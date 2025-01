O novo ano está aí! E a energia de renovação típica desta época combina com o que dizem as previsões para o amor em janeiro de 2025.

Segundo a Numerologia, estamos no Ano Universal 9 e Mês Universal 1. Isso significa que é hora de concluir o que está pendente para dar espaço ao novo.

Primeiro, vamos relembrar de onde vêm esses números. Como vimos, o número em destaque em janeiro de 2025 é o 1. Entenda:

Na Numerologia , tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9. O 9 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9).

é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9). Já o 1 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 9 (do ano de 2025) o número 1, pois janeiro é o 1º mês no calendário. Assim, temos 9+1 = 10. Somando 1+0, chegamos ao número 1 como o Mês Universal de janeiro de 2025.

Simbolismos de janeiro de 2025 na Numerologia

ANO UNIVERSAL 9 – MÊS UNIVERSAL 1

2025 começa com uma forte necessidade de resolver pendências (representada pelo Ano Universal 9), a fim de se abrir para o novo (mostrado pelo 1 do Mês Universal). Portanto, é o momento perfeito para concluir projetos e realizar o sonho de começar algo novo.

No entanto, com o 1 envolvido, há uma tendência mais belicosa e agressiva. Violência e conflitos entre países poderão acionar a ajuda humanitária do 9 deste ano.

Inclusive, o encerramento (9) de conflitos (1) pode acontecer com a influência de um líder (1 e 9), nem que seja acontecendo algo marcante com o presidente de algum país, por exemplo.

Previsões para o amor em janeiro de 2025

Além dos números destaques, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal. Para encontrá-lo, e ver o que esperar do amor em janeiro de 2025, siga este passo a passo:

Acesse aqui o Mapa de Previsões Numerológicas .

. Inclua seus dados.

Escolha o período de janeiro a março de 2025.

Confira o número do seu Mês Pessoal em janeiro. Na imagem abaixo, por exemplo, a pessoa estará no Mês Pessoal 8 e no Trimestre 7.

Agora que você já sabe como calcular o seu Mês Pessoal e conferiu seus números, entenda essa combinação nas suas previsões para o amor em janeiro de 2025:

MÊS PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – ANO PESSOAL 9

Para quem não está se relacionando, este mês pode ser transformador, incentivando o desapego de histórias passadas e a abertura para novos amores. Assim, pode surgir alguém especial, trazendo renovação à sua vida amorosa.

Se você está em um relacionamento, há muita vontade de renovar e revitalizar a relação, reacendendo a paixão e o romantismo. Além disso, este pode ser o momento para decidir se deseja continuar assim ou iniciar um novo ciclo mais satisfatório com a pessoa parceira.

MÊS PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – ANO PESSOAL 1

Para quem não está se relacionando, pode ser um ótimo período para aproveitar o romantismo do número 2 e o potencial de novas experiências e inícios do 1, começando um novo relacionamento.

Se você está num relacionamento, pode ser um período de mais conflitos e impaciência. Será preciso muito diálogo e acordos para ajustar as divergências, com cada parte cedendo um pouco. Assim, existe o potencial de renovação da relação. Porém, se as divergências forem muito fortes, pode acontecer a separação.

MÊS PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – ANO PESSOAL 2

Para quem não está se relacionando, janeiro traz um aumento no desejo por romance e companheirismo. Contudo, é importante resolver apegos ou pendências de relações passadas antes de iniciar uma nova história de amor.

Se você está em um relacionamento, é essencial não omitir insatisfações nem ignorar o que está incomodando. Em vez de se fechar ou guardar mágoas, expresse suas preocupações e desejos de forma clara. Use palavras afetuosas para melhorar e tornar o relacionamento mais romântico e agradável.

MÊS PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – ANO PESSOAL 3

O romantismo está em alta, com um desejo de desfrutar momentos agradáveis. No entanto, preocupações práticas, familiares ou profissionais podem interferir. É importante não reprimir sua disposição de amar, mas adotar uma abordagem ponderada e realista.

Para quem não está em um relacionamento, pode surgir o desejo de iniciar uma relação séria e duradoura. Para aqueles que estão em uma relação, pode ser o momento de formalizar esse vínculo ou assumir maiores responsabilidades, como formar uma família, estabelecer um novo lar ou planejar metas conjugais para 2025.

MÊS PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – ANO PESSOAL 4

Quem não está se relacionando poderá vivenciar o dilema entre manter sua liberdade e começar um novo romance. Há uma parte de você que busca diversão e novas experiências, e outra com uma predisposição para algo mais sério e comprometido no amor.

Para quem está em um relacionamento, pode surgir o desejo de dedicar mais tempo a projetos pessoais e ter menos responsabilidades no amor. É importante encontrar um equilíbrio saudável. A leveza é essencial, e compartilhar momentos de alegria com a pessoa parceira e a família pode ser revigorante, seja em viagens ou em passeios descontraídos.

MÊS PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – ANO PESSOAL 5

Para quem não está se relacionando, janeiro promete ótimas oportunidades para conhecer novas pessoas, abrindo espaço para aventuras românticas ou um amor de verão. Ainda assim, você poderá ficar em dúvida entre se comprometer ou manter sua liberdade.

Se você está em um relacionamento, pode haver mais desentendimentos com a pessoa parceira, ficando evidente a necessidade de mudanças que tragam mais prazer e estímulo, especialmente no lado sexual. Vale a pena buscar soluções que transformem a troca afetiva entre vocês, evitando brigas geradas por comportamentos impulsivos.

MÊS PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – ANO PESSOAL 6

Quem não está se relacionando poderá se sentir mais seletiva(o) e desconfiada(o), hesitando em se abrir e confiar em alguém. É crucial avaliar se uma nova conexão merece seu investimento emocional, verificando se a pessoa é confiável e se realmente gosta de você.

Se está em um relacionamento, você pode se perceber mais exigente com a pessoa parceira, desejando um novo nível de intimidade e cumplicidade. Em vez de se fechar por medo de decepções, reduza expectativas irreais e converse para fortalecer o laço afetivo e sexual com a pessoa parceira.

MÊS PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – ANO PESSOAL 7

Para quem não está se relacionando, este é um momento propício para reflexão. Você pode revisitar sentimentos de um relacionamento passado, lidando com a forte ligação emocional que ainda pode existir. Fazer terapia pode ajudar a ressignificar essas emoções.

Se você está em um relacionamento, é fundamental abordar questões práticas, como finanças e respeito mútuo, com maturidade. Entender as causas de conflitos e lidar com medos relacionados à dependência ou traição pode fortalecer o relacionamento.

MÊS PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – ANO PESSOAL 8

Para quem não está se relacionando, este mês pode trazer reencontros ou a sensação de que algo do passado impede um novo amor. É hora de refletir sobre o que ainda prende você, aprendendo com o passado para se abrir a novas oportunidades.

Para quem está em um relacionamento, há potencial para realizar grandes sonhos afetivos, como formalizar um compromisso ou realizar uma viagem desejada. A energia de renovação do mês favorece a concretização de importantes marcos na vida a dois.

Veja todas as previsões da Numerologia para 2025

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Yub Miranda

Um dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do Ano.

yubmiranda@yahoo.com.br

O post Previsões para o amor em janeiro de 2025 apareceu primeiro em Personare.