Signos dos participantes do BBB 25: descubra o Mapa Astral e a Sinastria das duplas

Os signos dos participantes do BBB 25 revelam muito sobre suas personalidades . Com base no Mapa Astral de cada um, analisamos as características e possíveis estratégias de jogo dos brothers e sisters.

Nesta edição, com os participantes divididos em duplas, analisamos não só as características individuais de cada brother e sister, mas também a Sinastria entre eles.

Essa técnicaastrológica testa a compatibilidade entre duas pessoas (a partir do Mapa Astral de cada uma) e mostra afinidades e desafios, seja entre casais, amigos, familiares ou, no caso do BBB, parceiros de jogo.

Com isso, já dá para ir montando a torcida!

Veja aqui as Previsões astrológicas para o BBB 25

Mapa Astral dos participantes e Sinastria das duplas

Fomos além do signo dos participantes do BBB 25! Com as informações disponíveis, analisamos não só o signo solar de cada um – aquele que conhecemos pelo dia do aniversário –, mas também as posições de Mercúrio, Vênus e Marte, planetas que detalham aspectos importantes da personalidade:

Sol (signo solar): reflete o “eu” interior, quem você é em essência.

reflete o “eu” interior, quem você é em essência. Mercúrio: mostra como a pessoa se comunica e pensa.

mostra como a pessoa se comunica e pensa. Vênus: revela a forma como lida com relacionamentos e prazer.

revela a forma como lida com relacionamentos e prazer. Marte: expõe como age, luta e busca o que deseja.

Infelizmente, para calcular o Ascendente e a Lua, dois dos posicionamentos mais importantes para explicar a personalidade de uma pessoa, junto com o Sol, precisaríamos do horário de nascimento dos brothers e sisters, o que ainda não temos.

Mas como esse ano os participantes do BBB entra em duplas, usamos a ferramenta da Sinastria para avaliar a compatibilidade delas (sejam casais, familiares ou amigos) e te ajudar a escolher desde já para quem torcer.

Signos dos participantes do BBB 25

Então, agora, a gente conta quais são os signos do BBB 25 e a compatibilidade das duplas desta edição!

CAMAROTES

Vitória Strada + Mateus Pires

Com a combinação de charme libriano e determinação capricorniana, Vitória e Mateus prometem movimentar a casa do BBB 25!

Vitória Strada é libriana. Sociável e charmosa, busca harmonia nos relacionamentos, mas pode hesitar diante de confrontos.

Mercúrio em Libra: Comunicação diplomática e racional, com dificuldade em ser direta para evitar magoar.

Comunicação diplomática e racional, com dificuldade em ser direta para evitar magoar. Vênus em Virgem: Expressa afeto por meio de gestos práticos e cuidado, mas pode ser crítica em excesso.

Expressa afeto por meio de gestos práticos e cuidado, mas pode ser crítica em excesso. Marte em Leão: Determinada e apaixonada, busca reconhecimento, mas precisa equilibrar orgulho e vulnerabilidade.

Mateus Pires é capricorniano. Ambicioso e disciplinado, valoriza metas concretas, mas deve evitar autocobrança excessiva.

Mercúrio em Capricórnio: Comunicação prática e analítica, com foco em soluções, mas pode ser inflexível.

Comunicação prática e analítica, com foco em soluções, mas pode ser inflexível. Vênus em Sagitário: Ama com liberdade e aventura, valorizando entusiasmo e novas experiências.

Ama com liberdade e aventura, valorizando entusiasmo e novas experiências. Marte em Virgem: Planejador detalhista, eficiente nas ações, mas sujeito a preocupações excessivas com detalhes.

Sinastria entre Vitória e Mateus

Ponto forte: Ambos valorizam inteligência e cultura, o que pode criar boas conexões.



Ambos valorizam inteligência e cultura, o que pode criar boas conexões. Desafio: Ajustar expectativas nos relacionamentos, respeitando as diferenças entre liberdade e estabilidade.

Mas você sabia que nas 24 edições do BBB até hoje, ninguém de Capricórnio ganhou?

