Emoção e família em foco nas previsões da semana de 05 a 11/01

Passada a euforia da Virada, é hora de conferir as previsões da semana de 05 a 11/01. E, segundo a Astrologia, vêm aí dias tumultuados, em que podemos ficar entre razão e emoção.

Do lado da emoção e da impulsividade, temos Marte retrógrado retornando a Câncer, o que promete mexer com questões de foro íntimo e familiares. Além disso, Mercúrio e Netuno formam uma quadratura que tende a deixar os dias um tanto atrapalhados.

Como contraponto, o Sol nos chama à razão, formando um sextil com Saturno, o que ajuda a organizar nossa rotina. Depois, o Sol ainda forma um trígono com Urano, abrindo o caminho para mudanças e novidades.

Resumo das previsões da semana de 05 a 11/01:

Ao longo da semana: oposição de Marte com Plutão

oposição de Marte com Plutão A partir de segunda-feira (06): Marte retrógrado em Câncer

Marte retrógrado em Câncer Até quarta-feira (08): quadratura de Mercúrio com Netuno

quadratura de Mercúrio com Netuno Até quarta-feira (08): sextil do Sol com Saturno

sextil do Sol com Saturno A partir de quarta-feira (08): Mercúrio em Capricórnio

Mercúrio em Capricórnio A partir de sexta-feira (10): Sol em trígono com Urano

Agora que você conferiu os principais movimentos dos astros, entenda os detalhes das previsões da semana de 05 a 11/01 e veja como se preparar para o que vem por aí.

Mas lembre-se de que esta é uma análise mais abrangente, que se aplica a todas as pessoas. Para saber como é a atuação dos planetas, especificamente, na sua vida, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Intensidade com Marte de volta a Câncer

Ao longo desta semana, Marte segue em oposição com Plutão. A diferença é que, na segunda-feira (06), Marte, que está retrógrado, retorna ao signo de Câncer.

Este será um ciclo mais longo do que o habitual. Normalmente, Marte passa, aproximadamente, um mês e meio ou dois em cada signo. Mas, por conta da retrogradação, o planeta permanecerá em Câncer por cerca de quatro meses.

No coletivo, a oposição de Marte com Plutão torna as circunstâncias um tanto intensas e conflituosas. Com o retorno do planeta ao signo de Câncer, a tendência é de que tais conflitos estejam mais associados a questões territoriais, assuntos familiares e ao feminino.

Assim, nesta semana, é preciso ter atenção a ocorrências como:

aumento de crimes, principalmente os que envolvem conflitos familiares ou casos de violência contra a mulher;

risco elevado para fenômenos climáticos que forcem as pessoas a saírem de casa ou a permanecerem nelas sem poder se locomover.

Individualmente, Marte em Câncer em oposição a Plutão em Aquário é uma combinação que drena nossa energia. Parece um desgaste psicológico, físico ou ambos, e tudo fica mais cansativo. Além disso, as questões emocionais tendem a ser intensificadas neste ciclo.

Destaque para emoções e assuntos familiares

Com a estadia excepcionalmente longa de Marte em Câncer, podemos esperar alguns meses com foco em questões envolvendo:

família;

emoções;

lar e demais ambientes em que vivemos.

Mas, com Marte retrógrado até 23/02, ainda não é hora de muitas ações efetivas. Em vez disso, é preferível pensar com calma, pois muitas decisões tomadas neste período podem precisar nova análise mais adiante.

Além disso, pode aparecer uma situação urgente, que demande uma ação. Por exemplo, uma obra de emergência tem toda a cara de Marte retrógrado.

Se algo assim surgir de repente, avalie bem suas opções e tente se cercar de garantias para evitar arrependimentos, em especial se houver gastos maiores.​

Marte em Câncer também tem uma natureza mais sensível. Podemos ficar irritadas(os), buscando vias indiretas de mandar recados. Provavelmente, você vai notar isso ao seu redor também.

E como isso se reflete na SUA vida?

Marte é o destaque nas previsões da semana de 05 a 11/01. Por isso, é importante descobrir que área do seu Mapa Astral está sendo ativada por esse planeta no momento. Afinal, isso mostra onde você está mais sensível.

A forma mais fácil e segura de entender isso é com o Horóscopo Personalizado. Veja o passo a passo:

Acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

gratuitamente. Faça seu login ou preencha seus dados de nascimento.

Então, procure nos trânsitos o de “Marte na Casa…” . Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Marte na Casa X.

. Note que, no exemplo abaixo, a pessoa está com Marte na Casa X. Clique no trânsito para saber o que isso significa no seu momento atual.

Tropeços e falhas na quadratura Mercúrio/Netuno

Até quarta-feira (08), Mercúrio formará quadratura com Netuno, o que tende a trazer um pouco de atrapalhações para este período. Principalmente para quem estiver viajando, algo muito em linha com o espírito de Sagitário, signo por onde Mercúrio está transitando.

Mas mesmo quem não estiver curtindo uma viagem nas férias de verão poderá sentir os tropeços dessa quadratura. Por isso, olho aberto para a possibilidade de:

falhas em sistemas;

instabilidade em serviços como internet e telecomunicações;

atrasos em transportes;

trânsito congestionado;

voos atrasados ou cancelados.

Individualmente, toda essa energia estabanada também tende a se manifestar. Podemos esperar uma certa confusão, com nosso plano mental menos objetivo.

Por isso, atenção com:

golpes;

distrações;

decisões impensadas.

Sol/Saturno organiza a bagunça

Na queda de braço entre imaturidade e maturidade, o lado maduro ganha um importante aliado. Até quarta-feira (08), o Sol forma um sextil com Saturno, incentivando o autocontrole e a organização.

Esse período equilibra a bagunça e os atropelos da quadratura entre Mercúrio e Netuno, colocando ordem em um cotidiano um tanto caótico.

Mercúrio em Capricórnio chama à razão

Na quarta-feira (08), Mercúrio ingressa em Capricórnio e faz um bom contraponto a Marte em Câncer. Mercúrio é o planeta da mente e da razão e, ao passar por Capricórnio, pede maturidade e avaliação minuciosa e racional.

Nosso emocional pode estar à flor da pele, com Marte em Câncer se ofendendo por qualquer coisa (e em dúvida se implode ou explode). Mas Mercúrio em Capricórnio chama à sensatez e pede reflexão:

Será que entendi essa questão corretamente?

Existe uma forma diferente de enxergar isso?

Além disso, também pode ser especialmente benéfica a busca pela opinião de especialistas e autoridades. Se você está em dúvida sobre algo, não tenha medo de pedir conselho a alguém mais experiente.

Prefira o caminho do amadurecimento em vez de infantilizar os problemas.

Sol e Urano abrem caminho para mudanças

A semana fecha com chave de ouro, em um ciclo bastante benéfico. A partir de sexta-feira (10), o Sol forma um trígono com Urano, o que, de maneira geral, é um ciclo que destrava caminhos.

Se alguma questão emocional vem desgastando você, o Sol em trígono com Urano chega como um bálsamo. Há um ímpeto de renovação e criatividade, com novas ideias efervescendo.

Também é um bom período para experimentação, para sair da rotina e fazer algo novo, típico de Urano. Talvez você tope um convite para fazer algo que não toparia normalmente, e isso ajude você a “resetar” as questões que estão lhe puxando para baixo.

Por fim, aqui vai uma dica: não tenha medo da espontaneidade. É hora de relaxar, desabafar e, acima de tudo, ser quem você é de verdade.

Portanto: se joga na sua autenticidade! Mas com os toques de maturidade que a semana favorece.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

