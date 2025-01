Os signos dos participantes do BBB 25 já geram curiosidade antes mesmo da estreia do programa, marcada para 13 de janeiro. Afinal, revelam muito sobre a personalidade dos brothers e estratégias no jogo.

Com as 11 duplas reveladas no Big Day, o Personare correu atrás das datas de nascimento dos participantes. Veja o que descobrimos até agora!

Spoiler: uma votação do público vai escolher a 12ª dupla a entrar no programa – e o resultado só será conhecido no dia da estreia.

Signos dos participantes do BBB 25

Em seguida, a gente conta quais são os signos do BBB 25!

CAMAROTES

Vitória Strada + Mateus Pires

Com a combinação de charme libriano e determinação capricorniana, Vitória e Mateus prometem movimentar a casa do BBB 25!

Vitória Strada é libriana, ou seja, tem um talento natural para construir conexões e buscar equilíbrio nos relacionamentos. No jogo, a atriz pode usar seu charme e diplomacia para formar alianças estratégicas e evitar conflitos.

é libriana, ou seja, tem um talento natural para construir conexões e buscar equilíbrio nos relacionamentos. No jogo, a atriz pode usar seu charme e diplomacia para formar alianças estratégicas e evitar conflitos. Mateus Pires é capricorniano, por isso tende a se revelar uma pessoa determinada e focada, com uma habilidade única para traçar metas e alcançá-las. No BBB, o arquiteto pode se destacar pela estratégia e capacidade de manter a calma sob pressão.

Mas você sabia que nas 24 edições do BBB até hoje, ninguém de Capricórnio ganhou?

Diogo Almeida + Vilma Nascimento

Com a energia de Diogo e a experiência de Vilma, essa dupla promete encantar o público do BBB 25!

Diogo é sagitariano, ou seja, combina a busca pela verdade com um olhar amplo e inspirador sobre a vida. No BBB, Diogo pode se destacar pelo otimismo, bom humor e habilidade para inspirar os outros.

é sagitariano, ou seja, combina a busca pela verdade com um olhar amplo e inspirador sobre a vida. No BBB, Diogo pode se destacar pelo otimismo, bom humor e habilidade para inspirar os outros. Vilma, de 68 anos, também é sagitariana cheia de sabedoria e entusiasmo. A estudante de nutrição é determinada e carismática e traz uma história de vida que promete emocionar e conquistar o público.

Gracyanne Barbosa + Giovanna Jacobina

Com a determinação virginiana e o charme libriano, as irmãs Gracyanne e Giovanna prometem encantar o público do BBB 25!

Gracyanne é virginiana, ou seja, possui uma personalidade focada e perfeccionista. Como uma das modelos mais conhecidas do fisiculturismo, ela é a representação da disciplina inabalável de Virgem. No BBB, sua habilidade em organizar e planejar pode ajudá-la a superar os desafios mais exigentes.

é virginiana, ou seja, possui uma personalidade focada e perfeccionista. Como uma das modelos mais conhecidas do fisiculturismo, ela é a representação da disciplina inabalável de Virgem. No BBB, sua habilidade em organizar e planejar pode ajudá-la a superar os desafios mais exigentes. Giovanna, a irmã caçula de Gracyanne, é libriana, por isso deve trazer leveza e uma capacidade natural para construir conexões com as pessoas. Sensível e amável, Giovanna é o equilíbrio perfeito para a determinação da irmã.

Diego + Daniele Hypólito

Os irmãos medalhistas olímpicos na ginástica Diego e Daniele Hypólito formam a última dupla a ser anunciada no BBB 25. Muito unidos desde pequenos, quando ainda tinham uma vida bastante humilde, eles dizem que são muito diferentes e que, juntos, se equilibram.

Diego é geminiano, super comunicativo, sempre com novas ideias na cabeça e pronto para bater um papo sobre qualquer assunto. Ele se define como uma pessoa competitiva e, aos 38 anos, quer viver intensamente o reality show.

