Vem aí 2025 e você pode ter muita sorte no amor! Se você está em busca de romance, prepare o coração e as músicas que tocam a alma, pois terá muita emoção no ar.

Alguns signos vão viver paixões arrebatadoras e conectar-se de maneira profunda, enquanto outros vão passar por um período de introspecção no campo afetivo.

Para descobrir quem se dará melhor, consultamos as previsões dos astrólogos Márcia Fervienza, Nai Tomayno e Yub Miranda. Em seguida, vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre sua vida amorosa em 2025!

Veja as previsões para o amor em janeiro de 2025

Signos com mais sorte no amor em 2025

Câncer

2025 será um ano cheio de momentos especiais para Câncer. Com o apoio de Vênus e Júpiter entre fevereiro e junho, o signo terá a chance perfeita para fortalecer vínculos e viver experiências românticas inesquecíveis.

O eclipse de setembro trará à tona emoções profundas, ajudando a consolidar conexões emocionais genuínas. Apesar de alguns desafios, como a oposição de Marte e Plutão, o ano promete ser de muito amor e intensidade.

Sagitário

Sagitário viverá um ano de renovação romântica com Urano, que mudará as dinâmicas dos relacionamentos entre julho e novembro. O eclipse de março ajudará a equilibrar as ambições pessoais e as relações afetivas, criando espaço para algo mais profundo.

Embora haja alguns ajustes a serem feitos em setembro, o ano promete transformar a vida amorosa de Sagitário, trazendo romance, criatividade e muita paixão.

Capricórnio

2025 será um ano intenso para Capricórnio, com Marte e Júpiter ampliando as possibilidades no campo amoroso. O período entre junho e novembro será especialmente favorável, com a chance de fortalecer compromissos, iniciar relacionamentos significativos ou até formalizar uma união.

Mesmo com os desafios de Júpiter retrógrado em novembro, o ano será uma mistura de paixão e estabilidade para quem der abertura às novas experiências.

Peixes

Para Peixes, 2025 será um verdadeiro ano do amor! Com Júpiter iluminando o setor de romances e prazer entre junho e novembro, o signo vai viver uma expansão nas conexões amorosas e se envolver em novas paixões.

Mesmo com os eclipses de março e setembro, que pedem introspecção, o ano trará a chance de fortalecer vínculos, alinhar expectativas e viver o amor de forma autêntica e mágica.

E os outros signos?

Não se preocupe! Mesmo que seu signo não tenha tanta sorte no amor em 2025, todas as pessoas terão chances de viver essa área da vida de forma única. Confira abaixo as previsões para os demais signos!

Áries

2025 será um ano de muitos altos e baixos para Áries no campo afetivo. De fevereiro a abril, Vênus traz oportunidades para fortalecer laços, mas seu período retrógrado pode trazer amores do passado e algumas reflexões desafiadoras.

Já em agosto e setembro, Marte e Netuno criam tensões, exigindo paciência para equilibrar a independência e a intimidade.

Touro

Em 2025, Touro vai passar por grandes transformações no amor. Urano vai mexer nas dinâmicas dos relacionamentos a partir de julho, e março vai trazer uma carga intensa com Lilith e um eclipse solar, pedindo que o signo liberte-se de padrões antigos.

Novembro também traz a necessidade de cuidados na comunicação, com Mercúrio retrógrado exigindo atenção para evitar conflitos.

Gêmeos

Gêmeos terá um ano de muitas mudanças no amor, com Urano influenciando o signo e trazendo a necessidade de repensar as relações e testar a independência emocional.

Vênus promete momentos de romance e leveza entre julho, outubro e dezembro, mas março e novembro serão meses de mais desafios, com eclipses e tensões pedindo paciência e clareza.

Leão

Leão vai viver transformações intensas no amor em 2025, com Plutão trazendo desafios e momentos de autoconhecimento. Entre novembro e dezembro, Marte em Sagitário e Lilith vão trazer paixão e aventura, favorecendo novas conexões.

Porém, março a junho serão períodos mais complicados, com Vênus retrógrado e tensões de Plutão exigindo reavaliações nas relações.

Virgem

Virgem vai passar por uma jornada de reflexão e transformação no amor, com os eclipses colocando em evidência a identidade e os relacionamentos.

Março e setembro serão momentos de grandes oportunidades para o autoconhecimento, ideais para abrir novos capítulos no romance ou alinhar relações. No entanto, setembro vai exigir clareza, pedindo que as relações sejam encaradas sem idealizações.

Libra

Libra começa o ano de 2025 em um clima de introspecção, com Marte retrógrado até fevereiro, pedindo uma revisão nas dinâmicas amorosas. Para quem está só, novas conexões podem surgir, mas de forma mais gradual.

Março será o mês-chave para Libra, com o Sol e Vênus iluminando sua vida amorosa, criando ótimas oportunidades para encontros e para fortalecer os laços afetivos.

Escorpião

2025 será um ano de grandes transformações no amor para Escorpião. O eclipse de março vai ajudar a reativar as paixões de forma autêntica, enquanto entre julho e novembro, Urano vai desafiar seu controle, pedindo uma abordagem mais leve e vulnerável.

Novembro promete ser um mês de surpresas e ajustes importantes, exigindo mudanças nos relacionamentos.

Aquário

Aquário vai viver um ano de mudanças no amor em 2025, com Plutão e Urano incentivando novas formas de se conectar. Entre julho e novembro, o romance vai ganhar leveza, criando novas oportunidades para renovar relações ou atrair novas conexões autênticas.

No entanto, janeiro, fevereiro, julho e agosto vão trazer desafios, com Marte e Mercúrio retrógrados pedindo ajustes na comunicação.

Veja as previsões completas para o seu signo em 2025