Veja aqui o ranking Signos que mais venceram o BBB até hoje

Diogo Almeida + Vilma Nascimento

Com a energia sagitariana em dobro, Diogo e a mãe Vilma prometem encantar e divertir o público do BBB 25! Afinal, Sagitário é o signo mais otimista e divertido do zodíaco!

Diogo é sagitariano. Otimista e aventureiro, Diogo busca expandir horizontes e explorar novas possibilidades, mas precisa equilibrar sua tendência a dispersar energia em múltiplos projetos.

Mercúrio em Capricórnio: Comunicativo de forma prática e direta, Diogo prioriza ideias aplicáveis, mas pode ser inflexível ou excessivamente crítico em discussões.

Comunicativo de forma prática e direta, Diogo prioriza ideias aplicáveis, mas pode ser inflexível ou excessivamente crítico em discussões. Vênus em Capricórnio: Valoriza relacionamentos construídos com confiança e estabilidade, mostrando seu afeto por meio de ações práticas.

Valoriza relacionamentos construídos com confiança e estabilidade, mostrando seu afeto por meio de ações práticas. Marte em Aquário: Lutador por causas maiores, Diogo busca liberdade e inovação, preferindo batalhas que tragam impacto coletivo.

Vilma também é sagitariana. Alegre e inspiradora, Vilma busca conhecimento e verdade, enfrentando desafios com humor e resiliência.

Mercúrio em Capricórnio: Assim como Diogo, Vilma tem uma comunicação prática e estruturada, o que facilita o entendimento mútuo.

Assim como Diogo, Vilma tem uma comunicação prática e estruturada, o que facilita o entendimento mútuo. Vênus em Escorpião: Intensamente dedicada e emocional, Vilma vive o amor de forma profunda, com tendência a apego e ciúme.

Intensamente dedicada e emocional, Vilma vive o amor de forma profunda, com tendência a apego e ciúme. Marte em Áries: Determinada e corajosa, Vilma age de forma direta, enfrentando desafios com paixão e autoconfiança.

Sinastria entre Diogo e Vilma:

Ponto forte: Ambos possuem uma comunicação afinada e valorizam responsabilidade e dedicação, criando uma base sólida para convivência.

Ambos possuem uma comunicação afinada e valorizam responsabilidade e dedicação, criando uma base sólida para convivência. Desafio: Ajustar as expectativas emocionais e lidar com possíveis conflitos entre o foco prático de Diogo e a intensidade emocional de Vilma.

Gracyanne Barbosa + Giovanna Jacobina

Com a determinação virginiana e o charme libriano, as irmãs Gracyanne e Giovanna prometem encantar o público do BBB 25!

Gracyanne é virginiana, ou seja, é prática, focada e perfeccionista. A musa fitness busca eficiência em tudo o que faz e evita exposição desnecessária. Sua capacidade de planejamento pode ser um trunfo no jogo.

Mercúrio em Libra: Comunicativa e diplomática, Gracyanne tem facilidade em mediar conflitos e construir consensos, mas pode hesitar em confrontos diretos.

Comunicativa e diplomática, Gracyanne tem facilidade em mediar conflitos e construir consensos, mas pode hesitar em confrontos diretos. Vênus em Virgem: Expressa afeto de forma prática, por meio de gestos úteis e apoio. Valoriza relações estáveis e pode ser crítica ao escolher parcerias.

Expressa afeto de forma prática, por meio de gestos úteis e apoio. Valoriza relações estáveis e pode ser crítica ao escolher parcerias. Marte em Sagitário: Determinada a superar limites, Gracyanne luta por ideais e busca se destacar em tudo o que faz, mas precisa equilibrar sua intensidade para evitar atritos desnecessários.

Giovanna, a irmã caçula de Gracyanne, é libriana. Charmosa e sociável, Giovanna se destaca em interações humanas e busca equilíbrio nos relacionamentos. É voltada para a harmonia e justiça.

