As cores para o Ano Novo são uma maneira de alinhar suas intenções com a energia positiva do novo ciclo. Afinal, segundo a Terapia das Cores, cada cor tem uma vibração energética diferente e pode ajudar a potencializar oportunidades ou superar desafios.

E ao olhar para as previsões dos signos em 2025, podemos entender quais são as oportunidades e os desafios de cada um.

Com base nisso, sugerimos as cores da Virada para cada signo. Vem ver!

Cores da Virada do Ano para cada signo

Ao combinar as cores do seu signo solar com a do Ascendente, você cria uma base sólida para atingir suas metas e enfrentar os desafios com confiança no ano novo.

Se você não sabe qual é o seu signo solar ou o Ascendente, não se preocupe! Confira seu Mapa Astral gratuitamente no Personare e descubra rapidamente a cor que rege o seu ano de 2025.

Áries

Áries terá um ano de novos começos e grandes conquistas, com destaque para a liderança e o crescimento financeiro. Por isso, a cor para o Ano Novo de Áries é o vermelho, que traz energia, motivação e autoconfiança, fundamentais para os novos desafios.

O laranja também é ideal, pois estimula a ousadia e a ação. Já o verde ajuda a renovar as energias e trazer equilíbrio, especialmente para enfrentar qualquer obstáculo com serenidade.

Leia aqui as previsões para Áries em 2025

Touro

Para Touro, 2025 traz foco nas relações autênticas e oportunidades no trabalho, além de ganhos inesperados. Por isso, a cor de Ano Novo de Touro é o rosa, que promove suavidade e conexão com o coração, essencial para fortalecer os relacionamentos.

O vermelho e o laranja são ótimos para impulsionar a energia, coragem e motivação para enfrentar os desafios do ano com confiança e ação.

Leia aqui as previsões para Touro em 2025

Gêmeos

Gêmeos viverá um ano de liberdade pessoal e inovação, com grandes chances de crescimento no trabalho. Por isso, a cor para o Ano Novo de Gêmeos é o vermelho, que simboliza energia intensa e autoconfiança.

Essa cor será crucial para fortalecer sua motivação e ação, ajudando Gêmeos a se concentrar e tomar decisões ousadas durante o ano.

Leia aqui as previsões para Gêmeos em 2025

Câncer

Câncer vivenciará em 2025 a concretização de planos antigos, especialmente na carreira, com grandes chances de sucesso financeiro. Por isso, a cor para o Ano Novo de Câncer é o laranja, que traz energia e estimula a criatividade.

Já o amarelo traz clareza de mente, ajudando a focar nos objetivos, enquanto o verde mantém o equilíbrio emocional durante o ano de transformações.

Leia aqui as previsões para Câncer em 2025

Leão

Leão experimentará um ano de reorganização financeira e importantes decisões nos relacionamentos. Por isso, a cor de Ano Novo de Leão é o rosa, que reforça o amor, a atração e o cuidado emocional.

Mas o verde também é ideal para a virada, pois promove renovação e estabilidade emocional, ajudando a equilibrar os desafios que podem surgir.

Leia aqui as previsões para Leão em 2025

Virgem

2025 será um ano de prosperidade e aperfeiçoamento na carreira para Virgem, com oportunidades de explorar novas habilidades.

A cor de Ano Novo de Virgem é o verde, que proporciona equilíbrio e estabilidade, essencial para o desenvolvimento de novos projetos e o crescimento emocional. O laranja estimula a ação, enquanto o rosa ajuda a conectar com as emoções profundas.

Leia aqui as previsões para Virgem em 2025

Libra

Libra viverá um ano de crescimento no trabalho e prosperidade financeira, especialmente em projetos colaborativos. Por isso, a cor de Ano Novo de Libra é o laranja, ideal para energizar as ações e promover mudanças.

O verde traz equilíbrio, e o azul favorece a comunicação clara e foco nos objetivos, ajudando a equilibrar a vida profissional e pessoal.

Leia aqui as previsões para Libra em 2025

Escorpião

Em 2025, Escorpião passará por mudanças radicais e novas oportunidades de liderança. Assim, as cores de Ano Novo de Escorpião são o vermelho, que aumenta a energia vital, e o laranja, que traz mais ousadia e confiança.

Além disso, o rosa é ideal para a cura emocional e a expansão da intimidade, essencial para fortalecer as relações profundas.

Leia aqui as previsões para Escorpião em 2025

Sagitário

Sagitário viverá transformações significativas em 2025, principalmente na carreira. A cor de Ano Novo de Sagitário é o violeta, que favorece a transformação e o autoconhecimento.

Além disso, o vermelho e o laranja ampliam a energia e a autoconfiança, essenciais para aproveitar as oportunidades de crescimento e avanço.

Leia aqui as previsões para Sagitário em 2025

Capricórnio

Capricórnio passará por um ano de reinvenção profissional e grande potencial financeiro. A cor de Ano Novo de Capricórnio é o vermelho, que estimula ações ousadas e autoconfiança.

O laranja também é ideal, pois traz a energia necessária para iniciar projetos novos, enquanto o rosa suaviza as emoções e traz estabilidade.

Leia aqui as previsões para Capricórnio em 2025

Aquário

2025 será um ano de crescimento e inovação para Aquário, com a autenticidade sendo chave nos relacionamentos e no trabalho.

A cor de Ano Novo de Aquário é o azul, que favorece clareza mental e comunicação, ajudando Aquário a alcançar seus objetivos de forma eficiente e estratégica. Além disso, o verde é essencial para trazer equilíbrio e harmonia durante o ano de mudanças.

Leia aqui as previsões para Aquário em 2025

Peixes

Peixes vivenciará um ano de fortalecimento nos relacionamentos e estabilidade financeira. A cor de Ano Novo de Peixes é o verde, que traz equilíbrio emocional e ajuda Peixes a lidar com as mudanças de forma mais serena.

O rosa também é indicado para promover harmonia nos relacionamentos e atrair boas energias para o ano de crescimento e autodescoberta.

Leia aqui as previsões para Peixes em 2025

