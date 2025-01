Ano Novo com Lua Nova: as previsões da semana de 29/12 a 04/01

Adeus ano velho, feliz ano novo! 2025 começa com a toda a intensidade deixada por 2024. É o que apontam as previsões da semana de 29/12 a 04/01.

Nos últimos dias de 2024, ainda teremos uma Lua Nova, um ciclo associado a começos. Além disso, é uma lunação em Capricórnio, o que confere uma boa dose de realismo para lidar com os desafios do início de 2025.

Veja aqui as previsões completas para 2025!

Resumo das previsões da semana de 29/12 a 04/01:

Agora que você viu os principais movimentos dos astros, descubra os detalhes das previsões da semana de 29/12 a 04/01 e saiba como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas especificamente na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Lua Nova em Capricórnio pede realismo

Pode até parecer paradoxal, mas 2024 se encerra com uma Lua Nova, um ​f​ator astrológico clássico de começos​!

Essa Lua Nova, a segunda do mês, começa na segunda-feira (30) e todos os trânsitos do momento ficam marcados no mapa desta lunação, reverberando até a próxima Lua Nova, em 29/01.

Já salva aqui o calendário lunar de 2025

Como vai pegar em cheio o Ano Novo, é positivo, porque Capricórnio traz uma energia prática e focada, ideal para alinhar as metas de 2025.

Como aplicar na sua vida:

Aproveite para fazer seus rituais de Ano Novo com muita intenção, mas mantenha os pés no chão.

com muita intenção, mas mantenha os pés no chão. Organize suas finanças e planeje o orçamento para o início do ano.

Reflita sobre objetivos concretos: o que você quer conquistar em 2025?

Além disso, dois aspectos desafiadores presentes na Lua Nova ficam marcados nas próximas semanas:

Vênus quadrada a Urano traz um desejo de mudança

Enquanto Marte oposto a Plutão acentua uma sensação de que estamos sendo exigidos e temos de rumar para transformações.

O lado favorável é que Capricórnio, o signo desta Lua Nova, é moderado. Assim, por mais que haja certa irritação (típica de Marte oposto a Plutão) e pouca paciência com o que não está funcionando tão bem (Vênus com Urano), ​teremos a ajuda do nosso gestor interno.

Atenção!

Dentre os desafios, cuide com:

Instabilidades financeiras , coletivas e pessoais.

, coletivas e pessoais. Despesas inesperadas ao longo do mês, o que pode ampliar a sensação de escassez.

Daí a importância de se apoiar em Capricórnio para lidar com tudo isso com prudência, sabedoria, resiliência e visão de longo prazo.

Vênus/Urano e o desejo de mudança

Até segunda-feira (30/12), a quadratura entre Vênus e Urano pode gerar instabilidade, especialmente nas relações.

O que pode acontecer:

Fim de relações desgastadas ou reavaliação de dinâmicas amorosas.

Mudanças no visual, como corte de cabelo ou estilo de roupa.

Surpresas e imprevistos que pedem paciência para lidar com o inesperado.

É preciso ter muita paciência para lidar com imprevistos e surpresas. Afinal, é um aspecto de bastante agitação.

Autoestima abalada com oposição Marte/Plutão

Ao longo de toda a semana, Marte em Leão segue oposto a Plutão em Aquário nos primeiros 10 dias de janeiro.

Esse aspecto desafiador (que estará presente no Ano Novo!) traz intensidade às relações e pode despertar conflitos. Individualmente, esse aspecto questiona sua identidade e autoestima.

Então, veja algumas dicas:

Pergunte-se: “Quem eu sou e como quero me posicionar neste novo ano?”

“Quem eu sou e como quero me posicionar neste novo ano?” Evite projeções: em momentos de tensão, busque introspecção em vez de culpar os outros pelos problemas.

em momentos de tensão, busque introspecção em vez de culpar os outros pelos problemas. Tenha cautela nas relações: modere as palavras e atitudes para evitar discussões desnecessárias.

No coletivo, esse aspecto pode intensificar episódios de violência, tensões sociais e fenômenos climáticos extremos.

Por isso, as previsões da semana de 29/12 a 04/01 pedem atenção para:

assaltos,

arrastões,

crimes violentos,

tensões,

destruições nas guerras,

fenômenos climáticos.

Com tanta tensão, temos de buscar uma blindagem. O segredo está no equilíbrio, adotando a cautela, mas sem deixar que o medo tome conta de nossa vida.

Dicas específicas para você!

Com Marte em evidência no céu da semana, é importante descobrir que área do seu Mapa Astral está sendo ativada por esse planeta no momento. Isso mostra onde você está mais sensível.

A forma mais fácil e segura de entender que parte da vida é essa é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Marte na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Marte na Casa 11.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Marte na Casa 11. Por fim, clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Sextil Sol/Saturno põe ordem na vida

A boa notícia é que as coisas tendem a melhorar. A partir de terça-feira (31), o sextil entre Sol e Saturno ajuda na organização do Réveillon e alivia as tensões desta semana.

Sugestões práticas:

Lembre-se de que o Réveillon é apenas um marco no calendário, e não define o sucesso de sua vida.

Planeje suas metas com realismo. Foque em passos possíveis e estruturados.

Caso se sinta sobrecarregada(o), procure apoio de uma pessoa experiente ou um profissional, como um psicólogo.

Além disso, o Sol em sextil com Saturno reforça o benefício da mediação por alguma autoridade.

Então, se você enfrenta alguma questão emocional, acessar alguém que possa te ajudar (um terapeuta, um médico ou uma pessoa madura) pode ser muito benéfico para superar essas dificuldades.

O importante é tentar ter calma (Sol/Saturno) mesmo na intensidade (Marte/Plutão).

Vênus em Peixes: melhora nas relações

A entrada de Vênus em Peixes, na sexta-feira (03), traz um clima mais leve e harmonioso até dia 04/02.

Vênus fica em êxtase no signo de Peixes! Afinal, o planeta das relações se torna mais empático e tolerante quando entra nesse signo, especialmente interessante para o amor.

Como aproveitar:

Invista em momentos românticos ou de conexão emocional, seja com um parceiro, família ou amigos.

Explore atividades criativas e relaxantes, como ouvir música, pintar ou caminhar na natureza.

Use sua empatia para resolver conflitos e melhorar a comunicação.

Tudo isso acontece no bojo dessa Lua Nova. Se o Mapa Astral dessa lunação apontava alguma intolerância com as diferenças, por conta de Vênus em quadratura com Urano, o fato de o planeta passar para Peixes melhora, e muito, esse cenário.

Vênus em Peixes evoca nossa imaginação, criatividade e aptidão para manifestações artísticas. É um ciclo que nos permite dar vazão aos nossos sonhos e sermos mais gentis e sedutores com outras pessoas.

Portanto, prepare-se para viver dias com um significado especial a partir de sexta-feira (03). Busque ar​ livre, música, beleza e natureza, enfim, estímulos que de alguma forma te elevem ​a​pós dias mais intensos.

Aproveite as previsões da semana de 29/12 a 04/01 para se planejar e tomar melhores decisões!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Ano Novo com Lua Nova: as previsões da semana de 29/12 a 04/01 apareceu primeiro em Personare.