Poderoso ritual para a última Lua Nova do ano

Das quatro fases da Lua, a Lua Nova é, sem dúvida, a mais poderosa para planejar e recomeçar. É quando o céu escurece para dar espaço à criação do novo, e é exatamente essa energia que nos convida a encerrar 2024. Por isso, recomendo um Ritual para a última Lua Nova do ano!

A última Lua Nova do ano, sob a energia de Capricórnio, surge no dia 30 de dezembro, às 19h26 (horário de Brasília). Além do significado da fase, esta é a segunda Lua Nova – por isso, é uma Lua Negra!

Ou seja, teremos a energia duplicada nesta virada de ano! Perfeita para o ritual que você aprende a seguir.

Já salva aqui o calendário lunar 2025 completo! Assim, aproveite a energia de cada fase e signo da Lua para alinhar suas metas e planos.

Ritual para a última Lua Nova do ano

Então, agora, vamos ao Poderoso ritual para fazer na última Lua Nova do ano. Você pode fazer tanto no dia 30, quando começa a lunação, quanto qualquer dia até dia 06/01. Vamos nessa?

1. Reflexão sobre 2024

Antes de seguir em frente, faça uma revisão do seu ano. Pegue um caderno e anote os acontecimentos significativos, tanto positivos quanto negativos. O objetivo aqui é olhar com clareza para o que aconteceu, o que foi bom e o que você deseja deixar para trás.

Aproveite a energia da Lua Negra para olhar para os relacionamentos e padrões que precisam ser encerrados. Anote as relações e situações que você percebe que já não têm mais propósito em sua vida.

2. Libere o que não serve mais

Com a Lua em Capricórnio, a energia está voltada para a concretização e a estruturação. Mas para isso, precisamos limpar o que não serve mais. Portanto, faça essa meditação de limpeza energética profunda.

Essa é uma fase de libertação, de deixar ir aquilo que não serve mais. A meditação vai reforçar a sua reflexão e liberar espaço pro novo.

3. Faça uma limpeza energética

Como você já definiu o que precisa deixar ir o que não contribui mais para sua evolução, chegou a hora de liberar qualquer peso emocional ou energético que possa estar bloqueando seu caminho para o novo ciclo.

Além da meditação, faça práticas de limpeza energética, como um banho de ervas ou faça uma defumação poderosa.

4. Planejamento para 2025

Agora é o momento de olhar para o futuro. Use esse momento de introspecção para jogar o Tarot do Ano e descobrir o Arcano que rege seu 2025. A carta que surgir será sua guia principal.

Sorteie também uma carta para cada mês, para que você possa planejar o ano com mais clareza e foco. Esse é o momento de colocar em prática os aprendizados adquiridos durante o ano e alinhar suas intenções com as energias de 2025.

5. Defina suas Metas e Prioridades para 2025

Com o conhecimento do seu Arcano de 2025 em mãos, escreva suas intenções e metas para o próximo ano. Limite-se a três prioridades. Capricórnio pede foco e seriedade, então não sobrecarregue suas metas.

Seja prático e realista, estabelecendo ações claras que podem ser executadas ao longo do ano.

6. Coloque suas Metas em um Lugar Visível

Guarde suas intenções e metas em um lugar onde possa vê-las constantemente. Uma sugestão é fazer no formato de Vision Board (aqui você vê como fazer).

Esse ritual de visibilidade é fundamental para manter o foco. Lembre-se de que Capricórnio é um signo de ação, então, após definir suas metas, comece a planejar os primeiros passos para alcançar seus objetivos.

Acredite que você tem o poder de estruturar e realizar tudo o que deseja em 2025.

Dicas extras

O ritual da última Lua Nova do ano é simples e muito poderoso — desde que você faça com intenção e fé.

Se você quiser alguns recursos extras, aqui estão algumas dicas para você incluir no seu ritual, mas também ao longo do ano:

Carolina Senna

Especialista em saúde integrativa pelo Institute of Integrative Nutrition de Nova York, Mestre em Reiki e sócia-fundadora do Personare

senna@personare.com.br