Mercúrio em Escorpião: Inteligente e intuitiva, Giovanna possui um pensamento profundo e perspicaz, mas pode ser intensa e até um pouco desconfiada em suas análises.

Inteligente e intuitiva, Giovanna possui um pensamento profundo e perspicaz, mas pode ser intensa e até um pouco desconfiada em suas análises. Vênus em Libra: Romântica e idealista, Giovanna valoriza relações harmoniosas e se adapta às necessidades do outro para manter a paz.

Romântica e idealista, Giovanna valoriza relações harmoniosas e se adapta às necessidades do outro para manter a paz. Marte em Virgem: Estratégica e detalhista, Giovanna planeja cuidadosamente antes de agir. Pode se estressar com detalhes, mas sua organização é um ponto forte.

Sinastria entre Gracyanne e Giovanna:

Ponto forte: Ambas compartilham uma inteligência social aguçada, o que facilita a interação e a construção de alianças.



Ambas compartilham uma inteligência social aguçada, o que facilita a interação e a construção de alianças. Desafio: Ajustar as diferenças entre o foco prático de Gracyanne e a visão idealista de Giovanna, especialmente no campo emocional.

Diego Hipolyto + Daniele Hipolyto

Os irmãos medalhistas olímpicos na ginástica Diego Hipolyto e Daniele Hipolyto formam a última dupla a ser anunciada no BBB 25. Muito unidos desde pequenos, quando ainda tinham uma vida bastante humilde, eles dizem que são muito diferentes e que, juntos, se equilibram.

Diego é geminiano. Comunicativo e curioso, Diego é versátil e adora explorar novas ideias, mas pode precisar de foco para aprofundar seus projetos.

Mercúrio em Câncer: Inteligência emocional refinada, com uma capacidade de captar sentimentos e energias ao redor, mas precisa evitar manipulações ou teimosias.

Inteligência emocional refinada, com uma capacidade de captar sentimentos e energias ao redor, mas precisa evitar manipulações ou teimosias. Vênus em Leão: Charme, magnetismo e amor por grandes gestos definem seu estilo afetivo. Diego valoriza o brilho e o entusiasmo nos relacionamentos.

Charme, magnetismo e amor por grandes gestos definem seu estilo afetivo. Diego valoriza o brilho e o entusiasmo nos relacionamentos. Marte em Capricórnio: Persistente e focado, Diego prefere objetivos de longo prazo e é determinado em alcançar o sucesso, mesmo que siga os caminhos mais difíceis.

Daniele é virginiana. Detalhista, prática e organizada, Daniele valoriza a eficiência e o aperfeiçoamento constante, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos.

Mercúrio em Virgem: Comunicação clara e lógica, com uma habilidade para organizar pensamentos e encontrar soluções práticas, mas precisa evitar a crítica excessiva.

Comunicação clara e lógica, com uma habilidade para organizar pensamentos e encontrar soluções práticas, mas precisa evitar a crítica excessiva. Vênus em Libra: Romântica e equilibrada, Daniele busca harmonia e conexão nos relacionamentos, sendo atraída por pessoas educadas e charmosas.

Romântica e equilibrada, Daniele busca harmonia e conexão nos relacionamentos, sendo atraída por pessoas educadas e charmosas. Marte em Virgem: Determinada e estratégica, Daniele prefere agir com planejamento e atenção aos detalhes, o que contribui para seu sucesso em projetos e desafios.

Sinastria entre Diego e Daniele:

Pontos Fortes: Boa comunicação, com Diego adicionando sensibilidade e Daniele trazendo estrutura lógica. Determinação compartilhada para alcançar metas, especialmente em longo prazo.

Boa comunicação, com Diego adicionando sensibilidade e Daniele trazendo estrutura lógica. Determinação compartilhada para alcançar metas, especialmente em longo prazo. Desafios: Necessitam de paciência para lidar com as diferenças de ritmo e estilo de vida.

PIPOCAS

Edilberto + Raissa Simões

Edilberto e Raissa são pai e filha e compartilham muito mais do que o sangue. Eles amam o circo e dizem ter características semelhantes de personalidade.

