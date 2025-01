Com o fim dos filtros criados por terceiros no Instagram, é impossível não sentir uma pontada de nostalgia. Além de embelezar nossas selfies, eles refletiam muito da nossa personalidade. Por isso, cada signo vai sentir saudade de pelo menos um dos tantos filtros do Instagram.

O que seu Ascendente tem a ver com maquiagem? A gente te conta!

Afinal, quem nunca escolheu um filtro que combinasse perfeitamente com o humor do dia ou a energia do momento?

Neste artigo, vamos explorar os filtros do Instagram que mais combinam com cada signo. Mas atenção! Estamos falando do seu signo Ascendente no Mapa Astral. Prepare-se para descobrir qual efeito vai deixar saudade no seu signo e como ele reflete sua essência!

De quais filtros do Instagram seu signo vai sentir saudade?

Para descobrir quais filtros do Instagram vão deixar saudade para você, olhe para o seu signo Ascendente. Isso porque ele representa a forma como nos mostramos ao mundo.

Enquanto o signo solar reflete nossa essência e identidade mais profunda, o Ascendente rege a imagem que projetamos e a maneira como nos expressamos no cotidiano – incluindo nossos gostos estéticos e preferências visuais.

Portanto, o Ascendente é a chave para entender de qual filtro cada signo mais sentirá saudade porque ele é o elo entre nossa aparência e a impressão que queremos causar – exatamente o que os filtros fazem tão bem.

Se você não sabe ou não tem certeza qual é o seu signo Ascendente, a gente calcula grátis para você! Acesse aqui a Calculadora de Ascendente Personare e descubra!

Em seguida, confira os filtros que vão deixar saudade!

Ascendente em Áries

Saudade do filtros de alta energia, como o Glow Up ou Fire Crown

O Ascendente em Áries é marcado pela energia e intensidade com que se apresenta ao mundo.

Por isso, filtros que destacam cores vibrantes e elementos dinâmicos, como raios ou chamas, refletem sua natureza impulsiva e determinada. Esses efeitos ajudam a transmitir a força e a paixão que são marcas registradas de Áries.

Ascendente em Touro

Saudade dos filtros com estética natural, como Golden Hour ou Nature’s Touch

O Ascendente em Touro preza por estabilidade e sensorialidade, buscando sempre transmitir uma aura de conforto e segurança.

Assim, filtros que simulam luzes douradas e quentes, remetendo ao pôr do sol, refletem sua personalidade calma e sua conexão com a beleza natural. Essa estética harmoniosa ressoa com sua essência acolhedora.

Ascendente em Gêmeos

Saudade dos filtros interativos e dinâmicos, como What’s Your Vibe? ou Emoji Face

O Ascendente em Gêmeos é comunicativo, curioso e ama a ideia de se adaptar a diferentes situações.

Filtros interativos, dinâmicos e cheios de movimento refletem sua personalidade versátil e cheia de energia. Afinal, para Gêmeos, brincar com diferentes estéticas é uma extensão de sua criatividade e desejo por novidade.

Ascendente em Câncer

Saudade dos filtros suaves e acolhedores, como Soft Glow ou Tear Effects

O Ascendente em Câncer projeta sensibilidade e acolhimento, buscando sempre criar uma conexão emocional com os outros.

Filtros suaves, com tons pastéis e efeitos delicados, portanto, refletem sua essência emocional e protetora. Esses filtros ajudam a transmitir conforto e uma atmosfera de carinho que Câncer gosta de inspirar.

Ascendente em Leão

Saudade dos filtros glamorosos e chamativos, como Crown of Jewels ou Bold Glow

O Ascendente em Leão é carismático e adora ser o centro das atenções, projetando uma energia de brilho e confiança.

Filtros glamorosos, com elementos luxuosos e adornos chamativos, combinam perfeitamente com sua personalidade expansiva. Esses efeitos destacam sua presença marcante, bem como seu amor por impressionar.

Ascendente em Virgem

Saudade dos filtros minimalistas, como Clean Edit ou Aesthetic White

O Ascendente em Virgem é meticuloso e valoriza simplicidade e organização em sua apresentação.

Por isso, filtros minimalistas e que destacam detalhes sem exageros refletem sua busca por perfeição e clareza. Para Virgem, um filtro limpo e elegante é a melhor forma de transmitir sua essência prática e cuidadosa.

Ascendente em Libra

Saudade dos filtros com foco em harmonia, como Perfect Symmetry ou Romantic Glow

O Ascendente em Libra busca harmonia e equilíbrio em tudo, especialmente em sua aparência.

Filtros que embelezam com suavidade, destacando simetria e tons românticos, refletem sua personalidade diplomática e estética. Afinal, esses efeitos ajudam Libra a transmitir sua essência equilibrada e amor pela beleza.

Ascendente em Escorpião

Saudade dos filtros misteriosos, como Dark Vibes ou Neon Shadows

O Ascendente em Escorpião é intenso, enigmático e gosta de transmitir mistério em sua imagem.

Filtros que destacam tons escuros e efeitos dramáticos, portanto, refletem sua profundidade emocional e magnetismo. Esses filtros reforçam sua personalidade poderosa e sua aura de mistério.

Ascendente em Sagitário

Saudade dos filtros aventureiros, como Travel Mood ou Galaxy Explorer

O Ascendente em Sagitário é aventureiro, otimista e ama explorar novas possibilidades.

Filtros que evocam viagens, paisagens exóticas ou temas espaciais refletem sua busca por expansão e liberdade. Isso porque esses efeitos ajudam Sagitário a expressar seu espírito livre e cheio de entusiasmo pela vida.

Ascendente em Capricórnio

Saudade dos filtros elegantes, como Classic Noir ou Professional Touch

O Ascendente em Capricórnio valoriza seriedade e sofisticação, buscando transmitir uma imagem sólida e controlada.

Por isso, filtros clássicos e elegantes, com tons monocromáticos ou profissionais, refletem sua essência ambiciosa. Esses efeitos ajudam Capricórnio a reforçar sua autoridade e presença confiante.

Ascendente em Aquário

Saudade dos filtros futuristas, como Cyber Glow ou Neon Grid

O Ascendente em Aquário é inovador, progressista e ama romper com padrões.

Filtros futuristas, com elementos tecnológicos e cores vibrantes, refletem sua mentalidade criativa e ousada. Isso porque esses efeitos combinam com sua essência de trazer o novo e o inesperado ao mundo.

Ascendente em Peixes

Saudade dos filtros etéreos, como Dreamy Blur ou Ocean Glow

O Ascendente em Peixes é sensível, intuitivo e conectado ao mundo emocional e criativo.

Portanto, filtros com atmosferas de sonho, efeitos nebulosos e tons aquáticos refletem sua essência etérea e espiritual. Esses filtros ajudam Peixes a expressar sua profundidade emocional e seu lado artístico.

10 curiosidades sobre Ascendente que você deveria saber

Vale lembrar que apenas os filtros de terceiros serão excluídos, ou seja, aqueles criados por usuários e compartilhados na rede social. Os filtros originais do Instagram continuarão ativos.

Com certeza cada signo encontrará um novo filtro perfeito para chamar de seu. Ufa!

Verdade ou Mito: Ascendente fica mais forte depois dos 30 anos?

