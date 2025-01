Janeiro de 2025 no Tarot: A Roda da Fortuna inaugura o ano com reviravoltas

A carta do Tarot para janeiro de 2025 é A Roda da Fortuna, abrindo o ano com uma energia de mudanças e ciclos inesperados.

O significado de A Roda da Fortuna em janeiro

Como primeiro arcano do ano, A Roda da Fortuna estabelece o tom de mudanças e ciclos que caracterizarão 2025. Este arcano convida a refletir sobre o movimento constante da vida.

Este arcano sugere que, por mais que tentemos planejar e controlar o destino, as voltas da roda podem nos surpreender, trazendo tanto desafios quanto oportunidades. Nada é permanente, e o segredo é a resiliência diante das transformações inevitáveis.

Nesse contexto, janeiro pode parecer um mês de correria, mas também de impressões equivocadas de estagnação. Tudo está em movimento, mesmo que não percebamos de imediato.

Para aproveitar melhor o mês, é importante aceitar o fluxo das coisas, sem lutar contra as mudanças, e confiar no tempo certo para cada acontecimento.

Amor no Tarot para janeiro de 2025

No campo afetivo, A Roda da Fortuna sugere altos e baixos, mas também oportunidades para reflexão e ajuste.

Se você está em um relacionamento, janeiro pede que você observe a rotina e dê atenção aos sentimentos que sustentam a relação. Momentos de instabilidade podem surgir, mas também há espaço para renovar o afeto e fortalecer os laços.

Para quem está solteiro, o mês pode trazer encontros inesperados ou até o retorno de alguém do passado. Nesse sentido, o conselho é viver o momento sem expectativas exageradas, aproveitando as mudanças que a vida traz com leveza.

Trabalho e dinheiro

No trabalho, A Roda da Fortuna destaca a importância de estar preparado para mudanças. Este é um período de ajustes, que pode incluir tanto oportunidades quanto desafios.

Profissionais podem passar por reformulações, e quem está buscando um emprego pode se surpreender com boas notícias.

Nas finanças, o mês pede cautela e planejamento. Por isso, evite gastos desnecessários e esteja atento às oportunidades de investimento que podem surgir de forma inesperada.

A Roda da Fortuna lembra que ciclos de abundância e escassez são naturais.

Saúde em janeiro de 2025

A Roda da Fortuna é um lembrete de que a saúde também segue ciclos. Janeiro é um mês propício para reavaliar seus hábitos e adotar uma rotina mais saudável.

Esteja atento a sinais do corpo, como fadiga ou desconfortos recorrentes, que podem indicar a necessidade de ajustes. Nesse sentido, a prática de exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada são essenciais para manter a energia estável durante o mês.

Além disso, dedique tempo à sua saúde mental, já que mudanças inesperadas podem gerar ansiedade. Por isso, técnicas podem ajudar a encontrar equilíbrio e clareza:

Meditação

Yoga

Técnicas de relaxamento

Use este período para agendar exames de rotina ou retomar tratamentos que foram deixados de lado. Aproveite o movimento da roda para priorizar o autocuidado.

Família e amigos

No campo social, A Roda da Fortuna favorece reencontros e mudanças nas dinâmicas familiares. Pode ser um mês para se aproximar de pessoas distantes ou resolver desavenças antigas. Aproveite para fortalecer laços e abraçar o inesperado.

Além disso, encontros casuais podem se revelar significativos, trazendo à tona novas perspectivas sobre antigas relações.

Este é um bom momento para valorizar o apoio mútuo e praticar a empatia. Seja em momentos de celebração ou nas adversidades, a carta sugere que conexões verdadeiras podem ser renovadas e fortalecidas.

Aproveite para cultivar a harmonia e celebrar as pessoas importantes em sua vida.

Espiritualidade

Espiritualmente, A Roda da Fortuna nos convida a confiar nos desígnios do universo. Este é um mês poderoso para práticas que promovam autoconhecimento e aceitação, como meditação, journaling, terapia holística, leituras inspiradoras ou práticas de mindfulness.

Explorando essas ferramentas, é possível aprofundar sua conexão com o momento presente e entender melhor suas emoções e pensamentos.

Lembre-se: tudo é temporário, e o aprendizado está em como reagimos às mudanças.

Leo Chioda

Leo Chioda é escritor e um dos principais tarólogos em atividade no Brasil. É doutor em Literatura pela Universidade de São Paulo e sua tese é sobre poesia e alquimia. No Personare é autor do Tarot Mensal, Tarot Direto, Tarot 2025 e professor do Curso Básico de Tarot.