Edilberto é ariano, cheio de energia e coragem. EAutêntico e espontâneo, não tem paciência para meias-voltas e adora desafios.

Mercúrio em Touro: Inteligência prática e focada, Edilberto valoriza experiências concretas, mas pode ser teimoso ao extremo.

Inteligência prática e focada, Edilberto valoriza experiências concretas, mas pode ser teimoso ao extremo. Vênus em Peixes: Romântico e doador, Edilberto idealiza o amor, mas precisa aprender a equilibrar suas expectativas com a realidade.

Romântico e doador, Edilberto idealiza o amor, mas precisa aprender a equilibrar suas expectativas com a realidade. Marte em Libra: Motivado por justiça e equilíbrio, prefere resolver conflitos de maneira civilizada, mas pode ser indeciso em situações de ação direta.

Raissa é escorpiana. Intensidade emocional e determinação definem sua essência. Escorpiana profunda, busca ir além das aparências em tudo o que faz.

Mercúrio em Escorpião: Inteligência intuitiva e perspicaz, com habilidade para desvendar mistérios e compreender as pessoas em profundidade.

Inteligência intuitiva e perspicaz, com habilidade para desvendar mistérios e compreender as pessoas em profundidade. Vênus em Sagitário: No amor, busca aventura e liberdade, priorizando conexões que estimulem sua mente e espírito.

No amor, busca aventura e liberdade, priorizando conexões que estimulem sua mente e espírito. Marte em Virgem: Estratégica e detalhista, Raissa planeja cada passo antes de agir, preferindo soluções bem calculadas para seus desafios.

Sinastria entre Edilberto e Raissa

Pontos Fortes: Ambos têm sensibilidades únicas que podem enriquecer a relação se trabalharem em conjunto.

Ambos têm sensibilidades únicas que podem enriquecer a relação se trabalharem em conjunto. Desafios: Edilberto pode hesitar em decisões rápidas, enquanto Raissa pode se perder em detalhes, atrasando os resultados.

Camilla + Thamiris Maia

Com a combinação de charme libriano e inteligência geminiana, Thamiris e Camilla prometem trazer equilíbrio e versatilidade para o BBB 25!

Thamiris é muito libriana. Além de Sol, ela tem Mercúrio e Marte em Libra. Diplomática e encantadora, Thamiris busca harmonia e equilíbrio, especialmente nas relações.

Mercúrio em Libra: Inteligente e flexível, tem facilidade em enxergar múltiplas perspectivas e encontrar soluções conciliadoras.

Inteligente e flexível, tem facilidade em enxergar múltiplas perspectivas e encontrar soluções conciliadoras. Vênus em Virgem: No amor, é prática e detalhista, demonstrando afeto através de pequenos gestos de cuidado.

No amor, é prática e detalhista, demonstrando afeto através de pequenos gestos de cuidado. Marte em Libra: Prefere resolver conflitos de forma racional e civilizada, lutando por justiça e equilíbrio.

Camilla é geminiana. Comunicativa, versátil e curiosa, Camilla possui uma mente inquieta que adora explorar novas ideias.

Mercúrio em Touro: Sua inteligência é prática e focada, valorizando experiências concretas e aprendizados tangíveis.

Sua inteligência é prática e focada, valorizando experiências concretas e aprendizados tangíveis. Vênus em Touro: Sensual e apaixonada, Camilla busca estabilidade e conforto no amor, além de apreciar prazeres terrenos.

Sensual e apaixonada, Camilla busca estabilidade e conforto no amor, além de apreciar prazeres terrenos. Marte em Áries: Determinada e corajosa, Camilla enfrenta desafios de forma direta e enérgica, com espírito pioneiro.

Sinastria entre Camilla e Thamiris Maia

Pontos Fortes: Thamiris ajuda Camilla a flexibilizar suas opiniões, enquanto Camilla traz estabilidade e clareza para as ideias especulativas de Thamiris.

