estilo e a elegância.

Quanto aos lugares ideais para encontros, escolha os locais mais alegres e animados, como festas, eventos e bares. Vênus em Leão adora diversão e entretenimento, e esses ambientes podem ser propícios para conexões emocionais intensas.

Para quem está em uma relação:

O trânsito de Vênus em Leão pede que você se desacomode. Mostre mais expressividade, faça surpresas e expresse seus sentimentos de forma aberta.

Planejar momentos de lazer juntos, como férias ou passeios, pode fortalecer ainda mais o vínculo.

Gestos grandiosos e elogios sinceros são bem-vindos neste período. Este é o momento ideal para liberar a criatividade, inclusive na intimidade, e aquecer a relação.

No entanto, é importante observar que as brigas podem ocorrer durante este trânsito se um dos parceiros estiver sendo excessivamente egocêntrico ou se o outro estiver se sentindo apagado.

O segredo está em encontrar o equilíbrio entre o brilho individual e a harmonia no relacionamento.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