é geminiano, super comunicativo, sempre com novas ideias na cabeça e pronto para bater um papo sobre qualquer assunto. Ele se define como uma pessoa competitiva e, aos 38 anos, quer viver intensamente o reality show. Daniele é virginiana, detalhista e organizada, sempre buscando a perfeição e encontrando soluções práticas. Essas características certamente ajudaram a ex-ginasta de 40 anos a ter um currículo extraordinário no esporte. Agora, ela quer mostrar seu lado mais descontraído e divertido no BBB.

PIPOCAS

Edilberto + Raissa Simões

Edilberto e Raissa são pai e filha e compartilham muito mais do que o sangue. Eles amam o circo e dizem ter características semelhantes de personalidade.

Edilberto é ariano, cheio de energia e coragem, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio. Das funções que desempenha no circo, ser palhaço é a que mais gosta. No BBB, o participante de 42 anos quer mergulhar de cabeça nas dinâmicas.

é ariano, cheio de energia e coragem, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio. Das funções que desempenha no circo, ser palhaço é a que mais gosta. No BBB, o participante de 42 anos quer mergulhar de cabeça nas dinâmicas. Raissa é escorpiana, intensa e determinada, com uma intuição poderosa e uma paixão por tudo o que faz. A mineira de 19 anos, inclusive, já declarou que prefere ser cancelada do que ser planta na casa do BBB.

Camilla + Thamiris Maia

Com a combinação de charme libriano e inteligência geminiana, Thamiris e Camilla prometem trazer equilíbrio e versatilidade para o BBB 25!

Thamiris é libriana, ou seja, busca harmonia em tudo o que faz e tem um talento natural para construir conexões. No BBB, a nutricionista pode se destacar por sua habilidade em mediar conflitos e construir alianças estratégicas.

é libriana, ou seja, busca harmonia em tudo o que faz e tem um talento natural para construir conexões. No BBB, a nutricionista pode se destacar por sua habilidade em mediar conflitos e construir alianças estratégicas. Camilla é geminiana, uma pessoa versátil e comunicativa, sempre pronta para trazer novas ideias e dinamismo ao jogo. Trancista e mãe de dois meninos, sua capacidade de se adaptar a diferentes cenários pode ser um trunfo no BBB.

Aline Patriarca + Vinícius Nascimento

Aline e Vinícius prometem trazer energia e parceria para o reality! Amigos há sete anos, eles dividem histórias e objetivos, que agora se cruzam dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Aline , de 32 anos, é canceriana, portanto, valoriza as conexões emocionais e cria um ambiente de acolhimento e segurança. É policial militar, determinada e disciplinada e afirmou que não gosta pessoas mentirosas e dissimuladas.

, de 32 anos, é canceriana, portanto, valoriza as conexões emocionais e cria um ambiente de acolhimento e segurança. É policial militar, determinada e disciplinada e afirmou que não gosta pessoas mentirosas e dissimuladas. Vinícius é geminiano, uma pessoa versátil, inteligente e eclética. Seu talento natural é se adaptar a diferentes situações e conectar pessoas com suas ideias. Com 28 anos, trabalha como promotor de eventos e esbanja espontaneidade – bem geminiano mesmo!

João Pedro + João Gabriel

Com uma sintonia de dar inveja, os gêmeos João Pedro e João Gabriel, “os gemim”, prometem causar no BBB 25 com suas histórias divertidas e cheias de aventuras!

João Gabriel , de 21 anos, é capricorniano, determinado e focado e está sempre de olho em suas metas. Ele venceu um reality show virtual promovido pelo influenciador Jacques Vanier aos 18 anos. Apaixonado por rodeios, ele trabalha como salva-vidas em rodeios.

, de 21 anos, é capricorniano, determinado e focado e está sempre de olho em suas metas. Ele venceu um reality show virtual promovido pelo influenciador Jacques Vanier aos 18 anos. Apaixonado por rodeios, ele trabalha como salva-vidas em rodeios. João Pedro, também de 21 anos e capricorniano, tem muita disciplina e talento para transformar planos em realidade. Ele divide com o irmão a paixão por rodeios e o trabalho como salva-vidas.