Thamiris ajuda Camilla a flexibilizar suas opiniões, enquanto Camilla traz estabilidade e clareza para as ideias especulativas de Thamiris. Desafios: Thamiris pode achar o estilo direto de Camilla agressivo, enquanto Camilla pode se frustrar com a indecisão de Thamiris.

Aline Patriarca + Vinícius Nascimento

Aline e Vinícius prometem trazer energia e parceria para o reality! Amigos há sete anos, eles dividem histórias e objetivos, que agora se cruzam dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Aline é canceriana, mas muuuito canceriana, pois tem Sol, Mercúrio e Vênus no signo de Câncer. Sensível e intuitiva, Aline valoriza conexões emocionais profundas e tem um instinto protetor natural.

Mercúrio em Câncer: Inteligência emocional elevada, com capacidade de entender o que está nas entrelinhas, mas deve evitar a manipulação sutil.

Inteligência emocional elevada, com capacidade de entender o que está nas entrelinhas, mas deve evitar a manipulação sutil. Vênus em Câncer: Muito carinhosa e romântica, busca segurança afetiva e valoriza relações íntimas e acolhedoras.

Muito carinhosa e romântica, busca segurança afetiva e valoriza relações íntimas e acolhedoras. Marte em Touro: Persistente e prática, Aline é paciente, mas, quando provocada, pode reagir de forma explosiva.

Vinícius é geminiano. Comunicativo e curioso, tem uma abordagem versátil e flexível para a vida.

Mercúrio em Touro: Inteligência prática, com forte apego à experiência pessoal como fonte de aprendizado.

Inteligência prática, com forte apego à experiência pessoal como fonte de aprendizado. Vênus em Gêmeos: Sociável e charmoso, Vinícius valoriza o diálogo e a troca intelectual no amor.

Sociável e charmoso, Vinícius valoriza o diálogo e a troca intelectual no amor. Marte em Touro: Determinado e resistente, prefere agir com calma e constância, mas pode ser teimoso em algumas situações.

Sinastria entre Aline e Vinícius

Pontos Fortes: Ambos possuem uma visão prática e valorizam ideias que podem ser aplicadas na realidade. Isso contribui para um diálogo construtivo.

Ambos possuem uma visão prática e valorizam ideias que podem ser aplicadas na realidade. Isso contribui para um diálogo construtivo. Desafios: A teimosia pode ser um ponto de atrito, já que ambos podem se prender às próprias opiniões, dificultando concessões em discussões.

João Pedro + João Gabriel

Com uma sintonia de dar inveja, os gêmeos João Pedro e João Gabriel prometem causar no BBB 25 com sua sintonia e histórias marcadas pela determinação e paixão por rodeios. Além disso, sabia que “os gemim” (apelido dois goianienses) têm o Mapa Astral igual?

João Gabriel e João Pedro são capricornianos com muita disciplina e ambição. O Sol, Mercúrio e Marte em signos de Terra reforçam o foco e a capacidade de transformar sonhos em metas concretas.

Mercúrio em Capricórnio: Inteligência prática e estratégica, com tendência a pensar a longo prazo. Podem ser muito persistentes, mas devem evitar o pessimismo.

Inteligência prática e estratégica, com tendência a pensar a longo prazo. Podem ser muito persistentes, mas devem evitar o pessimismo. Vênus em Sagitário: O amor é vivido como uma aventura. São carismáticos, sociáveis e buscam relacionamentos que inspirem liberdade e movimento.

O amor é vivido como uma aventura. São carismáticos, sociáveis e buscam relacionamentos que inspirem liberdade e movimento. Marte em Escorpião: Intensidade e coragem definem sua forma de agir. Determinados, são estrategistas natos e enfrentam desafios com força e foco.

Sinastria entre João Pedro e João Gabriel:

Ponto forte: A sintonia mental e emocional. Dividem objetivos e sonhos, tornando-se grandes parceiros em qualquer desafio.

A sintonia mental e emocional. Dividem objetivos e sonhos, tornando-se grandes parceiros em qualquer desafio. Desafio: Equilibrar a intensidade do cotidiano com momentos de leveza e descontração.

