O Natal é aquele momento especial em que muitas pessoas se reúnem com a família. E, na Astrologia, quem diz como cada signo se comporta no Natal é a Casa 4, conhecida como a casa das relações familiares.

É ela que reflete as influências da nossa infância e como lidamos com o ambiente familiar. Por isso, o signo presente na sua Casa 4 diz como você se conecta com as tradições natalinas, os parentes e até os pequenos perrengues da festa.

Quer saber como cada pessoa brilha (ou causa) nessa época do ano? Confira como os astros explicam o jeitinho único de cada signo no Natal!

A Casa 4 na sua personalidade

A Casa 4 do Mapa Astral rege áreas bem importantes da nossa vida, como família, lar e raízes emocionais. Ela reflete sua relação com a infância e suas memórias mais marcantes bem como o que te faz se sentir acolhida(o) e protegida(o).

Essa casa também fala sobre heranças familiares, sua conexão com as origens e como você lida com a vida privada e a intimidade. Além disso, a Casa 4 toca em temas como o conforto no lar e até questões relacionadas ao final da vida.

O signo que ocupa sua Casa 4 traz pistas sobre todos esses assuntos e, claro, sobre como você se comporta no ambiente familiar – algo que aparece com força nas festas de Natal!

Encontre o signo da sua Casa 4

Existe um signo em cada casa astrológica do seu Mapa Astral. Para saber qual está na sua Casa 4, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o seu Mapa Astral gratuitamente.

Se não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento para fazer login.

Abaixo ou ao lado da Mandala, selecione a opção Casas Astrológicas .

. Em seguida, veja que signo se encontra na sua Casa 4. A pessoa do Mapa abaixo, por exemplo, tem Sagitário na Casa 4.

Conheça os significados de todas as casas astrológicas

Como cada signo se comporta no Natal

Agora que você já descobriu quem está na sua Casa 4, veja como cada signo se comporta no Natal:

Áries: o desbravador da festa

Com Áries na Casa 4, o espírito independente aparece até no Natal. Assim, essa pessoa gosta de liderar as brincadeiras, organizar o amigo secreto ou até sugerir mudanças na ceia.

Mas, atenção: não tente mandar em Áries na hora de escolher o cardápio ou os presentes, porque ele pode se irritar! Apesar disso, o dinamismo dessas pessoas anima qualquer ambiente.

Touro: o chef da ceia

Com Touro na Casa 4, o Natal é sobre conforto e segurança. Dessa forma, essas pessoas adoram uma ceia farta, bem organizada e, de preferência, com uma mesa decorada de forma impecável.

Elas são as primeiras a garantir que todos estejam bem alimentados e confortáveis. Só cuidado para não mexer nas sobremesas antes da hora, porque Touro pode levar isso a sério!

Gêmeos: o comunicador natalino

Com Gêmeos na Casa 4, a festa de Natal é uma grande oportunidade para socializar. Isso porque Gêmeos adora conversar, puxar assunto com parentes distantes e até reviver histórias engraçadas da infância.

Essas pessoas também podem ser as responsáveis por animar o grupo com jogos e dinâmicas. Só não estranhe se parecer que estão em todos os lugares da festa ao mesmo tempo.

Câncer: o acolhedor do Natal

Com Câncer na Casa 4, o Natal é sinônimo de emoção. Afinal, as pessoas com essa configuração são as que se emocionam na troca de presentes, montam a árvore com todo carinho e fazem questão de incluir todo mundo no clima natalino.

Elas são ótimas em criar um ambiente acolhedor e garantir que ninguém se sinta de fora.

Leão: o rei da celebração

Com Leão na Casa 4, o Natal é um verdadeiro show, e Leão está no centro dele! São as pessoas que adoram escolher o look mais chamativo, fazer discursos emocionados e liderar as fotos em família.

Elas têm o dom de alegrar o ambiente e inspirar todos a entrarem no clima. Porém, não espere que Leão divida muito os holofotes – o brilho é dele!

Virgem: o organizador da festa

Com Virgem na Casa 4, o Natal é milimetricamente planejado. São as pessoas que cuidam dos mínimos detalhes, desde a ordem dos pratos até a organização dos presentes.

Além disso, Virgem é aquele que sempre tem um kit de primeiros socorros para emergências ou sabe exatamente onde estão as pilhas extras para o pisca-pisca.

Libra: o mediador natalino

Com Libra na Casa 4, o Natal é sobre harmonia e beleza. Assim, essas pessoas adoram deixar o ambiente impecável, com a decoração perfeita e música suave ao fundo.

Além disso, Libra é quem apazigua os pequenos atritos familiares, garantindo que a ceia seja repleta de paz e boas conversas. Claro, tudo isso com muito charme e diplomacia.

Escorpião: o profundo no Natal

Com Escorpião na Casa 4, o Natal vai além da superfície. Para essas pessoas, é um momento de transformação e conexão profunda.

Elas podem trazer reflexões mais intensas ou até ajudar quem está passando por um momento difícil. Escorpião adora observar tudo ao redor e descobrir os segredos das reuniões natalinas.

Sagitário: o viajante da ceia

Com Sagitário na Casa 4, o Natal é sinônimo de aventura! Isso porque essas pessoas adoram contar histórias de viagens, filosofar sobre o significado da data e animar a festa com seu entusiasmo contagiante.

Se a ceia for na casa de Sagitário, espere um clima descontraído, com piadas e uma sobremesa exótica para variar.

Capricórnio: o responsável das festas

Com Capricórnio na Casa 4, o Natal é levado a sério. Por isso, para essas pessoas, tudo precisa sair como planejado, e a tradição é sempre respeitada.

São as primeiras a cuidar do orçamento da festa e garantir que todos se comportem à mesa. Mas, no fundo, adoram ver a família reunida e o trabalho duro sendo reconhecido.

Aquário: o diferentão do Natal

Com Aquário na Casa 4, o Natal é uma oportunidade para inovar. Essas pessoas podem propor trocas de presentes alternativas, mudar o cardápio tradicional ou até trazer um discurso sobre sustentabilidade.

Não esperem muita formalidade, mas, sim, muita criatividade e um clima leve e futurista.

Peixes: o sensível do Natal

Com Peixes na Casa 4, o Natal é um momento cheio de emoção. Afinal, são as pessoas que se emocionam com os discursos, fazem questão de incluir todo mundo e trazem um toque de magia para o ambiente.

Se alguém estiver triste ou precisar de apoio, Peixes estará lá com palavras de conforto e uma empatia que aquece o coração.