Renata Saldanha + Eva Pacheco

A amizade entre Eva e Renata promete brilhar na casa do BBB 25, com a energia e paixão que as duas compartilham pela dança.

Renata é aquariana, criativa e visionária, sempre pensando fora da caixa e conectada com ideias que fazem a diferença. Ela é professora de dança, se diz determinada e disciplinada, portanto, deve usar essas características para se destacar no jogo.

é aquariana, criativa e visionária, sempre pensando fora da caixa e conectada com ideias que fazem a diferença. Ela é professora de dança, se diz determinada e disciplinada, portanto, deve usar essas características para se destacar no jogo. Eva, de 31 anos, é geminiana, cheia de curiosidade e super versátil. A sister tem uma vida dedicada à dança e se diz pronta para encarar os desafios da casa mais vigiada do Brasil.

Arleane + Marcelo

Único casal a entrar no BBB 25, Arleane e Marcelo se conheceram em um ensaio da Escola de Samba A Grande Família, em Manaus, onde ela é rainha de bateria. Eles estão juntos há 11 anos.

Arleane é libriana, portanto, tem grande necessidade de interagir e estar em contato com outras pessoas. A influenciadora digital tem 34 anos e diz que faz amizades com facilidade, além de se mostrar orgulhosa por ser uma mulher indígena apaixonada por samba.

é libriana, portanto, tem grande necessidade de interagir e estar em contato com outras pessoas. A influenciadora digital tem 34 anos e diz que faz amizades com facilidade, além de se mostrar orgulhosa por ser uma mulher indígena apaixonada por samba. Marcelo é leonino, ou seja, é concentrado, resistente e lutador. Com 38 anos, o servidor público se descreve como um homem divertido e sensível, que curte boteco, cerveja e balada.

Gabriel + Maike

Os amigos Gabriel e Maike se conheceram aos 13 anos, quando faziam Natação e competiam juntos. Com o tempo, seguiram caminhos diferentes, mas a amizade seguiu tão forte quanto no início.

Gabriel é sagitariano, cheio de energia e otimismo, sempre pronto para explorar novos horizontes. Com descendência japonesa, ele trabalha como modelo e promotor de eventos e tem uma namorada fora da casa. Além disso, declarou que é “palhaço, bem extrovertido”, como um bom nativo de Sagitário.

é sagitariano, cheio de energia e otimismo, sempre pronto para explorar novos horizontes. Com descendência japonesa, ele trabalha como modelo e promotor de eventos e tem uma namorada fora da casa. Além disso, declarou que é “palhaço, bem extrovertido”, como um bom nativo de Sagitário. Maike é taurino, uma pessoa prática e confiável, que valoriza estabilidade e sabe como criar conforto e beleza em tudo o que faz. Atualmente, atua como vendedor de consórcio, tem 30 anos e já deixou claro que está disponível para relacionamentos na casa do BBB.

O que esperar do BBB 25?

Muita emoção! Segundo a astróloga Daniela Tomasi, o BBB 25 será uma edição intensa, com romances, tretas e muita estratégia.

Com o Ascendente do Mapa Astral do BBB 25 em Libra, o signo das parcerias e alianças, a disputa em duplas promete destacar a importância do trabalho em equipe e do jogo bem estruturado.

Mas não espere um mar de rosas: Lilith também está presente em Libra, indicando que tensões e eliminações inesperadas podem movimentar o reality desde o início.

A estreia em uma Lua Cheia em Câncer trará emoções à flor da pele e momentos de união, mas também grandes conflitos. Essa energia nostálgica, alinhada à comemoração dos 60 anos da TV Globo, promete releituras de momentos marcantes do programa e festas temáticas.

O Sol e Mercúrio em Capricórnio indicam foco e disciplina, enquanto Plutão em Aquário promete expor os participantes como nunca antes.

Ou seja, as alianças serão cruciais, mas a capacidade de equilibrar coração e estratégia será determinante para quem almeja chegar à final