Curiosidade sobre o Mapa Astral de Gêmeos

Apesar de provavelmente terem Mapas Astrais idênticos (só não são se a diferença no horário de nascimento mudar algum posicionamento planetário), não significa que as eles têm personalidades exatamente iguais.

Como o Mapa Astral mostra potenciais, cada um dos irmãos pode mostrar comportamentos distintos por conta de todas as experiências únicas que ajudam a moldar suas personalidades.

Ficou curioso? Entenda melhor aqui como interpretar o Mapa Astral de irmãos gêmeos.

Renata Saldanha + Eva Pacheco

A amizade entre Eva e Renata promete brilhar na casa do BBB 25, com a energia e paixão que as duas compartilham pela dança.

Renata é aquariana, cheia de ideias originais e visão de futuro. Porém, como tem três plametas pessoais em Capricórnio, ela alia o pensamento visionário ao foco prático e muito determinado do signo de Terra.

Mercúrio em Capricórnio: Uma mente prática e estratégica, que valoriza o planejamento e a aplicação das ideias.

Uma mente prática e estratégica, que valoriza o planejamento e a aplicação das ideias. Vênus em Capricórnio: Afeto construído com paciência e lealdade, preferindo relações sólidas e confiáveis.

Afeto construído com paciência e lealdade, preferindo relações sólidas e confiáveis. Marte em Capricórnio: Persistente e determinada, Renata trabalha bem com objetivos de longo prazo, mas pode evitar correr riscos desnecessários.

Eva é geminiana, versátil, comunicativa e cheia de curiosidade. Sua paixão pela troca de ideias e pela busca constante por aprendizado transparece em todos os aspectos da sua vida.

Mercúrio em Câncer: Inteligência emocional aguçada, com uma capacidade única de captar os sentimentos ao redor, embora possa se deixar levar por inseguranças.

Inteligência emocional aguçada, com uma capacidade única de captar os sentimentos ao redor, embora possa se deixar levar por inseguranças. Vênus em Gêmeos: Sociável e intelectual, Eva busca conexões leves e dinâmicas, preferindo relações baseadas em diálogo e troca de ideias.

Sociável e intelectual, Eva busca conexões leves e dinâmicas, preferindo relações baseadas em diálogo e troca de ideias. Marte em Virgem: Organizada e detalhista, Eva prefere agir estrategicamente, com foco na eficiência e na execução precisa.

Sinastria entre Renata e Eva:

Ponto forte: Diálogo enriquecedor e a possibilidade de aprendizado mútuo.

Diálogo enriquecedor e a possibilidade de aprendizado mútuo. Desafio: Ajustar o ritmo emocional e aprender a equilibrar estabilidade com flexibilidade.

Arleane + Marcelo

Único casal a entrar no BBB 25, Arleane e Marcelo prometem trazer romance e parceria para o BBB 25! Casados há 11 anos, eles têm uma relação marcada pela alegria do samba e pela cumplicidade que construíram ao longo dos anos.

Arleane é libriana, charmosa e sociável. Sua habilidade para fazer amigos e equilibrar relacionamentos é um dos seus maiores trunfos na casa.

Mercúrio em Virgem: Inteligência analítica e atenção aos detalhes, mas com tendência a ser muito crítica, até consigo mesma.

Inteligência analítica e atenção aos detalhes, mas com tendência a ser muito crítica, até consigo mesma. Vênus em Libra: Afeto marcado pela busca de harmonia e sofisticação, com grande dedicação ao parceiro.

Afeto marcado pela busca de harmonia e sofisticação, com grande dedicação ao parceiro. Marte em Gêmeos: Energia direcionada para múltiplos objetivos, com uma abordagem inteligente e articulada.

Marcelo é leonino, carismático e determinado. Ele combina seu brilho natural com uma personalidade sensível e divertida.

Mercúrio em Leão: Mente criativa e intuitiva, com grande poder de persuasão e habilidade para motivar os outros.

