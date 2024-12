O ano de 2025 será um período de grandes transformações globais, com desafios, colapsos e novas oportunidades. É o que apontam as Previsões para o Mundo em 2025.

As previsões astrológicas, numerológicas e do Tarot indicam que, enquanto o mundo lida com tensões políticas e sociais, também haverá uma forte tendência a buscar mudanças positivas, a reestruturar as bases do nosso modelo de vida e a promover maior cooperação global.

A seguir, te contamos as principais Previsões para o Mundo em 2025.

Astrologia: Transformações e guerras

A Astrologia para 2025 indica uma transição para novos paradigmas, mas também um aumento nas tensões globais.

Entre os principais destaques, temos a presença de Netuno em Áries, que traz uma energia bélica e impulsiva, associada a guerras e conflitos. Nas últimas vezes que Netuno passou por Áries assistimos a importantes confrontos, como a Guerra Civil Americana (1861-1865) e a Guerra de Sucessão Espanhola (1702-1714).

Em 2025, a dinâmica pode ser ainda mais complexa, porque Saturno também entra em Áries e tende a aumentar o autoritarismo das lideranças. Isso pode resultar em ações pragmáticas e até medidas impositivas para resolver conflitos, assim como intensificar a repressão política e social.

Além do mais, em 2025 e também 2026, poderemos ver colapsos que trarão enormes mudanças de direção, como aconteceu em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e em 2020, com a pandemia de Covid.

Contudo, a diferença é que, em 2025, haverá maior sinergia e apoio para ajudar nas mudanças, especialmente no que diz respeito à transição para novos modelos de vida e governança global.

Numerologia: Energia do altruísmo global

De acordo com a Numerologia, 2025 será regido pelo número 9, conhecido como o “doador universal”. O número 9 é um símbolo de amor, compaixão e a busca por promover mudanças positivas no mundo.

Esse ano regido pelo 9 estimula a empatia e a necessidade de transformar a realidade de maneira altruísta. A energia do número 9 nos convoca a deixar para trás o egoísmo e a trabalhar juntos para um bem maior, especialmente em tempos de desafios.

A tendência será olhar para as necessidades do mundo, com ênfase na colaboração internacional, na justiça social e no cuidado com o meio ambiente.

2025 também será um ano de fechamento de ciclos, tanto pessoais quanto globais. Isso cria uma oportunidade para reavaliar o que já não serve mais e dar espaço para novos modelos de vida.

O número 9 pode trazer à tona questões de desigualdade, que exigirão respostas coletivas para reverter cenários de crise e injustiça.

Tarot: Jornada global de introspecção

O Tarot traz O Eremita como o Arcano Regente para 2025, sugerindo um ano de introspecção global e reavaliação das estruturas existentes. O Eremita representa sabedoria adquirida através da experiência e da reflexão.

Em um nível coletivo, isso sugere que o mundo pode precisar passar por um período de isolamento ou reclusão, para se preparar para as mudanças futuras.

O Eremita nos ensina que é necessário desacelerar para entender onde erramos e como podemos evoluir como humanidade. O impacto será maior nas áreas de governança, economia e relações internacionais, com o mundo precisando encontrar um novo caminho para resolver seus maiores desafios.

Em termos globais, essa carta sugere que 2025 será um ano de processos lentos, mas necessários, de reestruturação. Muitas nações e organizações precisarão enfrentar suas próprias falhas e limitações para construir uma nova base, mais equilibrada e sustentável.

A energia do Eremita pode trazer momentos de crise, mas também oferece as ferramentas para encontrar a sabedoria necessária para dar um passo significativo para a transformação.

