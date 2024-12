Segunda Lua Nova de dezembro 2024: entenda a Lua Nova em Capricórnio

Pouco antes de encerrarmos 2024, teremos uma Lua Nova em Capricórnio. A última lunação do ano chega com a energia da responsabilidade e convidando para focarmos em projetos de longo prazo.

O novo ciclo lunar tem início dia 30/12, exatamente às 19h26 (horário de Brasília), no grau 9°43 do signo de Capricórnio e abre um novo mês lunar, ou seja, este é o momento de definir suas energias e temas para os próximos 30 dias.

Trata-se de uma lunação em um signo de Terra, voltado para a ordenação e organização de nosso mundo material. Ou seja, a Lua Nova em Capricórnio é ótima para encerrar o ano pensando no que você quer realizar em 2025.

VEJA AQUI AS PREVISÕES COMPLETAS PARA 2025

Qual o dia da Lua Nova de dezembro

A Lua Nova em Capricórnio é a segunda Lua Nova de dezembro. A primeira foi em Sagitário no dia 01/12. A segunda é esta Lua Nova em Capricórnio, que começa às 19h25 do dia 30 de dezembro.

SALVE AQUI O CALENDÁRIO LUNAR 2025

Toda Lua Nova inicia um mês lunar, que dura até a próxima Lua Nova. Por isso, todos os movimentos astrológicos que estão acontecendo no dia da Lua Nova podem repercutir pelo período de um mês (até a próxima Lua Nova).

Fases do ciclo lunar da Lua Nova em Capricórnio

Lua Nova em Capricórnio: dia 30/12, às 19h26

dia 30/12, às 19h26 Lua Crescente em Áries: dia 06/01, às 20h56

dia 06/01, às 20h56 Lua Cheia em Câncer: dia 13/01, às 16h26

dia 13/01, às 16h26 Lua Minguante em Escorpião: dia 21/01, às 17h30

A lunação em Capricórnio inicia um ciclo de estrutura e planejamento, ideal para estabelecer metas práticas e de longo prazo. Ela começa com um impulso de concretização e seriedade.

Com a Lua Crescente em Áries, essa energia se intensifica com coragem e iniciativa, impulsionando-nos a agir para alcançar nossos objetivos.

Então, na Lua Cheia em Câncer, o ciclo atinge seu ápice, trazendo à tona temas de família, segurança emocional e cuidado, equilibrando a ambição capricorniana com a sensibilidade.

Por fim, a Lua Minguante em Escorpião nos leva a uma fase de introspecção e transformação profunda, encerrando o ciclo com uma energia de renovação e desapego.

Portanto, este ciclo lunar oferece uma oportunidade de integrar disciplina com intuição, incentivando uma jornada de conquistas conscientes e alinhadas com nossas emoções e raízes.

Para entender as luas

+ Calendário Lunar 2025

+ Os significados das fases da lua

+ A Lua no Mapa Astral

O melhor da Lua Nova em Capricórnio

Planejamento: trace suas metas para o futuro quanto antes. Não se distraia. Foco: é hora de fazer crescer o que você precisa ver desenvolvido no plano material. Empenhe-se! Cuidado com as ilusões: verifique quais crenças lhe fazem bem ou não. Teste tudo e não acredite em falsas projeções. Transformação: esta lunação é uma boa oportunidade para que fazer grandes mudanças necessárias. Semear: a segunda Lua Nova de dezembro é ótima para plantar sementes que serão importantes no futuro, ou seja, suas metas do ano precisam ser iniciadas, não empurradas para depois. Em movimento: é hora de dar passos importantes na vida concreta e material. Não perca tempo para começar!

Suas previsões para Lua Nova em Capricórnio

Cada pessoa viverá a Lua Nova em Virgem em uma área diferente, ou seja, uma parte específica da sua vida ganha mais destaque nesta lunação. Isso é fácil de conferir, porque o Horóscopo Personare calcula para você gratuitamente.

Basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso é muito mais completa do que ver apenas o seu signo.

— essa ferramenta traz previsões personalizadas para você, baseada nos seus dados de nascimento. Por isso é muito mais completa do que ver apenas o seu signo. Ao visualizar seus trânsitos astrológicos ativos neste momento, você vai procurar pela casa em que a Lua estará no dia da Lua Nova em Capricórnio (30/12)

Na imagem abaixo, você vê um exemplo. Perceba que a pessoa está vivendo um ciclo de Lua na Casa 9 e a área da vida representada por essa casa está em evidência neste momento na vida da pessoa do exemplo.

Então, agora que você já sabe por qual Casa do seu Mapa a lunação virginiana acontecerá, leia as dicas da astróloga Bela Medeiros para este mês lunar:

Lunação na Casa 1

A Lua Nova em Capricórnio sugere um bom momento para iniciar projetos, refletir sobre suas metas para o próximo ano e começar a plantação dessas intenções. Portanto, durante este mês, você deve:

Definir seus objetivos e começar a construir o que deseja ver realizado ao longo do ano.

Aproveite para fazer coisas diferentes e se abrir para novas pessoas e experiências.

Explorar seus talentos e dons, experimentando formas de expressão autênticas e inovadoras.

Além disso, estabeleça intenções claras e alinhadas com quem você quer se tornar, iniciando com confiança o caminho para alcançar seus objetivos.

Lunação na Casa 2

O foco deste mês lunar é sua vida material e financeira, proporcionando um período para novas iniciativas. Portanto, neste ciclo, você deve:

Examinar oportunidades que tragam movimento à sua estabilidade financeira.

Conectar-se com seu corpo e cuidar melhor da saúde ou rotina de trabalho.