Mente criativa e intuitiva, com grande poder de persuasão e habilidade para motivar os outros. Vênus em Libra: Romântico e elegante, Marcelo busca equilíbrio e sintonia em seus relacionamentos.

Romântico e elegante, Marcelo busca equilíbrio e sintonia em seus relacionamentos. Marte em Capricórnio: Determinado e persistente, com foco em objetivos de longo prazo e uma abordagem estratégica.

Sinastria entre Arleane e Marcelo:

Ponto forte: A sintonia no estilo de vida e nos valores compartilhados, especialmente a elegância e a apreciação por momentos sofisticados.

A sintonia no estilo de vida e nos valores compartilhados, especialmente a elegância e a apreciação por momentos sofisticados. Desafio: Evitar a dependência emocional excessiva e equilibrar as expectativas com a realidade.

Gabriel + Maike

Amigos de longa data, Gabriel e Maike trazem uma energia dinâmica para o BBB 25! Unidos pela natação na adolescência, eles têm trajetórias diferentes, mas uma amizade sólida que promete ser um dos destaques na casa.

Gabriel é sagitariano, cheio de entusiasmo e curiosidade. Com descendência japonesa, ele combina o carisma de modelo e promotor de eventos com um jeito extrovertido e aventureiro.

Mercúrio em Escorpião: Inteligência profunda e investigativa, com habilidade para compreender o que está além das aparências.

Inteligência profunda e investigativa, com habilidade para compreender o que está além das aparências. Vênus em Escorpião: Intensidade emocional no amor, com tendência a profundos vínculos afetivos e uma forte conexão com a paixão.

Intensidade emocional no amor, com tendência a profundos vínculos afetivos e uma forte conexão com a paixão. Marte em Leão: Determinação e coragem para lutar por suas metas, mas precisa equilibrar sua autoconfiança com a realidade.

Maike é taurino, prático e confiável, com uma abordagem centrada e estável para a vida. Atualmente, atua como vendedor de consórcios e está aberto a novos relacionamentos no programa.

Mercúrio em Touro: Inteligência prática e focada, com aprendizado baseado em experiências reais.

Inteligência prática e focada, com aprendizado baseado em experiências reais. Vênus em Gêmeos: Sociável e comunicativo no amor, valoriza a troca intelectual e evita rotinas.

Sociável e comunicativo no amor, valoriza a troca intelectual e evita rotinas. Marte em Áries: Energia e iniciativa, com coragem para agir rapidamente e conquistar o que deseja.

Sinastria entre Gabriel e Maike:

Ponto forte: A admiração mútua pelos pontos fortes do outro e o potencial para equilibrar profundidade e leveza na relação.

A admiração mútua pelos pontos fortes do outro e o potencial para equilibrar profundidade e leveza na relação. Desafio: Encontrar um meio-termo entre a intensidade emocional de Gabriel e o estilo mais desapegado de Maike.

O que esperar do BBB 25?

Muita emoção! Segundo a astróloga Daniela Tomasi, o BBB 25 será uma edição intensa, com romances, tretas e muita estratégia.

Com o Ascendente do Mapa Astral do BBB 25 em Libra, o signo das parcerias e alianças, a disputa em duplas promete destacar a importância do trabalho em equipe e do jogo bem estruturado.

Mas não espere um mar de rosas: Lilith também está presente em Libra, indicando que tensões e eliminações inesperadas podem movimentar o reality desde o início.

A estreia em uma Lua Cheia em Câncer trará emoções à flor da pele e momentos de união, mas também grandes conflitos. Essa energia nostálgica, alinhada à comemoração dos 60 anos da TV Globo, promete releituras de momentos marcantes do programa e festas temáticas.

O Sol e Mercúrio em Capricórnio indicam foco e disciplina, enquanto Plutão em Aquário promete expor os participantes como nunca antes.

Ou seja, as alianças serão cruciais, mas a capacidade de equilibrar coração e estratégia será determinante para quem almeja chegar à final

Personare

Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Signos dos participantes do BBB 25: descubra o Mapa Astral e a Sinastria das duplas apareceu primeiro em Personare.