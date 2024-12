Muita tensão na semana de Natal: veja o horóscopo de 22 a 28/12

Vem chegando o Natal! E, a julgar pelo horóscopo de 22 a 28/12, não custa adicionar mais um pedido na sua cartinha ao Papai Noel: paciência, muita paciência.

A última semana de dezembro tende a ser marcada por trânsitos tensos, e todos têm início justamente na véspera de Natal, terça-feira (24). Para começar, Vênus formará quadratura com Aquário, o que tende a acentuar as diferenças e causar alguns atritos.

Além disso, uma quadratura em T envolvendo Mercúrio, Júpiter e Saturno promete impor limitações à sua empolgação com algumas notícias mais chatas ou entraves.

Por fim, a oposição entre Marte e Plutão pode ampliar a agressividade e tocar em temas sensíveis da sua autoestima.

A boa notícia é que saber disso de antemão pode ajudar você a lidar melhor com os desafios. Afinal, não é possível controlar as circunstâncias, mas sim a forma como você reage a elas. Dito isso, vamos aos destaques desta semana?

Resumo do horóscopo de 22 a 28/12:

A partir de terça-feira (24): quadratura de Vênus com Urano

quadratura de Vênus com Urano A partir de terça-feira (24): quadratura em T entre Saturno, Mercúrio e Júpiter

quadratura em T entre Saturno, Mercúrio e Júpiter A partir de terça-feira (24): oposição entre Marte e Plutão

Agora que você viu os principais movimentos dos astros, descubra os detalhes do horóscopo de 22 a 28/12 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Vênus e Urano prometem testar nossa paciência

A recomendação para este Natal é: seja paciente. Isso porque, a partir de terça-feira (24), Vênus em Aquário começa uma quadratura com Urano em Touro. Esse aspecto atinge seu ponto exato no sábado (28) e se estende até a segunda seguinte (30).

Quando a gente tem essa combinação no céu, há muitas diferenças a serem administradas, o que pode criar imprevistos e algumas situações desconfortáveis. A configuração astrológica sugere bastante agitação e, consequentemente, mais nervosismo.

Por isso, nas festas de Natal, fique de olho na possibilidade de ocorrências como:

mudanças de planos de última hora;

convidados que não aparecem;

pessoas próximas acometidas por viroses ou doenças repentinas;

discussões acaloradas;

imprevistos;

despesas inesperadas.

Atenção nos relacionamentos

A quadratura entre Vênus e Urano demanda algum cuidado com a tendência ao radicalismo. Você pode se sentir com vontade de tocar em temas polêmicos, já que ela aciona mais rebeldia, e isso pode estragar o Natal​.

Lembre-se de que você pode ter suas diferenças com algum parente, mas o Natal talvez não seja o melhor momento para discuti-las. Afinal, é uma ocasião para congregar e reunir os entes queridos.

De qualquer maneira, esse cenário também pede um ponto de equilíbrio entre desejos, por vezes, antagônicos. Uma pessoa pode querer uma coisa, e a outra desejar algo distinto. Se cada uma ceder um pouquinho, pode-se chegar a um meio termo.

Também há chance de querer quebrar padrões. Se isso for uma decisão conjunta, ótimo, já que Vênus em Aquário ama variar a rotina​.

Atenção para os casais: há risco de ruptura nas relações que já não andam muito bem. Não precisa ser nada grave, mas, como é um período que tende a acentuar as diferenças, o Natal pode ser um marco para o término de relacionamentos que estejam por um fio.

Como esse trânsito age na SUA vida?

Com Vênus em evidência no horóscopo de 22 a 28/12, é importante descobrir que área do seu Mapa Astral está sendo ativada por esse planeta neste momento. Isso mostra onde você está mais vulnerável e aponta como se preparar para o que pode acontecer.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado.

Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Vênus na casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Vênus na casa 3.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Vênus na casa 3. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Preocupação com Mercúrio, Júpiter e Saturno

Outro foco de dificuldades para este Natal é a interação entre três planetas numa quadratura em T. Também a partir de terça-feira (24), Mercúrio em Sagitário fará oposição com Júpiter em Gêmeos, e ambos os planetas estarão a 90 graus de Saturno em Peixes.

Essa quadratura em T se estende até o sábado (28) e será um tanto dicotômica. De um lado, Mercúrio em Sagitário transpira empolgação. De outro, Saturno vai impor limitações. Assim, pode haver uma oscilação entre otimismo e pessimismo.

Por exemplo:

Você pode programar algo superbacana para a folga de fim de ano, mas, quando chega lá, o local está fechado ou cai um temporal.

Ou você vai tirar uma foto linda numa paisagem paradisíaca e depois descobre que tem algo estragando sua selfie ou o local está, inesperadamente, lotado.

Mercúrio com Saturno é um aspecto de preocupação. Seja com o filho que está doente, seja com o bolso, se houver uma despesa imprevista. Sabendo que o cenário não é dos mais favoráveis, é melhor manter o espírito leve e ter jogo de cintura para lidar com as adversidades.

Mercúrio rege as nossas comunicações, conexões e trânsito. Num cenário de limitações, tudo indica um Natal com muitas travas nessas áreas. Se você cair num engarrafamento, por exemplo, trate de botar uma musiquinha e tentar fazer daquele momento algo menos doloroso.

Outros perrengues que podem ocorrer:

panes mecânicas em veículos;

voos atrasados ou cancelados;

queda de sistemas, como falhas em internet e telefonia.

Oposição Marte/Plutão bota o dedo na ferida

A véspera de Natal também marca o início de outro trânsito bastante intenso: Marte em Leão oposto a Plutão em Aquário. Esse ciclo tem início na terça-feira (24) e vai até a primeira quinzena de janeiro de 2025.

Já vivemos esta oposição entre o fim de outubro e a primeira quinzena de novembro, e ele está de volta porque Marte está retrógrado. Esse é um aspecto que desgasta e que pode provocar cansaço físico também.

Como as diferenças já estarão evidenciadas pela quadratura entre Vênus e Urano, o desafio será manter a serenidade em meio aos atritos em potencial. Ou seja, não ceder à tentação de reagir intempestivamente ao incômodo e à provocação incitada pelos outros.

A oposição de Marte com Plutão pode mexer em feridas internas, cutucando exatamente onde nos dói mais. Até porque Leão tem a ver com ego e como a gente se sente a nosso respeito. Então, uma situação vista como ameaça a essa esfera pode ser bastante sensível.

O risco aqui é interpretar tudo como uma provocação, especialmente em assuntos não bem resolvidos dentro de você. Por exemplo, se você está sem emprego e algum tio pergunta se você está procurando vagas. É lógico que você está, e essa pergunta pode magoar e mexer com a sua autoestima.

Agressividade em alta

No cenário coletivo, Marte oposto com Plutão sugere um período com agressividade em alta. Desde que Marte começou a retrogradar, no dia 06/12, isso ficou bem evidente​, com um aumento de conflitos.

Tenha atenção a:

​aumento de crimes como roubos e assaltos, especialmente nos grandes centros urbanos, nesta época de Natal, Ano Novo e férias.

como roubos e assaltos, especialmente nos grandes centros urbanos, nesta época de Natal, Ano Novo e férias. eventos climáticos de grande intensidade, o que pode ser um transtorno para esse período de festas e celebrações.

Por isso, para você que acompanha ​estas previsões, a recomendação é: cautela. Ela pode ajudar nesta semana com muitos empecilhos e doses de impaciência. ​Lembre-se: é a atitude que faz a diferença.

Veja todas as previsões da Astrologia para 2025

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Muita tensão na semana de Natal: veja o horóscopo de 22 a 28/12 apareceu primeiro em Personare.