Fortalecer a autoconfiança e acreditar no seu valor e potencial para alcançar suas metas.

Além disso, estabeleça um planejamento cuidadoso para seus recursos, criando bases sólidas para uma vida material mais segura.

Lunação na Casa 3

A Lua Nova em Capricórnio ativa sua Casa do mental inferior, comunicação e aprendizado. Durante esta lunação, é aconselhável que você:

Organize seus pensamentos e foque em aprender algo novo que ajude no seu crescimento.

Fortaleça o contato com irmãos, vizinhos e amigos próximos, pois isso pode ser essencial para seu equilíbrio e apoio.

Esteja atento a possíveis incômodos de saúde; cuide bem de seu corpo para manter uma rotina saudável.

Além disso, aplique o que sabe e busque clareza na comunicação, especialmente em interações cotidianas.

Lunação na Casa 4

A primeira Lua Nova de 2024 ativa temas domésticos e familiares. Portanto, neste mês lunar, é indicado que você:

Avalie seu ambiente doméstico e considere mudanças que tragam mais harmonia e organização.

Gerencie melhor sua vida financeira para garantir estabilidade e segurança familiar.

Aproveite oportunidades que possam melhorar a dinâmica familiar ou fortalecer laços com seus entes queridos.

Além disso, use este período para se reconectar com suas raízes e reforçar o suporte emocional em casa.

Lunação na Casa 5

A Lua Nova em Capricórnio planta sementes na sua área social e de expressão pessoal. Durante esta lunação, é interessante que você:

Invista em atividades criativas e explore sua própria expressão, seja em hobbies, arte ou novos projetos.

Avalie seus relacionamentos românticos e considere investir mais em experiências enriquecedoras e significativas.

Busque expandir seu círculo social e fortalecer conexões que estejam alinhadas com seu propósito.

Reflita sobre uma nova vocação ou atividade que permita uma expressão mais autêntica de quem você é.

Lunação na Casa 6

O foco deste mês é o cuidado com o corpo e a rotina. Para aproveitar a Lua Nova em Capricórnio, você pode:

Investir em hábitos saudáveis, nutrição e rotinas que aprimorem seu bem-estar físico e emocional.

Considerar mudanças arrojadas no ambiente de trabalho.

Moldar novos métodos que tragam organização e eficiência ao seu dia a dia.

Além disso, refleta sobre como pode agir com mais disciplina e persistência para alcançar seus objetivos profissionais.

Lunação na Casa 7

O mês lunar traz possibilidades para novidades e compromissos nas relações. Durante este ciclo, você deve:

Estar atento às novas conexões afetivas, parcerias de negócio ou interações com clientes.

Cultivar relações mais significativas e abrir-se para oportunidades de crescimento mútuo.

Fortalecer a colaboração em parcerias e buscar o equilíbrio entre dar e receber nos relacionamentos.

Lunação na Casa 8

Este ciclo lunar pede atenção às suas inseguranças e investimentos. Portanto, neste mês, é recomendável que você:

Reconheça e encare suas maiores inseguranças, buscando uma transformação interna.

Considere empenhar-se mais em investimentos financeiros ou emocionais que possam gerar crescimento.

Use sua energia para expandir sua visão espiritual e trabalhar seu inconsciente.

Desenvolva hábitos que ajudem a lidar com as dificuldades, permitindo uma renovação emocional profunda.

Lunação na Casa 9

A Lua Nova em Capricórnio traz uma energia de expansão e descoberta. Neste mês, você deve:

Organizar uma viagem ou explorar novas filosofias e culturas que enriqueçam sua visão de mundo.

Prestar atenção a possíveis definições em temas jurídicos ou acadêmicos.

Refleta sobre as mudanças na forma como você se vê e se apresenta ao mundo.

Abraçar novas ideias e perspectivas, pois elas podem ser cruciais para seu crescimento pessoal.

Lunação na Casa 10

O foco deste mês é o campo profissional e as ambições a longo prazo. Para aproveitar essa energia, você pode:

Plantar sementes para projetos e iniciativas que vão se consolidar no futuro.

Abrir-se a novas propostas ou redefinir objetivos profissionais com mais clareza e determinação.

Refletir sobre como pode usar esta lunação para consolidar suas metas e contribuir para sua carreira.

Mas também cultive um posicionamento forte e confiável, alinhando-se com seu propósito profissional.

Lunação na Casa 11

A Lua Nova em Capricórnio ativa o coletivo e os planos futuros. Por isso, neste ciclo lunar, é importante que você:

Dedique-se a grupos e causas coletivas, trazendo mais direcionamento e novas ideias.

Estabeleça metas concretas para seu futuro, aproveitando essa energia disciplinada.

Trabalhe para fortalecer suas amizades e colaborações, e cultive relações que estejam em sintonia com seus valores.

Além disso, reflita sobre o caminho que deseja para o futuro e busque apoio nas suas redes para alcançá-lo.

Lunação na Casa 12

Esta lunação representa um chamado para acessar seu mundo interno e subconsciente. Durante este mês, é interessante que você:

Feche ciclos de forma consciente e se prepare para um novo começo, entendendo e acolhendo o que precisa ser transformado.

Investigue seu passado e raízes para entender melhor suas inseguranças e emoções profundas.

Explore terapias que ajudem no autoconhecimento e tragam cura para feridas emocionais antigas.

Além disso, permita-se momentos de introspecção e busca espiritual, acessando respostas no seu interior.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Segunda Lua Nova de dezembro 2024: entenda a Lua Nova em Capricórnio apareceu primeiro em Personare.