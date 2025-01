A percepção de segurança pode ser diferente de pessoa para pessoa. Na visão da Astrologia, é a posição da Lua no Mapa Astral que revela o que faz cada signo sentir segurança.

Na Astrologia, a Lua representa nossas necessidades emocionais mais profundas e o que buscamos para nos sentirmos seguras(os) e protegidas(os). Assim, a posição da Lua nas casas astrológicas revela as áreas da vida que nos oferecem esse sentimento de segurança e bem-estar.

Descubra como a Lua em cada Casa do Mapa Astral mostra o que cada signo precisa para se sentir seguro e emocionalmente estável.

A Lua e a segurança emocional na Astrologia

A Lua no Mapa Astral simboliza nossas necessidades emocionais, aquilo que nos faz sentir seguras(os), confortáveis e emocionalmente protegidas(os).

Cada Casa traz um aspecto específico da vida onde buscamos essa segurança, revelando o que precisamos para alimentar nossas emoções de forma saudável.

Aspectos de segurança emocional associados à Lua nas Casas incluem:

conexão com nossos valores internos;

estabilidade e proteção emocional;

conforto no ambiente ao nosso redor;

autoaceitação e equilíbrio.

Por isso, compreender a Lua em cada casa astrológica ajuda a identificar o que proporciona segurança emocional de maneira mais eficaz.

Como encontrar a Lua no Mapa

Para descobrir o que faz cada signo sentir segurança, você precisa saber onde está a Lua no seu Mapa Astral. Faça isso gratuitamente, seguindo este passo a passo:

Abra seu Mapa Astral Personare .

. Faça login. Se ainda não tem cadastro, inclua seus dados de nascimento.

Abaixo ou ao lado da mandala do seu Mapa, veja a lista de planetas e procure pela Lua.

Em seguida, confira em qual Casa está a Lua no seu Mapa. A imagem abaixo, por exemplo, revela uma pessoa com Lua na Casa 1.

A profunda conexão entre a Lua e o amor

O que faz cada signo sentir segurança

Veja abaixo como a posição da Lua em cada casa astrológica indica o que faz cada signo sentir segurança:

Lua na Casa 1: Autoconfiança

Pessoas com a Lua na Casa 1 sentem segurança ao estarem em contato consigo mesmas e expressarem sua identidade. Afinal, elas precisam sentir que têm espaço para ser quem são, sendo reconhecidas e valorizadas por sua autenticidade.

Para encontrar essa segurança, é importante que se conectem com sua imagem pessoal e cultivem a autoaceitação.

Lua na Casa 2: Conforto material

Com a Lua na Casa 2, a segurança vem de uma base material estável. Essas pessoas sentem-se emocionalmente seguras ao garantirem conforto e estabilidade financeira.

Portanto, para cultivar esse sentimento, é útil que valorizem suas posses e estabeleçam uma rotina de bem-estar que envolva o cuidado com o corpo e o ambiente ao redor.

Lua na Casa 3: Trocas e conhecimento

A Lua na Casa 3 sente segurança por meio da comunicação e da troca de ideias. Dessa forma, essas pessoas se sentem protegidas ao estarem em ambientes onde podem compartilhar pensamentos e aprender coisas novas.

Para aumentar esse sentimento, é recomendável que busquem diálogos e leituras a fim de manter a mente ativa e conectada.

Lua na Casa 4: Família e lar

Com a Lua na Casa 4, a segurança emocional está profundamente ligada à família e ao lar. Essas pessoas sentem-se seguras em ambientes familiares e acolhedores, pois é onde podem se reconectar com suas raízes.

Criar um lar aconchegante e manter laços familiares próximos é essencial para fortalecer sua sensação de segurança.

Lua na Casa 5: Autoexpressão e criatividade

Pessoas com a Lua na Casa 5 encontram segurança ao expressarem suas emoções de forma criativa e lúdica. Isso porque elas precisam de liberdade para se divertir e se destacar, sentindo-se seguras quando podem ser elas mesmas e se expressar.

Cultivar hobbies e atividades artísticas pode ser uma ótima forma de aumentar esse sentimento de segurança.

Lua na Casa 6: Rotina e cuidado com o corpo

A Lua na Casa 6 encontra segurança ao estabelecer uma rotina organizada e ao cuidar da saúde. Essas pessoas sentem-se seguras em ambientes que promovem o bem-estar físico e emocional, sendo muito ligadas ao autocuidado.

Portanto, para fortalecer essa segurança, é útil seguir uma rotina saudável e manter o ambiente de trabalho bem organizado.

Lua na Casa 7: Relacionamentos e parcerias

Com a Lua na Casa 7, a segurança emocional vem através das parcerias e dos relacionamentos próximos. Essas pessoas se sentem protegidas quando têm um(a) parceiro(a) ou uma rede de apoio em quem podem confiar.

Manter conexões harmônicas e confiáveis é fundamental para que se sintam emocionalmente seguras e equilibradas.

Lua na Casa 8: Transformação e intimidade

A Lua na Casa 8 sente segurança ao explorar emoções profundas e construir vínculos de intimidade. Assim, essas pessoas precisam de uma conexão emocional intensa e autêntica, sentindo-se seguras quando podem mergulhar em seus próprios sentimentos.

Por isso, práticas de autoconhecimento e confiança nas relações íntimas ajudam a fortalecer esse sentido de segurança.

Lua na Casa 9: Expansão e aprendizado

Para quem tem a Lua na Casa 9, a segurança emocional está relacionada à busca por novos horizontes e conhecimentos. Essas pessoas, portanto, se sentem seguras ao explorar o mundo e ao encontrar significado em suas experiências.

Viajar, aprender sobre culturas diferentes e seguir estudos filosóficos são maneiras de cultivar essa segurança.

Lua na Casa 10: Carreira e reconhecimento

Pessoas com a Lua na Casa 10, também conhecida como Meio do Céu, sentem-se seguras ao construir uma carreira sólida e alcançar reconhecimento. Elas precisam de estabilidade e aprovação em suas realizações profissionais para sentir segurança emocional.

Dessa forma, para fortalecer esse sentimento, é importante que estabeleçam metas de longo prazo e cultivem a disciplina.

Lua na Casa 11: Amizade e causas coletivas

A Lua na Casa 11 encontra segurança no apoio de amizades e na participação em causas sociais. Essas pessoas sentem-se seguras em ambientes onde podem contribuir para o bem comum e se conectar com outras pessoas que compartilham de suas ideias.

Portanto, participar de grupos e colaborar em projetos sociais são formas de fortalecer esse sentimento de segurança.

Lua na Casa 12: Introspecção e espiritualidade

Com a Lua na Casa 12, a segurança emocional é encontrada em momentos de solitude e conexão espiritual. Essas pessoas se sentem protegidas ao ter espaço para se recolher e explorar o próprio mundo interior.

Práticas como meditação, introspecção e momentos de silêncio são fundamentais para cultivar esse senso de segurança.

