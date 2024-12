Vênus em Aquário: como aproveitar a energia do amor

Para fechar o ano, temos o período de Vênus em Aquário. A partir de 07 de dezembro, o planeta do amor deixa o sério e comprometido Capricórnio e avança para o signo mais inovador do zodíaco.

Ou seja, finalizaremos 2024 em um clima de amor mais livre. Afinal, Aquário não gosta de cobranças. Pelo contrário, preza pela independência e por experiências sociais e empolgantes.

A seguir, veja mais dicas específicas para o período, estando só ou comprometido.

Vênus em Aquário

O trânsito de Vênus em Aquário vai até dia 03 de janeiro de 2025. Depois, ele muda para Peixes e novamente modifica os estímulos para os romances.

Então, a seguir, confira as previsões o trânsito de Vênus em Aquário e como aproveitar se você está ou não em um relacionamento:

Se você não está em um relacionamento:

Liberdade é a palavra de ordem! Ninguém aceitará ser pressionado.

Neste período, as pessoas tendem a gostar mais de sair, se sentirem mais independentes e costumam atrair pessoas também nesta frequência.

Também é possível conhecer pessoas interessantes por meio de amigos, reuniões ou festas de pessoas conhecidas. Simplesmente abra a sua sociabilidade e saia mais.

Não se surpreenda se um amigo ou amiga (e até alguém conhecido) demonstrar interesse especial em você. O que era um contato mais distanciado começar a se tornar algo mais sentimental.

Vale a pena saber onde Vênus está transitando nesse momento no seu Horóscopo Personalizado.

As atitudes que serão mais valorizadas no período de Vênus em Aquário serão as descontraídas e despachadas. Lembre-se também que a gente paquera com o cérebro, tendo coisas interessantes para dizer e surpreender a pessoa parceira.

Demonstre afeto, mas não grude, já que alguma dose de independência será sedutora nessa fase, e não haverá qualquer garantia de que os amores serão para durar. Dê vazão ao seu jeito natural de ser e assuma sua personalidade!

Sugestões de lugares para encontrar pessoas para relacionamentos:

Nos lugares mais antenados e/ou alternativos, a reboque dos seus amigos, na internet e aplicativos, em shows e na praia.

Se você está em um relacionamento sério:

É possível que cada pessoa do relacionamento deseje seu próprio espaço e poderá ter muitas atividades.

Essa acentuada independência poderá fazer alguns questionarem se ainda gostam da pessoa parceira, por se sentirem mais descolados dela e quererem outros estímulos.

Pode ser que realmente tenha acontecido aquele esfriamento mais sério de sentimentos, mas pode ser algo temporário, ligado a esse trânsito.

Vênus em Aquário traz desejo de se reinventar, se descobrir e, muitas vezes, dar mais atenção aos amigos e outros projetos.

O período não combina com muito grude, mas, ao mesmo tempo, é propício para prestigiar a outra pessoa, principalmente sabendo ouvi-la e ajudá-la. Isso será valorizado. Afinal, esse é um jeito de demonstrar que, além de tudo, você é uma boa amizade.

As novidades são bem-vindas. Então, que tal quebrar a rotina? Fazer uma surpresa ou algo inusitado? Revelar outras facetas suas?

A época é interessante, também, para mudar o visual. O trânsito de Vênus em Aquário favorece ainda o encontro com outros casais e a oportunidade de socializar, podendo aumentar a sinergia entre você e a pessoa parceira — ou afastá-los de vez, se já houver uma crise em curso.

Vênus em Aquário no seu Horóscopo

Quando Vênus passar por Aquário, o planeta do amor vai atuar exatamente na área em que você tem esse signo no seu Mapa. Há duas formas de ver isso:

1. No seu Horóscopo

O Horóscopo Personare grátis faz uma leitura entre o céu de hoje, ou seja, onde os planetas estão se movimentando agora, e analisa isso em relação ao seu Mapa. Com isso, você tem previsões personalizadas.

Então, é só seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui seu Horóscopo Personare grátis.

Se você tem cadastro no site, basta fazer login. Se não tem, cadastre-se gratuitamente e inclua suas informações de nascimento.

Então, veja a lista de Trânsitos, em qual casa Vênus estará. No exemplo abaixo, que a pessoa estará com Vênus na Casa 11.

Quando você clicar no seu trânsito, leia, então, as previsões personalizadas para você nesta fase do ano.

2. No seu Mapa Astral

Veja no seu Mapa Astral em qual casa você tem Aquário. Todo mundo tem todos os signos e para conferir é rápido e gratuito. Siga o passo a passo:

Abra aqui o seu Mapa Astral grátis Personare

No seu Perfil Astrológico, clique na opção Signos nas Casas

Procure o signo de Aquário na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa

na lista e veja em qual casa ele está no seu Mapa Veja no exemplo abaixo, que a pessoa tem Aquário na casa 5 e isso significa que o trânsito de Vênus em Aquário passará por esta casa durante o período.

